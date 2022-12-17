Москва, 17 декабря, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Для развития экономики необходимо поступательное плавное движение. Резкое увеличение продукции за определенный период времени может спровоцировать переиспользование ресурсов, инфляцию и, как следствие, приведет к рецессии. Такое мнение высказала первый заместитель Банка России Ксения Юдаева в ходе конференции «Просветительские дни РЭШ памяти Гура Офера».

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Она отметила, что в макроэкономике существует противоречие между краткосрочной эффективностью и долгосрочной устойчивостью. Для достижения последнего необходимо плавное развитие.

«Если вы хотите в этом году максимально увеличить выпуск, ждите в следующем году рецессию, так как будут переиспользованы ресурсы, начнется инфляция, начнутся проблемы и вы упадете в рецессию. В принципе, для долгосрочного развития гораздо более правильно иметь более плавное развитие», — заявила Юдаева.

По мнению представителя руководства Банка России, достижению этой цели и служат денежно-кредитная политика и бюджетная политика.

Как отметила Юдаева, в будущем произойдет «переформирование глобальной экономики» под воздействием таких сил, как экономическая безопасность или среднесрочная устойчивость.

Ранее, комментируя нынешнюю ситуацию в экономике ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров заявил о неблагоприятных прогнозах о динамике ВВП в ближайшие месяцы. По его мнению, с большой вероятностью рецессия в российской экономике в 2023 году сохранится и этот год может оказаться даже более тяжелым, чем 2022 год.