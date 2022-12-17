Москва, 17 декабря, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Мировые финансовые регуляторы в последнее время стали ужесточать монетарную политику, что должно способствовать снижению темпов инфляции в мире. Об этом 17 декабря на конференции «Просветительские дни РЭШ памяти Гура Офера» в Москве заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Она отметила, что ещё в 2021 году представители ЦБ РФ на мероприятиях G20 или МВФ говорили о необходимости повышать ставку рефинансирования для борьбы с инфляцией. В ответ на это на российских экономистов смотрели «квадратными глазами».

«В этом году ситуация поменялась, потому что выяснилось, что даже если это временное, оно занимает длинное время и оказывается достаточно сильно волатильным при этом», — заявила Юдаева.

По её мнению, появилась угроза перехода глобальной экономики к режиму более высоких темпов инфляции. Представитель ЦБ РФ считает, что ужесточение монетарной политики должно этому помешать.

Напомним, в середине 2021 года начался сильный рост инфляции во многих странах мира. В ряде государств рост цен стал «рекордным» за последние десятилетия.