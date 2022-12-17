Кишинёв, 17 декабря, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Национальному агентству по урегулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии следует пересмотреть тарифы на электроснабжение и отопление. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба правительства республики, ссылаясь на решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«КЧС распорядилась, чтобы НАРЭ в течение трёх дней провело внеочередную корректировку тарифов на электричество и отопление на фоне существенного изменения цены на природный газ», — говорится в сообщении.

При этом сегодня, 17 декабря, вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну поздравил жителей страны, что Молдавия прекратила покупать газ у России и начала использовать резервы. Новая цена на газ будет примерно на 30% выше действовавшей ранее.

Стоит отметить, что в Молдавии в течение 2022 года тарифы на электроэнергию поднимали пять раз, последнее повышение было в начале декабря в среднем на 20%. Тарифы на отопление в стране поднимали дважды, в ноябре их подняли на 60%.