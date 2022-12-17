Киев, 17 декабря, 2022, 19:39 — ИА Регнум. В ряде областей Украины второй раз за день объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры киевского режима.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА

Читайте также: Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога

Так, по состоянию на 19:35 по мск сигналы воздушной тревоги слышны в Сумской и Днепропетровской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. На следующий день Минобороны РФ заявило, что 16 декабря Вооружённые силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. Отмечалось, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Ранее по теме: Воздушная тревога на Украине отменена

Также воздушная тревога по всей территории Украины звучала днём 17 декабря.