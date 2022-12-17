Калининград, 17 декабря, 2022, 19:25 — ИА Регнум. На полигонах Балтийского флота начались государственные испытания малого ракетного корабля «Буря». Об этом 17 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота.

Министерство обороны России Малый ракетный корабль «Буря»

«Представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля и членами государственной приемной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания корабля», — сообщает источник агентства. Также отмечается, что во время госиспытаний будет проверена работа вооружения корабля, агрегатов, а также узлов и систем.

Ранее сообщалось, что силы Балтийского флота обеспечивают проведение ходовых испытаний новейшего ледокола «Евпатий Коловрат» проекта 21 180 M, простроенного в интересах Министерства обороны Российской Федерации.

Как передает ИА REGNUM, о начале масштабных учений в Калининградской области объявили 16 декабря в пресс-службе Балтийского флота.