Тверь, 17 декабря, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Российский режиссёр и актер, продюсер, народный артист РСФСР Никита Михалков пока не готов снимать фильм о военной специальной операции России по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом он заявил 17 декабря в ходе своего творческого вечера, проходившего в Тверском академическом театре драмы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Михалков

Он объяснил свои слова тем, что эта «тема требует осмысления». По словам режиссера, «оценить те или иные события можно только по прошествии времени».

«Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии, — процитировал кинодеятель поэта Сергея Есенина. — Я просто думаю, что это настолько животрепещущая и кровавая тема, что вот лично я бы опасался сейчас браться».

Как отметил Михалков, всё, что сейчас будет делаться, — это будет «в большей степени, условно говоря, стенгазета». Он также напомнил, что «многие великие фильмы о войне были сняты после войны».

Напомним, на днях Никита Михалков был включен в новый — девятый — пакет санкций Евросоюза. Комментируя эту новость, режиссер заявил, что санкции в отношении него ввели из-за того, что он «десять лет последовательно говорил о возрождающемся страшном нацизме на Украине» и «зверином бандеровском отношении к людям».