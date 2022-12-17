Москва, 17 декабря, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Атаман Всероссийского казачьего общества, депутат Государственной думы РФ Николай Долуда прокомментировал заявление Чрезвычайного и Полномочного посла ФРГ в России Гезы Андреаса фон Гайра, который на традиционном рождественском концерте посольства Германии в Москве обвинил Россию в агрессии против Украины.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Германии

«В сердцах соотечественников еще кровоточат раны и болью отзывается память о 27 миллионах советских воинов и мирных граждан России, погибших в годы Великой Отечественной войны по вине фашистской Германии, — отметил Долуда, — Еще не забыты зверства концлагерей, пыток, газовых камер, чтобы позволить равнодушно воспринимать слова Чрезвычайного и Полномочного Посла ФРГ в Российской Федерации Геза Андреаса фон Гайра, которые он произнес на рождественском концерте посольства Германии в кафедральном соборе святых Петра и Павла. Посол ФРГ позволил себе возложить на Россию ответственность за «жестокую агрессивную войну» [в] Донбассе».

«Господин фон Гайр, вы попутали берега, — заявил атаман Всероссийского казачьего общества. — Это страны блока НАТО, куда входит и Германия, перешли красную черту и приблизили свои войска к границам России. Это с молчаливого согласия и Германии в том числе Украина 8 лет бомбила территории Донбасса, уничтожив более 15 тысяч мирных жителей, которые не могли ответить только потому, что соблюдали правила Минских соглашений. Это канцлер Германии вместе с лидерами России, Украины и Франции подписала пакет мер для урегулирования конфликта. А на самом деле, Германия, как и другие страны НАТО, цинично и лукаво тянули время, наращивали военную мощь Украины, готовя ее к войне. Ваши слова о страданиях и гибели людей — сплошное лицемерие и цинизм. Потому что вы не замечали тех, кого Украина уничтожала каждый день на протяжении 8 лет. А 21 июня 2022 года на сайте немецкого кабмина правительство Германии впервые опубликовало список вооружений, предоставленных Украине, а также план дальнейших поставок, чтобы без сожаления убивать тех, кто борется за право жить, говорить на родном языке и защищать родную землю!»

«Странам НАТО, США нужна расчлененная, ослабленная, несамостоятельная Россия, — уверен Долуда. — Вы ждете обвала, обрушения нашей национальной независимости. Но знайте, господин посол, сегодня воины России, а с ними 15 тысяч казаков, воюют [в] Донбассе за право России быть! За матерей и жен, за детей, за землю, политую кровью отцов. За то, чтобы довести дело, начатое предками, до конца. Раз и навсегда покончить с фашизмом! Не сомневайтесь — победа будет за нами!»