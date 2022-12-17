Анкара, 17 декабря, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Военнослужащие вооружённых сил Турции на севере Ирака нейтрализовали двух боевиков «Рабочей партии Курдистана», которую Анкара считает террористической организацией. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба минобороны Турции.

(сс) Kurdishstruggle Курды

«Север Сирии и Ирака более не скроют террористов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории соседнего государства турецкие силовики продолжают проводить антитеррористическую операцию «Коготь-Замок», начатую в апреле 2022 года.

Напомним, Турция подавляет вооружённые группы курдов на территории Сирии и Ирака. Анкара заявляет, что это всё якобы члены «Рабочей партии Курдистана» и они «прикрываются» другими названиями.