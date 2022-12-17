Тбилиси, 17 декабря, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Премьер-министры Грузии и Румынии Ираклий Гарибашвили и Николае Чукэ обсудили отношения между странами на встрече в Бухаресте 17 декабря. Об этом глава грузинского правительства сообщил в соцсети Twitter.

Пресс-служба правительства Грузии Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с премьер-министром Румынии Николае-Ионелом Чукой

«Я благодарен Румынии за поддержку европейских устремлений Грузии и уверен, что партнёрство двух стран будет углубляться во многих областях, представляющих взаимный интерес», — написал Гарибашвили.

Он оценил переговоры с Чукэ как «продуктивные». Грузинский премьер-министр отметил, что проекты, в которых участвуют республики, повышают роль Чёрного моря в регионе.

Напомним, 17 декабря лидеры Грузии, Румынии, Венгрии и Азербайджана подписали соглашение о прокладке электролинии для снабжения стран Евросоюза. Предполагается, что её проведут из Азербайджана по грузинской территории и по дну Чёрного моря. По линии планируется передавать «зелёную энергию».