Советники Байдена начали прорабатывать вопросы его предвыборной кампании
Команда Байдена начала обсуждать технические вопросы его будущей предвыборной кампании
Вашингтон, 17 декабря, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Вопросы проведения предвыборной кампании начали обсуждать советники президента США Джозефа Байдена на случай, если американский лидер примет решение о выдвижении на второй срок. Об этом 17 декабря сообщила газета Wall Street Journal (WSJ).
Уточняется, что команда главы Белого дома начала обсуждение различных технических вопросов предстоящих президентских выборов. В частности, рассматриваются варианты расположения предвыборного штаба. По предварительным сведениям, для штаба предлагались места в Филадельфии (штат Пенсильвания), где штаб находился в 2020 году, а также город Уилмингтон (штат Делавер), родной город Байдена.
Кроме того, советники провели консультации с экс-президентом США Бараком Обамой по вопросу даты официального объявления о переизбрании. Предполагается, что в качестве ориентира может быть взята дата 4 апреля, именно в этот день в 2011 году сам Обама объявил о своём переизбрании на второй срок. Окончательное решение будет принято самим действующим президентом.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что согласно данным опроса, которые приводит компания Redfield and Wilton Strategies, 58% жителей США выступили против переизбрания президента Джо Байдена. Свыше 40% респондентов объяснили свое мнение возрастом президента.