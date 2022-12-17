Актюбинск (Актобе), Казахстан, 17 декабря, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Из восьми пострадавших детей 17 декабря в дорожной аварии в Актюбинской области Казахстана четверо находятся в тяжёлом состоянии. Об этом главный врач областной детской больницы в Актобе Ербол Джапахов сообщил интернет-изданию «Диапазон».

Иван Шилов ИА REGNUM Больничная палата

«Четыре ребенка госпитализировали в реанимацию. Одного оперировали. Второго оперируют», — сообщил главврач.

По его словам, всех пострадавших детей осмотрели врачи разных специальностей. Обследование продолжится. Медики постоянно информируют родителей о состоянии детей.

Напомним, под Актобе перевернулся микроавтобус с 12-летними волейболистами, которые ехали на соревнование. Один ребёнок погиб.