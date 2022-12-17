Саратов, 17 декабря, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Женщина и двое детей пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Саратове 17 декабря, сообщил региональный министр здравоохранения Олег Костин в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Их сбил на перекрестке легковой автомобиль. ДТП произошло на пересечении улицы Лунная и улицы Одесская.

Мальчик 4,5 лет и девочка 2 лет были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. 36-летняя женщина получила ушиб бедра. Медики оказали ей помощь на месте. Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в Ульяновске столкнулись КамАЗ и маршрутка. В результате аварии пострадали семь человек.