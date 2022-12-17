Ставрополь, 17 декабря, 2022, 20:24 — ИА Регнум. В думе Ставропольского края планируется рассмотреть вопрос о повышении в два раза размера курортного сбора в регионе с января 2023 года. Его величина составит 100 рублей в сутки с человека, об этом сообщили в пресс-службе краевой думы.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Железноводск

«Предлагается увеличить с 2023 года размер курортного сбора до 100 рублей. Это связано с подорожанием строительных материалов, увеличением стоимости выполняемых работ и услуг по благоустройству объектов курортной инфраструктуры, повышением расходов на их содержание», — отмечает пресс-служба.

По итогам 2022 года сумма общего объема курортного сбора может стать рекордной, по данным за 11 месяцев, она составила 286 млн рублей.

Пресс-служба краевой думы также сообщает, что «изменения краевого закона были поддержаны администрациями и представительными органами муниципальных образований городов-курортов Железноводска, Ессентуков, Кисловодска, Пятигорска — участников эксперимента по курортному сбору».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон о продлении эксперимента по взиманию курортного сбора до 31 декабря 2024 года.