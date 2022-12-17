Ханты-Мансийск, 17 декабря, 2022, 21:09 — ИА Регнум. В Нижневартовске решили снести разрушенный при взрыве газа дом. Решение было принято на основании предварительной экспертизы, сообщил 17 декабря глава города Дмитрий Кощенко. Окончательное заключение будет дано до конца декабря.

Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска. Разрушенный после взрыва дом в Нижневартовске

В своем телеграм-канале Кощенко пояснил, что, по предварительной справке, выданной специалистами Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС, здание подлежит сносу.

«Эксперты с помощью специальных систем узнают состояние грунта у основания здания, свай, фундамента и других обязательных параметров конструкций. В первую очередь перед экспертами стоит задача проверить состояние первого, второго подъездов и оценить возможность дальнейшего проживания там жителей. А также узнать возможность использования фундамента третьего и четвертого подъездов», — сообщила администрация города.

Напомним, взрыв газа в жилом доме в Нижневартовске произошёл 4 декабря. В результате обрушения третьего подъезда погибли девять человек, в том числе четверо детей. Ещё трое получили травмы.