Премьер Грузии поблагодарил Румынию за поддержку её европейских устремлений
Лидеры Грузии и Румынии договорились развивать отношения между странами
Тбилиси, 17 декабря, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Премьер-министры Грузии и Румынии Ираклий Гарибашвили и Николае Чукэ обсудили отношения между странами на встрече в Бухаресте 17 декабря. Об этом глава грузинского правительства сообщил в соцсети Twitter.
«Я благодарен Румынии за поддержку европейских устремлений Грузии и уверен, что партнёрство двух стран будет углубляться во многих областях, представляющих взаимный интерес», — написал Гарибашвили.
Он оценил переговоры с Чукэ как «продуктивные». Грузинский премьер-министр отметил, что проекты, в которых участвуют республики, повышают роль Чёрного моря в регионе.
Напомним, 17 декабря лидеры Грузии, Румынии, Венгрии и Азербайджана подписали соглашение о прокладке электролинии для снабжения стран Евросоюза. Предполагается, что её проведут из Азербайджана по грузинской территории и по дну Чёрного моря. По линии планируется передавать «зелёную энергию».