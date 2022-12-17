Берлин, 18 декабря, 2022, 00:01 — ИА Регнум. Киев не получит от Германии немецкие танки, поскольку Берлин хочет избежать прямой конфронтации НАТО и России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц 17 декабря в интервью Süddeutsche Zeitung.

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

По его словам, такая позиция является одним из трех правил, которых придерживается германское правительство. Еще одним таким принципом Берлина является то, что Германия не собирается действовать в одиночку в вопросе поставок танков для ВСУ.

Кроме того, как отметил Шольц, ФРГ поддерживает Киев настолько, насколько это возможно. Он напомнил, что Германия снабжает киевских боевиков современным оружием, включая системы противовоздушной обороны IRIS-T и гаубицы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря глава правительства киевского режима Денис Шмыгаль призвал правительство Франции передать Киеву французские танки Leclerc.