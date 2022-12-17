В Нижневартовске снесут поврежденный при взрыве газа дом
Власти Нижневартовска решили снести поврежденный при взрыве газа дом
Ханты-Мансийск, 17 декабря, 2022, 21:09 — ИА Регнум. В Нижневартовске решили снести разрушенный при взрыве газа дом. Решение было принято на основании предварительной экспертизы, сообщил 17 декабря глава города Дмитрий Кощенко. Окончательное заключение будет дано до конца декабря.
В своем телеграм-канале Кощенко пояснил, что, по предварительной справке, выданной специалистами Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС, здание подлежит сносу.
«Эксперты с помощью специальных систем узнают состояние грунта у основания здания, свай, фундамента и других обязательных параметров конструкций. В первую очередь перед экспертами стоит задача проверить состояние первого, второго подъездов и оценить возможность дальнейшего проживания там жителей. А также узнать возможность использования фундамента третьего и четвертого подъездов», — сообщила администрация города.
Напомним, взрыв газа в жилом доме в Нижневартовске произошёл 4 декабря. В результате обрушения третьего подъезда погибли девять человек, в том числе четверо детей. Ещё трое получили травмы.