Жители округа Сан-Бернардино испытывают желание отделиться от Калифорнии
В США может образоваться ещё один штат
Сан-Бернардино, США, 18 декабря, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Жители округа Сан-Бернардино в штате Калифорния проголосовали за изучение возможности выхода округа из состава штата, сообщает телеканал Fox News.
Избиратели одобрили голосование, предписывающее окружным властям изучить юридические реалии отделения от Калифорнии для создания нового штата.
Тем не менее даже при одобрении избирателей и официальных лиц реальное отделение от Калифорнии является чрезвычайно далекой перспективой. Оно будет зависеть от одобрения Законодательным собранием штата Калифорния и Конгрессом США, что крайне маловероятно.
За всю 172-летнюю историю штата было предпринято более 220 попыток разделить Калифорнию, но все они потерпели неудачу.
Стремление к отделению среди населения округа связано с быстро растущей проблемой бездомности, чрезмерным налогообложением и неспособностью властей справиться с преступностью. В 2012 году город Сан-Бернардино даже объявил себя банкротом.
Напомним, что округ Сан-Бернардино является пятым по численности в Калифорнии, а по площади занимает первое место среди всех 48 континентальных штатов США.