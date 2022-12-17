Бишкек, 17 декабря, 2022, 20:53 — ИА Регнум. В Киргизии 17 декабря был официально открыт зимний туристический сезон. Об этом сообщает телеканал «Кабар».

(сс) Thomas Depenbusch (Depi) Горнолыжный курорт в Бишкеке

Сообщается, что в мероприятии принимал участие вице-премьер республики, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов. Он заявил, что Киргизия является «идеальным местом» для различных видов туризма.

«Здесь есть всё, что нужно бывалому туристу, это красивейшие горные ущелья, сказочные озера, стремительные реки, ледники и снежные неприступные перевалы», — сказал Максутов.

Открытие проходило на горнолыжной базе «ЗИЛ» под Бишкеком.

Стоит отметить, что в Киргизии находятся 23 горнолыжные базы. В настоящее время начали работать 17. За девять месяцев 2022 года страну посетили почти 5 млн иностранных туристов, из которых почти 500 тысяч — жители России.