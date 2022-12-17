Доха, 17 декабря, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Стал известен бронзовый призер чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре. В матче за третье место сразились сборная Хорватии и команда Марокко. В упорной борьбе победу одержали хорваты со счетом 2:1.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Счёт открыл на седьмой минуте матча, который проходил 17 декабря на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе, хорватский защитник Йошко Гвардиол. Две минуты спустя счет сравнялся. Гол забил Ашраф Дари.

Вновь марокканцам удалось выбиться вперед лишь на 42-й минуте матча. Мислав Оршич забил гол, ставший победным, с правой ноги в дальний верхний угол ворот.

Напомним, итоговый матч ЧМ по футболу — 2022 состоится 18 декабря в 18:00 мск. На стадионе «Лусаил Айконик» его будут смотреть около 80 тыс. человек.