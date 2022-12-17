Саратов, 17 декабря, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Девушка была госпитализирована после падения в оркестровую яму во время концерта в Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова. Об этом 17 декабря сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своём телеграм-канале.

Эверетт Шинн. Оркестровая яма, Театр на Пятой авеню

Медикам поступила информация о падении женщины в оркестровую яму двухметровой глубины. По прибытии на место происшествия было установлено, что пострадала зрительница, девушка 19 лет.

По данным Костина, при падении девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом лопатки и закрытый перелом голени. Для транспортировки пострадавшей из ямы медикам понадобилась помощь службы спасения. Девушку госпитализировали в первую городскую больницу.

Обстоятельства и причины ЧП в консерватории устанавливаются.