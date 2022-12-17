Таллин, 17 декабря, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Школы Эстонии, в которых велось обучение на русском языке, полностью перейдут на эстонский язык к 2030 году. Старт началу тотального перевода на эстоноязычное образование дадут в 2024 году, сообщил министр образования Эстонии Тынис Лукас в эфире телекомпании ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

План перехода утвержден эстонским правительством, он будет постепенным, отметил глава минобра. Первыми начнут переводить на эстоноязычное образование детские дошкольные учреждения, а также учащихся начальных школ — с 1-го по 4-е классы.

В качестве мотивации работы преподавателей и воспитателей им пообещали повышенную зарплату. Так, будет введен коэффициент к минимальной заработной плате для преподавателей эстонского языка в размере 1,5. Для воспитателей детских садов он составит 1,3. Его применение планируют начать с 2023 года, отметил министр.

Кроме того, для того чтобы к моменту начала отказа от русского языка в образовательных организациях было достаточно педагогических кадров, в вузах Эстонии будет увеличено число мест для подготовки учителей государственного языка.