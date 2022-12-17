Доха, 17 декабря, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Марокко может гордиться своей сборной по футболу, занявшей четвертое место по итогам выступления на чемпионате мира в Катаре, написала 18 декабря в своем микроблоге генсек Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура.

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Она отметила, что все способны «только поклониться страсти и мотивации» марокканской команды.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в Катаре состоялся футбольный матч между сборными Хорватии и Марокко за бронзовую медаль чемпионата мира. Со счетом 2:1 победу одержали хорватские футболисты.