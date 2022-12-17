Киев, 17 декабря, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Проблемы с водоснабжением, поставкой тепла и энергоснабжением наблюдаются на территории Украины. Об этом 17 декабря заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в видеообращении в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По словам Зеленского, наблюдаются большие проблемы с поставкой тепла и с подачей воды. Самая сложная ситуация возникла в Киеве и Киевской области, в Виннице и Винницкой области, во Львове и Львовской области. В других регионах тоже наблюдаются масштабные отключения.

Как уточнил Зеленский, для стабилизации энергосистемы требуется масштабный объём работ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мэр города Киева Виталий Кличко сообщил, что электроснабжение есть только у двух третей жителей Киева. А без теплоснабжения остается половина горожан. При этом глава города дал совет горожанам запастись водой в связи с проблемами с водоснабжением.