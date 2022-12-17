Москва, 17 декабря, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев предупредил США о возможном ударе по центрам принятия решений.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Натравливая на нас украинцев, подначивая их приступить к атаке на Крым, американцы должны помнить, что ответный удар Россия нанесёт не только по территории непосредственного военного агрессора, но и по заокеанским центрам принятия решений», — отметил Бондарев в телеграм-канале.

Сенатор подчеркнул, что заявление координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джона Кирби о «праве» Украины на проведение военных операций в Крыму — это провокация и подзуживание.

«Подобными заявлениями своих представителей США практически санкционируют начало атаки на Россию, которое, как они надеются, поддержат другие члены НАТО: людьми, оружием, техникой», — рассуждает Бондарев.

То есть гибнуть в борьбе за Крым, по американскому плану, должны будут украинцы и европейские наёмники из частных военных компаний, опустошаться должна будет европейская казна, а Украина должна будет накручивать себе ещё больший госдолг, указал он.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Вашингтон не видит подготовки наступления российских войск на Киев, однако следит за этой ситуацией, заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.

Нанести превентивный удар по блоку НАТО предложил также депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»). Он также призывал не стесняться и говорить об ударах по Великобритании, прежде всего по Лондону.

Гурулёв также призывал быть готовыми к удару ВСУ по объектам по всей России. Депутат заявил и о необходимости быть готовыми к тому, что Европа готовится к полномасштабной войне на континенте.