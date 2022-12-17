Тбилиси, 17 декабря, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Новобранцев в грузинскую армию призывают для того, чтобы они были бесплатной рабочей силой, сообщает 17 декабря грузинский телеканал «TV Пирвели».

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

Такое скандальное заявление сделал бывший сотрудник службы внутреннего мониторинга правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Купарадзе. По его словам, значительное количество грузинских призывников используется на тяжёлых работах. В качестве доказательства этого было показано несколько видеоматериалов. На них видно, что новобранцы работают на строительстве дома, предназначенного для высоких чинов министерства обороны Грузии. Кроме дома, солдаты возводят и военную церковь. Военнослужащих заставляют работать с грубым нарушением трудовых норм и техники безопасности. Они не имеют должной экипировки. Купарадзе утверждает, что подобное использование молодых солдат в нынешней грузинской армии стало абсолютной нормой.

Журналисты телеканала попытались провести собственное расследование, но были силой выдворены с территории воинской части с помощью патруля военной полиции.

Напомним, что в настоящее время на военную службу сроком в один год призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Причём военную службу они проходят не только в рядах министерства обороны, но и МВД, министерства юстиции и специальной службы государственной охраны.