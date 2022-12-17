Бухарест, 17 декабря, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) поддерживает присоединение Румынии к Шенгенской зоне. Об этом 17 декабря заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на совместном брифинге с румынским президентом Клаусом Йоханнисом в Бухаресте.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Урсула фон дер Ляйен

«Хочу воспользоваться возможностью передать румынскому народу, что мы полностью поддерживаем ваше присоединение к Шенгенской зоне. Мы, комиссия, поставили перед собой задачу оценить ваши усилия, и я должна сказать, что это был исключительный и положительный результат», — заявила фон дер Ляйен.

Глава ЕК заявила, что будет «неустанно» работать над этим, и напомнила, что румынским властям нужно выполнить все названные условия. Йоханнис отметил, что он оптимистично настроен по данному вопросу.

Напомним, 8 декабря на голосовании Совета ЕС по внутреннем делам и юстиции Австрия проголосовала против вступления Румынии в Шенгенскую зону.