В Саратове автомобиль сбил женщину с двумя детьми
В ДТП на перекрестке в Саратове пострадали женщина и двое детей
Саратов, 17 декабря, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Женщина и двое детей пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Саратове 17 декабря, сообщил региональный министр здравоохранения Олег Костин в своем телеграм-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
Их сбил на перекрестке легковой автомобиль. ДТП произошло на пересечении улицы Лунная и улицы Одесская.
Мальчик 4,5 лет и девочка 2 лет были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. 36-летняя женщина получила ушиб бедра. Медики оказали ей помощь на месте. Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в Ульяновске столкнулись КамАЗ и маршрутка. В результате аварии пострадали семь человек.