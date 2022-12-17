Тбилиси, 17 декабря, 2022, 21:36 — ИА Регнум. В Грузии ввели право для призывников на платную отсрочку от обязательной службы в армии сроком на один год. Об этом 17 декабря заявил на брифинге министр обороны республики Джуаншер Бурчуладзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия

Он сообщил, что для получения отсрочки нужно будет заплатить 10 000 лари (около 240 тыс. рублей). При этом могут быть случаи, когда призывнику откажут.

«Лицо может воспользоваться правом отсрочки только один раз. Отсрочка за счёт денег коснётся не всех», — добавил Бурчуладзе.

Он подчеркнул, что после истечения срока отсрочки призывникам всё равно придется идти служить в армию. Все действовавшие ранее отсрочки по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам и другие остаются в силе.

Стоит отметить, что Бурчуладзе не служил в армии. По его словам, его не призвали из-за большого количества детей в семье и обучения в вузе на военной кафедре.