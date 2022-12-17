Нью-Дели, 17 декабря, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Дальность новейшей индийской баллистической ракеты «Агни-5», успешные испытания которой прошли в декабре, может быть увеличена с 5 до 7 тыс. километров. Об этом сообщает индийская газета Hindustan Times со ссылкой на источник в министерстве обороны Индии.

Министерство обороны Индии, Правительство Индии Запуск ракеты «Агни-5»

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Организация оборонных исследований и разработок ― основной разработчик ракеты ― смогла уменьшить вес «Агни-5» за счёт замены металлических компонентов деталями из композитных материалов. Снижение веса превышает 20%.

«И если правительство захочет, стратегическая ракета, способная нести ядерное оружие, может пролететь более 7 тыс. км», ― указано в материале.

Напомним, ракета Agni-3 весит около 40 тонн и может поражать цели на расстоянии 3000 км, в то время как Agni-4 весит более 20 тонн и может преодолевать гораздо большую дальность.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря Индия успешно провела испытания баллистической ракеты Agni V, способной нести различные боеприпасы, включая ядерный заряд. Отмечалось, что испытания проводились для проверки новых технологий и оборудования на ракете, которая теперь легче, чем раньше.