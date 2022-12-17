Вашингтон, 17 декабря, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Вопросы проведения предвыборной кампании начали обсуждать советники президента США Джозефа Байдена на случай, если американский лидер примет решение о выдвижении на второй срок. Об этом 17 декабря сообщила газета Wall Street Journal (WSJ).

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Уточняется, что команда главы Белого дома начала обсуждение различных технических вопросов предстоящих президентских выборов. В частности, рассматриваются варианты расположения предвыборного штаба. По предварительным сведениям, для штаба предлагались места в Филадельфии (штат Пенсильвания), где штаб находился в 2020 году, а также город Уилмингтон (штат Делавер), родной город Байдена.

Кроме того, советники провели консультации с экс-президентом США Бараком Обамой по вопросу даты официального объявления о переизбрании. Предполагается, что в качестве ориентира может быть взята дата 4 апреля, именно в этот день в 2011 году сам Обама объявил о своём переизбрании на второй срок. Окончательное решение будет принято самим действующим президентом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что согласно данным опроса, которые приводит компания Redfield and Wilton Strategies, 58% жителей США выступили против переизбрания президента Джо Байдена. Свыше 40% респондентов объяснили свое мнение возрастом президента.