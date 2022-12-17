Михалков пока не готов снимать фильм о СВО
Михалков объяснил, почему он не готов снимать фильм о СВО
Тверь, 17 декабря, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Российский режиссёр и актер, продюсер, народный артист РСФСР Никита Михалков пока не готов снимать фильм о военной специальной операции России по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом он заявил 17 декабря в ходе своего творческого вечера, проходившего в Тверском академическом театре драмы.
Он объяснил свои слова тем, что эта «тема требует осмысления». По словам режиссера, «оценить те или иные события можно только по прошествии времени».
«Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии, — процитировал кинодеятель поэта Сергея Есенина. — Я просто думаю, что это настолько животрепещущая и кровавая тема, что вот лично я бы опасался сейчас браться».
Как отметил Михалков, всё, что сейчас будет делаться, — это будет «в большей степени, условно говоря, стенгазета». Он также напомнил, что «многие великие фильмы о войне были сняты после войны».
Напомним, на днях Никита Михалков был включен в новый — девятый — пакет санкций Евросоюза. Комментируя эту новость, режиссер заявил, что санкции в отношении него ввели из-за того, что он «десять лет последовательно говорил о возрождающемся страшном нацизме на Украине» и «зверином бандеровском отношении к людям».