Париж, 17 декабря, 2022, 19:49 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Франции призвали власти Сербии и непризнанного Косова провести конструктивный диалог для урегулирования масштабов конфликта.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

«Сербия и Косово должны ответственно и конструктивно провести диалог с целью нормализации отношений между Белградом и Приштиной», — говорится в распространённом сообщении внешнеполитического ведомства 17 декабря.

Отмечается, что текущее правительство Франции поддерживает европейскую перспективу самопровозглашенного Косова, однако непризнанному государству необходимо провести реформы в сферах верховенства права.

Как передает ИА REGNUM, ранее в министерстве иностранных дел Италии сообщалось о проведении конференции в Триесте в 2023 году с целью урегулирования косовского конфликта.