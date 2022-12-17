Вашингтон, 17 декабря, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Направление военных советников США на Украину очень напоминает войну во Вьетнаме, когда США отправили в эту страну несколько сотен советников Пентагона для контроля за поставкой вооружений. Об этом напомнил судья Эндрю Наполитано в YouTube-канале Judging Freedom.

Солдаты 3-го батальона 9-го полка морской пехоты США высаживаются в районе Дананга. 8 марта 1965 года

«Именно так началась война во Вьетнаме, когда пара сотен военных были посланы туда в качестве советников. <…> Что будет, когда кто-то из них вернется домой в мешке для трупов?» — заявил Наполитано.

По его предположению, намерения Вашингтона означают, возможно, резкую смену целей и задач США на Украине или желание там разместить свои войска. В любом случае он назвал это решение безумием, напомнив о том, что очень сожалеет, что направить войска США может глава Белого дома единоличным своим решением.

Напомним, ранее на отправке военных советников Пентагона на Украину для координации поставок оружия настаивали представители делегации конгрессменов США, посетившие Украину в июле 2022 года.