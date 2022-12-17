Сан-Бернардино, США, 18 декабря, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Жители округа Сан-Бернардино в штате Калифорния проголосовали за изучение возможности выхода округа из состава штата, сообщает телеканал Fox News.

Bureau of Land Management California Округ Сан-Бернардино

Избиратели одобрили голосование, предписывающее окружным властям изучить юридические реалии отделения от Калифорнии для создания нового штата.

Тем не менее даже при одобрении избирателей и официальных лиц реальное отделение от Калифорнии является чрезвычайно далекой перспективой. Оно будет зависеть от одобрения Законодательным собранием штата Калифорния и Конгрессом США, что крайне маловероятно.

За всю 172-летнюю историю штата было предпринято более 220 попыток разделить Калифорнию, но все они потерпели неудачу.

Стремление к отделению среди населения округа связано с быстро растущей проблемой бездомности, чрезмерным налогообложением и неспособностью властей справиться с преступностью. В 2012 году город Сан-Бернардино даже объявил себя банкротом.

Напомним, что округ Сан-Бернардино является пятым по численности в Калифорнии, а по площади занимает первое место среди всех 48 континентальных штатов США.