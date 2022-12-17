Вашингтон, 17 декабря, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Установленная западными странами предельная цена на российскую нефть недостаточно низкая, чтобы существенно сократить доходы Кремля. Об этом говорится в статье, опубликованной американским журналом Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

В публикации подчёркивается, что западные лидеры заявили о потолке цен как о смелом достижении в области энергетической дипломатии, однако их ждало разочарование.

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«Любой, кто думает, что это серьёзно ударит по доходам России от продажи нефти, скорее всего, будет разочарован. Предельная цена, согласованная Евросоюзом и быстро одобренная США, G7 и Австралией, недостаточно смелая, чтобы существенно повлиять на доходы России», ― отмечают авторы.

Отмечается, что последние несколько лет российская нефть и так продавалась по цене около 60 долларов за баррель, а после сокращения Евросоюзом закупки нефти у России, Москва увеличила поставки топлива в Китай и Индию, предоставив скидки на энергоносители.

В публикации указано, что Запад ставит перед собой две цели, которые являются взаимоисключающими: резкое сокращение доходов России невозможно, если на рынок не будет поступать меньше российской нефти.

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Как сообщало ИА REGNUM, потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель был введён ЕС, Австралией и странами G7 с 5 декабря. Кроме того, введён запрет на транспортируемую морем российскую нефть, а с 5 февраля также вводится эмбарго на российские нефтепродукты.

Глава комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага, представитель Левой партии Клаус Эрнст назвал ценовые ограничения в отношении российской нефти абсурдными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответ России Западу на введение недружественными странами потолка цен на нефть досогласовывается. По его словам, ожидается, что введение ответных мер произойдёт уже скоро.