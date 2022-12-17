Обмен ударами между Палестиной и Израилем начался после столкновений в Восточном Иерусалиме между палестинцами и израильскими военными, в ходе которых пострадали более 200 человек.

Палестинские группировки начали обстрел израильских территорий с вечера 10 мая. В ответ армия Израиля призвала пять тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Также Тель-Авив поразил более 130 целей в секторе Газа.

О новом обострении конфликта на Ближнем Востоке рассказывает ИА REGNUM.

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Израиль и Палестина Иван Шилов c ИА REGNUM 2
22:08 11.05.2021

Россия призывает стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, ведущих к эскалации конфликта. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

22:10 11.05.2021

Пресс-служба полиции Израиля сообщила о возобновлении беспорядков в районе Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.

22:14 11.05.2021

Израильский международный аэропорт имени Бен-Гуриона, расположенный возле Тель-Авива, приостановил свою работу из-за палестинского ракетного обстрела, сообщает 11 мая The Times of Israel.

Самолеты авиарейсов, направлявшихся в Тель-Авив, перенаправляются в аэропорты Кипра.

Читайте также: Аэропорт Тель-Авива остановил свою работу из-за ракетных обстрелов

22:24 11.05.2021

О запуске 130 ракет в сторону Израиля 11 мая заявило боевое крыло ХАМАС, сообщает Donia Al-Watan.

Подробности в материале: Боевики ХАМАС заявили о запуске 130 ракет по Израилю

22:25 11.05.2021

Армия Израиля заявила, что наносит удары по оружейным складам в гражданских постройках в секторе Газа.

22:27 11.05.2021

Мария Захарова © ИА REGNUM

22:36 11.05.2021

Издание Times of Israel сообщает, что один человек погиб и не менее восьми пострадали в результате запуска палестинскими радикалами ракет в сторону Тель-Авива.

22:41 11.05.2021

Аэропорт «Бен-Гурион» в Тель-Авиве приостановил взлеты из-за ракетных ударов, сообщают СМИ.

22:49 11.05.2021

Оружейные склады, расположенные среди гражданских объектов сектора Газа (Палестина), обстреливают израильские военные, сообщили 11 мая в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Читайте подробнее: Израильские военные атаковали оружейные склады в Газе

23:33 11.05.2021

Израильский международный аэропорт имени Бен Гуриона возобновил свою работу, сообщает 11 мая The Times of Israel.

Ранее аэропорт приостановил свою работу более чем на час из-за ракетных обстрелов с палестинской территории.

Читайте также: Аэропорт Тель-Авива заявил о возобновлении работы прерванной обстрелами

01:06 12.05.2021

Не менее 30 палестинцев, включая десять детей, стали жертвами начавшихся 10 мая обстрелов сектора Газа израильской армией, 11 мая сообщил портал Dunya Al Watan со ссылкой на минздрав сектора.

Читайте подробнее: Число погибших от ударов Израиля по сектору Газа достигло 30

01:58 12.05.2021

Режим чрезвычайного положения ввели в израильском городе Лод из-за вспыхнувших в нем беспорядков, 12 мая сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля.

Об этом: В городе Лод в Израиле ввели режим ЧП из-за беспорядков

02:29 12.05.2021

В столкновениях с израильской полицией на линиях соприкосновения Западного берега реки Иордан с Израилем ранения получили не менее 245 палестинцев. Об этом со ссылкой на представителя Палестинского общества Красного Полумесяца вечером 11 мая сообщает Alquds.

Об этом: В стычках с израильтянами на Западном берегу ранено более 240 палестинцев

03:23 12.05.2021

Массированному ракетному обстрелу подвергла израильский город Беер-Шева палестинская группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама». Об этом 12 мая сообщает информационный портал Dunya Al Watan.

Об этом: Радикалы объявили о запуске 100 ракет из сектора Газа в сторону Беер-Шевы

03:50 12.05.2021

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал лидеров Организации освобождения Палестины (ООП) и Движения за освобождение Палестины (ФАТХ) срочно собраться в Рамалле для обсуждения ситуации, возникшей в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Об этом 12 мая сообщает агентство Ma’an News.

Подробности в материале: Аббас созывает экстренное заседание палестинских лидеров

05:09 12.05.2021

Израильские вооруженные силы продолжили нанесение ответных ударов по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Читайте подробнее: Израиль вновь нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

05:42 12.05.2021

Лидер косовских мусульман Наим Тернава 11 мая подчеркнул, что Иерусалим является святыней для представителей всех монотеистических религий, а потому должен стать страной добрососедства и взаимопонимания. С особой горечью Тернава упомянул о смерти гражданских лиц в ходе священного для мусульман месяца Рамазан накануне завершающего пост праздника Ураза-Байрам

Об этом: Лидер косовских мусульман призвал Израиль стать страной добрососедства

06:14 12.05.2021

До 35 человек увеличилось число палестинцев, погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа в течение последних дней, 12 мая передает телеканал Al-Mamlaka со ссылкой на минздрав Газы.

Подробности в материале: Из-за ударов Израиля по сектору Газа погибли 35 палестинцев

06:31 12.05.2021

Авиация Израиля уничтожила двух важных представителей службы разведки палестинского движения ХАМАС. Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля 12 мая сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Читайте подробнее: Авиация Израиля уничтожила двух ключевых сотрудников разведки ХАМАС

07:27 12.05.2021

Результаты ракетного обстрела. gov. il

08:18 12.05.2021

11 мая высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Исламская Республика Иран будет решительно поддерживать палестинцев и палестинское сопротивление. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Читайте подробнее: Иран решительно поддерживает палестинцев

08:27 12.05.2021

Мэр Лода Яир Ревиво рассказал, что вечером 11 мая в городе начались стычки между еврейским и арабским населением, поджоги синагог и автомобилей. Подожжена ратуша, в городе «разразилась гражданская война».

«Весь Израиль должен знать, это полная потеря контроля», — заявил градоначальник.

Об этом: «Это гражданская война» — мэр израильского Лода рассказал о беспорядках

09:19 12.05.2021

Власти Мексики выразили обеспокоенность ухудшением ситуации в Израиле и Палестине и призвали к прекращению действий, угрожающих жизни населения. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на официальное заявление МИД Мексики.

В заявлении МИД страны настаивает на необходимости прекратить конфронтацию и вместо этого принять меры, способствующие снижению уровня насилия.

Читайте подробнее: Мексика призвала к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке

09:39 12.05.2021

Массовая акция в поддержку Палестины состоялась в Нью-Йорке. Она включала шествие к Центральному парку и коллективную молитву, сообщает телеканал Pix11.

В акции приняли участие несколько сотен человек, в числе которых были проживающие в США палестинцы и активисты различных левых организаций.

Об этом: В Нью-Йорке состоялось шествие в поддержку Палестины

09:40 12.05.2021

При прямом попадании ракеты в автомобиль в Израиле погибли 50-летний мужчина и 16-летняя девушка. Об этом 12 мая сообщает газета The Jerusalem Post

Читайте подробнее: В Израиле в результате попадания ракеты в машину погибли два человека

09:46 12.05.2021

С момента начала обстрелов по территории Израиля со стороны сектора Газа было выпущено более 1 тыс. ракет. Об этом 12 мая сообщил представитель израильской Армии обороны, его слова приводит Седьмой канал телевидения страны.

Об этом: В Израиле заявили о пуске более 1 тыс. ракет из сектора Газа

10:00 12.05.2021

Прилетевший из сектора Газа на израильскую территорию беспилотный летательный аппарат (БПЛА) перехватила система противоракетной обороны (ПРО) Израиля «Железный купол». Об этом 12 мая сообщает пресс-служба израильской Армии обороны.

Читайте подробнее: В Израиле перехватили прилетевший из сектора Газа беспилотник

10:07 12.05.2021

При обстреле из сектора Газа территории Израиля погибла уроженка Индии Соумия Сантош. Об этом 12 мая сообщил индийский государственный министр иностранных дел Велламвелли Муралидхаран на своей странице в соцсети Twitter.

Читайте также: В результате обстрела Израиля из сектора Газа погибла уроженка Индии

10:36 12.05.2021

Соединённые Штаты осуждают ракетные обстрелы ХАМАСА и других группировок, включая нападения на Иерусалим. Об этом в ходе регулярного брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Reuters.

Подробности в материале: Вашингтон осудил ракетные удары по Иерусалиму

11:01 12.05.2021

Результаты ракетного обстрела, Южный Иерусалим gov. il

11:05 12.05.2021

Удар по дому одного из высокопоставленных боевиков ХАМАС нанесла Армия обороны Израиля. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба израильской армии.

Читайте также: В Израиле сообщили об атаке на дом высокопоставленного боевика ХАМАС

11:44 12.05.2021

YouTube-канал Ruptly опубликовал видео, на котором показаны последствия обстрела территории Израиля со стороны сектора Газа.

Об этом: В сети появилось видео последствий обстрела Израиля со стороны сектора Газа

11:54 12.05.2021

Главный прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда выразила озабоченность в связи с эскалацией насилия между Израилем и Палестиной. Об этом она пишет в своем твиттере 12 мая.

Об этом: В Гааге встревожены конфликтом Израиля и Палестины

12:40 12.05.2021

Армия Израиля готовится нанести удар по целям, где находятся боевики ХАМАС. idf. il

12:40 12.05.2021

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл с российским лидером Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Иерусалиме. Об этом 12 мая сообщили в администрации главы Турции, передаёт агентство Anadolu.

Подробности в материале: Эрдоган по телефону обсудил с Путиным ситуацию в Иерусалиме

13:26 12.05.2021

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны к деэскалации напряжённости и мирному урегулированию возникающих вопросов, сообщает сайт Кремля.

14:01 12.05.2021

В результате вспыхнувших в 40 городах и посёлках Израиля беспорядков, участники которых поджигали автомобили, а также нападали на государственные здания и правоохранителей, 12 полицейских были ранены. Об этом 12 мая рассказал журналистам официальный представитель израильской полиции Мики Розенфельд.

Подробности в материале: В Израиле во время беспорядков пострадали 12 полицейских

14:15 12.05.2021

Число жертв обстрелов сектора Газа со стороны Израиля продолжает расти. По последним данным министерства здравоохранения анклава, с палестинской стороны в результате атак израильских истребителей и вертолётов погибли 48 граждан, в том числе 14 детей и три женщины, сообщает радиостанция Dunya Al Watan.

Читайте также: Жертвами обстрелов Израиля по сектору Газа стали 48 человек

14:20 12.05.2021

Количество погибших в результате авиаударов армии Израиля по сектору Газа увеличилось до 48. Об этом 12 мая сообщает портал Donia Al-Watan со ссылкой на минздрав Палестины.

Подробности в материале: Число жертв ударов ВВС Израиля по сектору Газа возросло до 48

14:38 12.05.2021

Палестина заинтересована в достижении мира с Израилем и выступает за то, чтобы насилие в Восточном Иерусалиме было прекращено. Об этом 12 мая заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль в ходе онлайн-конференции.

Об этом: В Раммале заинтересованы в установлении мира с Израилем — посол Палестины

14:39 12.05.2021

Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что израильским властям следует принести извинения Палестине за столкновения в Восточном Иерусалиме, не соответствует официальной позиции Москвы. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 12 мая журналистам.

Читайте также: Кремль отреагировал на требование Кадырова к Израилю

15:31 12.05.2021

Тбилиси внимательно следит за обострением конфликта Израиля и Палестины и осуждает применение насилия. Об этом 12 мая сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на своей странице в соцсети Twitter.

Подробности в материале: МИД Грузии отреагировал на обострение конфликта между Израилем и Палестиной

16:04 12.05.2021

Телефонные переговоры провёл президент Палестины Махмуд Аббас в связи с обострением отношений с Израилем с лидерами двух арабских государств, сообщает 12 мая WAFA.

Читайте подробнее: Аббас обсудил обострение на Ближнем Востоке с главами Ирака и Иордании

16:26 12.05.2021

Иерусалим

16:32 12.05.2021

Обстрелу из сектора Газа (Палестина) подвергся город Ашдод (Израиль), пишет 12 мая The Times of Israel. Армия обороны Израиля сообщает о срабатывании сирен воздушной тревоги в городе Беэр-Шева. О каких-либо жертвах пока не сообщается. Ранее ХАМАС заявил, что по Ашдоду запущено 50 ракет и по городу Димона (Израиль) — 15 ракет.

Читайте подробнее: Израильские СМИ сообщили об обстреле Ашдода из Газы

16:47 12.05.2021

Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Дамаск, чтобы обсудить вопрос о «предоставлении помощи палестинцам, страдающим от израильских репрессий». В столице Сирии глава МИД Ирана планирует встречу с базирующимися на сирийской территории лидерами палестинских фронтов.

Читайте также: Власти Ирана решили открыть генконсульство в Алеппо

17:00 12.05.2021

Власти Израиля усилили безопасность городов Лод и Акко, написал 12 мая израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в Twitter.

Об этом: В израильские города Лод и Акко направлены дополнительные силы

17:07 12.05.2021

Израильские военные нанесли авиаудар по автомобилю с группой участников движения ХАМАС из батальона «Шеджайя», сообщает 12 мая пресс-служба армии обороны Израиля.

Уточняется, что удар нанесен летательным аппаратом.

«Некоторое время назад армия обороны Израиля нанесла воздушный удар по автомобилю, в котором находился отряд террористов ХАМАС из батальона «Шеджайя», — указано в сообщении израильских военных.

17:10 12.05.2021

Израильские военные нанесли авиаудар по автомобилю с группой участников движения ХАМАС из батальона «Шеджайя», сообщает 12 мая пресс-служба армии обороны Израиля.

Уточняется, что удар нанесен летательным аппаратом.

Читайте также: Израиль нанес авиаудар по автомобилю с членами движения ХАМАС

17:40 12.05.2021

Лидерам арабской общественности в городе Лоде (Израиль) следует «осудить беспорядки и принять меры, чтобы остановить насилие», написал 12 мая израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в Twitter.

Читайте подробнее: Нетаньяху призвал палестинцев города Лод осудить беспорядки

17:49 12.05.2021

О гибели израильского военного при атаке из сектора Газа (Палестина) сообщили 12 мая в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Подробности в материале: Армия Израиля сообщила о гибели военного при ракетном обстреле из Газы

18:02 12.05.2021

Число погибших от израильских авиаударов по сектору Газа достигло 56 человек, сообщает 12 мая министерство здравоохранения Палестины.

По данным палестинского минздрава, еще 335 человек ранены.

Читайте также: Палестинцы заявили о 56 погибших в секторе Газа

20:00 12.05.2021

Ликвидация боевиков ХАМАС армией Израиля. Цитата из видео. idf. il

20:03 12.05.2021

Не менее трёх человек погибли в результате обрушения многоэтажного здания в центре Газы — столицы одноимённого палестинского региона, передаёт 12 мая Al Arabiya.

Об этом: Названо число погибших при обрушении многоэтажки в Газе

20:34 12.05.2021

Слезоточивый газ и светошумовые гранаты были применены полицией в Афинах для разгона палестинских протестующих у посольства Израиля, передаёт 12 мая ERT.

Подробности в материале: В Афинах силовики разогнали палестинцев у посольства Израиля

21:30 12.05.2021

Несколько американских компаний-авиаперевозчиков отменяют воздушные рейсы в Тель-Авив из-за продолжающихся ракетных обстрелов, сообщает 12 мая RT.

21:35 12.05.2021

Благодарность выразил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху американскому госсекретарю Энтони Блинкену в ходе телефонного разговора, посвящённого обострению арабо-израильского конфликта, сообщили 12 мая в пресс-службе главы правительства Израиля.

Подробности в материале: Нетаньяху обсудил с главой Госдепа США проблемы с Газой

22:00 12.05.2021

Боевые самолеты ВВС Израиля нанесли удар по 14-этажному зданию, расположенному в секторе Газа, сообщает 12 мая пресс-служба Армии обороны Израиля.

По утверждению израильских военных, в здании размещались объекты палестинского движения ХАМАС.

Читайте также: Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по по 14-этажному дому в секторе Газа

22:37 12.05.2021

Созыв «международного квартета» будет своевременным шагом в связи с обострением арабо-израильского конфликта, сообщил 12 мая журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Подробности в материале: Москва инициирует встречу «международного квартета» из-за событий в Газе

22:57 12.05.2021

Бейт-Ханун, сектор Газа.

23:41 12.05.2021

Израиль ждёт месть за смерть одного из командиров «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам» Бассема Исы, сообщает 12 мая палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa.

По словам представителя боевого крыла движения ХАМАС, в ответ Израиль получит «новую месть», «враг должен приготовиться заплатить за это».

Читайте также: ХАМАС обещает Израилю «новую месть» за смерть деятелей боевого крыла

00:34 13.05.2021

Авиаудары по зданию министерства финансов и офису Исламского национального банка в секторе Газа нанесли военно-воздушные силы Израиля, 12 мая сообщил портал Dunya Al Watan.

Подробности в материале: Израиль нанес авиаудары по зданиям минфина и банка в секторе Газа

00:50 13.05.2021

Президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого сообщил ему о контакте с Палестиной и рядом стран Ближнего Востока. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе Белого дома.

Подробности в материале: Байден заявил, что Израиль имеет право защищаться

01:24 13.05.2021

Примерно 1500 ракет было выпущено в сторону Израиля из сектора Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Читайте далее: В Израиле назвали количество ракет, выпущенных из сектора Газа

01:39 13.05.2021

Ракетный удар по израильскому городу Тель-Авив нанесло военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригада аль-Кассам». Об этом 13 мая говорится в заявлении организации.

Об этом: Подразделение ХАМАС заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву

02:52 13.05.2021

Один палестинец погиб и еще 40 пострадали в результате столкновений между палестинцами и израильскими полицейскими 12 мая в Иерусалиме и нескольких населенных пунктах Западного берега реки Иордан, сообщает агентство Vafa.

Читайте также: При столкновениях с полицией Израиля погиб палестинец

02:54 13.05.2021

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обвинил палестинское движение ХАМАС в обострении ситуации на Ближнем Востоке и призвал к политическому решению конфликта. Об этом он сказал в опубликованном 13 мая интервью медиагруппе Funke.

Подробности в материале: Глава МИД Германии в обострении конфликта на Ближнем Востоке обвинил ХАМАС

03:06 13.05.2021

Не менее 65 человек стали жертвами авиаударов, которые за несколько дней нанесли по сектору Газа военно-воздушные силы Израиля. Об этом 12 мая заявил журналистам представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра.

Об этом: Число погибших из-за авиаударов по сектору Газа увеличилось до 65

04:44 13.05.2021

Заявление руководителя израильской армейской пресс-службы Йонатана Конрикуса о том, что за последние дни по Израилю из сектора Газа выпустили более тысячи ракет, вызвало множество комментариев со стороны интернет-сообщества. Граждане поделились своим мнением по этому поводу 13 мая в социальной сети Facebook.

Читайте подробнее: «Если бы не интересы США на Ближнем Востоке, Израиль давно жил бы спокойно»

04:45 13.05.2021

Делегация из Египта прибыла в сектор Газа для посредничества в переговорах между палестинским движением ХАМАС и Израилем, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Каире.

Подробности в материале: Посредники из Египта прибыли в Газу для переговоров о прекращении огня

05:32 13.05.2021

Власти Колумбии выступают с осуждением ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газа, сообщает пресс-служба колумбийского МИД.

Читайте подробнее: Колумбия осудила пуски ракет из сектора Газа по Израилю

05:39 13.05.2021

Посольство Израиля в Анкаре 12 мая опубликовало осуждающий пост на своей странице в социальной сети после нанесения ХАМАС ракетных ударов по израильским городам 11 мая. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Об этом: В посольстве Израиля в Турции ХАМАС назвали террористической организацией

05:39 13.05.2021

Президент Бразилии Жаир Болсонару осудил беспорядочные ракетные обстрелы Израиля и призвал к немедленному прекращению всех нападений на еврейское государство. Об этом 12 мая Болсонару написал в своём Telegram-канале.

Читайте подробнее: Президент Бразилии призвал прекратить нападения на Израиль

06:40 13.05.2021

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении на пресс-конференции 12 мая заявил, что действия Израиля в Палестине, противоречащие международному праву и человеческим ценностям, должны быть немедленно прекращены в соответствии с решениями международных институтов. По его словам, если Совет Безопасности ООН не прекратит эти действия немедленными и решительными мерами, то этот орган безоговорочно признает право на безнаказанное нарушение закона. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

Об этом: Эрдоган осудил авиаудары Израиля по Палестине

07:06 13.05.2021

Палестина (cc) Photo RNW.org

08:06 13.05.2021

Решение одобрить расширение военной кампании Израиля в секторе Газа приняла израильская министерская комиссия по вопросам безопасности, 12 мая передала радиостанция «Галей ЦАХАЛ».

Читайте также: Власти Израиля согласовали расширение военной кампании в секторе Газа

08:09 13.05.2021

Количество жертв ударов авиации армии Израиля по территории сектора Газа увеличилось до 69. Об этом 13 мая сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на министерство здравоохранения анклава.

Читайте также: Количество погибших от ударов ВВС Израиля по сектору Газа возросло до 69

08:36 13.05.2021

Армия Израиля нанесла удар по объектам где находятся боевики ХАМАС. idf. il

08:50 13.05.2021

Запрос на проведение в пятницу, 14 мая, открытого заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения эскалации напряженности между Израилем и Палестиной, подали Китай, Норвегия и Тунис. Об этом 13 мая сообщает агентство France-Presse со ссылкой на дипломатические источники.

Об этом: Открытое заседание Совбеза ООН по Палестине и Израилю может пройти 14 мая

09:25 13.05.2021

ВВС Израиля [(сс) Tomás Del Coro]

09:36 13.05.2021

Как заявили в израильской армии, из сектора Газа по стране за последние дни выпустили не менее 1600 ракет, из них около 400 упали внутри анклава. Армия обороны Израиля в ответ атаковала около 600 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в секторе Газа, сообщает RT.

09:36 13.05.2021

Израилю следует прекратить агрессивные действия против палестинского народа и освободить захваченные территории, заявил президент Палестины Махмуд Аббас в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает 13 мая агентство WAFA.

Об этом: Аббас: Израиль должен прекратить агрессию против палестинского народа

09:38 13.05.2021

Стремительный бег событий в наших краях затрудняет попытки обобщенного взгляда. Все заняты обсуждением каскада ракет из Газы и ответных ударов по террористам. Но в это же время Израиль претерпевает тектонические перемены.

Читайте также: Погромная волна накрывает Израиль

09:38 13.05.2021

Брифинг Биньямина Нетаньяху. Government Press Office (Israel)

10:02 13.05.2021

С начала обострения конфликта из сектора Газа по территории Израиля было выпущено не менее 1600 ракет. Об этом 13 мая сообщил журналистам пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

Читайте также: В Израиле назвали количество выпущенных из сектора Газа ракет

10:26 13.05.2021

Армия обороны Израиля с начала эскалации конфликта атаковала около 600 военных целей на территории сектора Газа. Об этом 13 мая сообщил на брифинге пресс-секретарь израильской армии Йонатан Конрикус.

Читайте подробнее: В Израиле назвали число атакованных военных целей в секторе Газа

10:29 13.05.2021

В городе Иерусалиме необходимо сохранить мир. Об этом президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Джо Байден выразил мнение, что Иерусалим — город, имеющий столь большое значения для верующих всего мира, — должен оставаться мирным местом», — говорится в тексте.

Подробности в материале: Байден подчеркнул значение мира в Иерусалиме

10:32 13.05.2021

Израиль и палестинское движение ХАМАС должны немедленно прекратить насилие в отношение друг друга. С таким призывом выступила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Читайте подробнее: Глава ОБСЕ призвала Израиль и ХАМАС немедленно прекратить насилие

11:01 13.05.2021

Военные армии обороны Израиля в настоящее время занимаются разработкой вариантов проведения наземной операции в секторе Газа. Об этом 13 мая сообщает израильская газета The Jerusalem Post (JP).

Читайте подробнее: Армия Израиля готовит план наземной операции в секторе Газа — JP

11:02 13.05.2021

С призывом прекратить насилие обратилась ко всем сторонам арабо-израильского конфликта Великобритания. Об этом 13 мая заявил заместитель главы британского МИД Джеймс Клеверли в эфире телеканала Sky News.

Читайте также: МИД Великобритании призвал Израиль и Палестину остановить насилие

11:07 13.05.2021

Биньямин Нетаньяху в штабе Южного командования Армии обороны Израиля. Government Press Office (Israel)

11:12 13.05.2021

По меньшей мере 72 палестинца погибли в результате израильских ударов по сектору Газа. Об этом сообщает 13 мая новостной портал Dunya Al Watan со ссылкой на минздрав прибрежного анклава.

11:20 13.05.2021

В нескольких городах Израиля, включая Лод, где объявлен комендантский час, в ходе беспорядков были задержаны десятки человек. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба израильской полиции.

Читайте подробнее: В Израиле в ходе беспорядков задержали десятки человек

11:24 13.05.2021

Армия обороны Израиля нанесла утром 13 мая серию ракетных ударов по целям ХАМАС в секторе Газа.

Подробности в материале: Военные Израиля уничтожили штаб службы безопасности ХАМАС

11:28 13.05.2021

В результате ударов Военно-воздушных сил Израиля по территории сектора Газа погибли 72 человека. Об этом 13 мая сообщает новостной портал Dunya Al Watan со ссылкой на минздрав анклава.

Подробности в материале: При авиаударах Израиля по сектору Газа погибли более 70 человек

11:48 13.05.2021

Житель Палестины

11:48 13.05.2021

На Украине оценили реакцию Владимира Зеленского на обострение вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной.

Читайте также: «А в Донбассе?» — Зеленский увидел, что «небо Израиля всё в ракетах…»

12:38 13.05.2021

ВВС Израиля. iaf.org.il

12:48 13.05.2021

Многие страны используют контакты для побуждения Израиля и Палестины к прекращению боевых действий. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что разные страны прикладывают усилия, все используют свои контакты с тем, чтобы побудить стороны [конфликта на Ближнем Востоке] к сдержанности, побудить стороны к прекращению действий, которые ведут к стремительно растущему числу жертв среди гражданского населения», — сказал Песков.

Подробности в материале: Песков: Россия участвует в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

13:33 13.05.2021

Израильские полицейские. gov. il

14:15 13.05.2021

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его египетский коллега Самех Шукри обсудили 13 мая по телефону тему перезапуска прямых палестино-израильских переговоров.

14:16 13.05.2021

«13 мая состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской ФедерацииС.В.Лаврова с Министром иностранных дел Арабской Республики Египет С.Шукри.

Проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на положение в Восточном Иерусалиме. Министры выразили глубокую обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на палестинских территориях и призвали к скорейшему прекращению насилия, чреватого дальнейшим обострением обстановки. Подтвержден обоюдный настрой Москвы и Каира на продолжение тесной координации усилий с целью перезапуска прямых палестино-израильских переговоров, в том числе путем задействования механизма «квартета» ближневосточных посредников», — говорится в сообщении МИД РФ.

14:27 13.05.2021

Израильские самолеты нанесли удар по дому главы политбюро контролирующего сектор Газа движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом 13 мая сообщил телеканал Al Arabiya.

14:28 13.05.2021

По данным телеканала, сам Хания в момент нанесения удара отсутствовал в доме, расположенном в городе Газа.

14:28 13.05.2021

ВВС Израиля. iaf.org.il

14:31 13.05.2021

«Аэрофлот» отменит рейсы между Москвой и Тель-Авивом 14 мая из-за обострения палестино-израильского конфликта.

14:37 13.05.2021

Компания «Аэрофлот» приняла решение о приостановке рейсов из Москвы в израильский Тель-Авив и обратно на один день. Об этом сообщили в компании.

«В связи с ограничениями в работе аэропорта Бен-Гурион (Израиль) «Аэрофлот» 14 мая 2021 года отменяет рейсы SU500/SU501 Шереметьево — Тель-Авив — Шереметьево», — говорится в сообщении.

Читайте подробнее: «Аэрофлот» временно прервал полёты из Москвы в Тель-Авив и обратно

14:48 13.05.2021

Израильская армия готовится к проведению на территории сектора Газа наземной операции. Об этом 13 мая заявил на брифинге пресс-секретарь армии обороны Йонатан Конрикус.

Подробности в материале: Армия Израиля готовится к проведению наземной операции в секторе Газа

15:07 13.05.2021

69-я эскадрилья («Молоты») ВВС Израиля. iaf.org.il

16:28 13.05.2021

Город Лод (Израиль). (сс) Vorash

17:45 13.05.2021

Военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» заявило об ударе боевыми беспилотниками по газовой израильской платформе, находящейся в Средиземном море.

Об этом 13 мая было заявлено на страницах «Бригады аль-Кассам» в соцсетях.

Читайте также: В ХАМАС заявили об ударе по морской газовой платформе Израиля

17:47 13.05.2021

Первоочередным шагом в ситуации в Восточном Иерусалиме является прекращение насилия с обеих сторон. Об этом заявили в ходе видеоконференции российский президент Владимир Путин и Генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщили 13 мая в пресс-службе Кремля.

Читайте также: Путин заявил о необходимости остановить насилие в Восточном Иерусалиме

18:53 13.05.2021

Вооружённые силы и полиция Израиля пытаются взять под контроль город Лод, где накануне начались массовые беспорядки, передаёт телеграм-канал военного эксперта Бориса Рожина.

19:56 13.05.2021

Очевидцы сообщают о начале наземной операции в Газе в самое ближайшее время, утверждает ТГ-канал «Майор и генерал».

21:10 13.05.2021

Существенного «перегибания палки» в отношении Палестины со стороны Израиля нет, сообщил 13 мая журналистам американский президент Джо Байден.

Читайте также: Байден заявил, что Израиль действует адекватно

21:35 13.05.2021

Прекращение огня в регионе наступит в том случае, если ХАМАС прекратит обстрелы израильской территории, заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

22:14 13.05.2021

В городе Лод (ок. 20 км от Тель-Авива) подожгли синагогу, сообщает ТГ-канал «Восточный синдром».

22:46 13.05.2021

Израильский политик Яир Лапид, которому президент страны Реувен Ривлин передал мандат на формирование правительства, охарактеризовал происходящее как «угрозу для существования Израиля».

00:40 14.05.2021

Авиаудар по штабу внутренней безопасности палестинского движения ХАМАС в секторе Газа нанесли израильские военно-воздушные силы, 13 мая сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Читайте также: Израиль нанес авиаудар по штабу внутренней безопасности ХАМАС

00:50 14.05.2021

Наземную атаку на сектор Газа начали израильские военные, 14 мая сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Операция ведется одновременно с ударами военно-воздушных сил Израиля по объектам в секторе.

Читайте подробнее: Военные Израиля начали наземную атаку на сектор Газа

01:22 14.05.2021

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утром 14 мая объявил, что начавшаяся в секторе Газа военная операция будет продолжаться до восстановления мира и безопасности в Израиле. Об этом говорится в распространённом канцелярией премьер-министра заявлении.

Подробности в материале: Операция в Газе продолжится до восстановления мира в Израиле — Нетаньяху

01:54 14.05.2021

Не менее 1750 ракет были выпущены из сектора Газа по израильской территории с начала обострения палестино-израильского конфликта. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Об этом: В Израиле заявили, что из сектора Газа были выпущены 1750 ракет

02:05 14.05.2021

Три ракеты были запущены с территории Ливана по северу Израиля, сообщает пресс-служба израильской армии.

Об этом: Израиль обвинил Ливан в пусках ракет

02:42 14.05.2021

Свыше 500 жилых строений полностью разрушены в секторе Газа в ходе авиаударов военно-воздушных сил Израиля, продолжающихся с 10 мая. Об этом 13 мая передала радиостанция Dunya Al Watan со ссылкой на власти палестинского анклава.

Об этом: В Газе заявили о разрушении более 500 жилых зданий из-за авиаударов Израиля

02:56 14.05.2021

Силы безопасности Ливана опровергают причастность ливанского движения «Хезболла» к ракетным обстрелам Израиля, передает телеканал al-Manar TV.

Читайте также: Ливан опроверг причастность «Хезболлы» к обстрелам Израиля

03:13 14.05.2021

Гражданам США, намеревающимся посетить Израиль или Палестину в ближайшее время, следует пересмотреть свои планы, сообщает пресс-служба американского Госдепа.

Читайте также: Госдеп посоветовал гражданам США не ездить в Израиль и Палестину

03:38 14.05.2021

Просьбу властей Египта о гуманитарном перемирии с сектором Газа отклонило руководство Израиля по итогам переговоров в израильском городе Тель-Авив, 14 мая передает телеканал Al-Arabia со ссылкой на свои источники.

Об этом: Израиль отклонил призыв Египта о гуманитарном перемирии с сектором Газа

03:42 14.05.2021

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны палестино-израильского конфликта немедленно прекратить боевые действия. Об этом утром 14 мая он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Читайте также: Генсек ООН призвал остановить боевые действия в секторе Газа и Израиле

03:43 14.05.2021

Военное командование Израиля рекомендовало жителям населённых пунктов, расположенных вблизи границы с сектором Газа, оставаться в защищённых укрытиях. Об этом утром 14 мая сообщается на сайте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Об этом: Израильтян из приграничных с Газой районов обязали оставаться в укрытиях

06:24 14.05.2021

Наземная операция вооруженных сил Израиля в секторе Газа еще не началась, 14 мая передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в израильской армии и палестинских спецслужбах.

Подробности в материале: В Израиле опровергли информацию о вторжении в сектор Газа

07:07 14.05.2021

Израильские солдаты. (сс) Israel Defense Forces

07:38 14.05.2021

Напомним, накануне, 14 мая генсек ООН призвал к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в секторе Газа и Израиле.

07:45 14.05.2021

RT на русском опубликовал кадры из сектора Газа, по которому начали наносить удары наземные подразделения израильской армии при поддержке авиации.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в регионе продлится столько, сколько потребуется: «Я сказал, что ХАМАС нам дорого заплатит. Мы взимаем плату — и будем продолжать это делать с большой интенсивностью».

07:47 14.05.2021

В ночь на 14 мая в секторе Газа сотни людей покинули свои дома после начавшейся атаки армии Израиля.

07:48 14.05.2021

Израильская армия также предписала жителям приграничных населенных пунктов оставаться в бомбоубежищах.

07:48 14.05.2021

По сообщениям палестинских СМИ, боевое крыло движения ХАМАС объявило о запуске 50 ракет в направлении израильских городов Ашкелон и Ашдод.

07:51 14.05.2021

К границе уже подтянули танки — израильская армия.

07:55 14.05.2021

Назначенную на 15 мая демонстрацию в поддержку Палестины в Париже запретили власти города. Об этом 13 мая сообщается на странице в Twitter префектуры парижской полиции.

Об этом: В Париже запретили акцию в поддержку Палестины

08:08 14.05.2021

За последние четыре дня в ходе эскалации конфликта между Израилем и Палестиной по израильской территории было выпущено свыше 1,7 тыс. ракет. Об этом 14 мая сообщает Армия обороны Израиля на своей странице в соцсети Twitter.

Об этом: За четыре дня по Израилю было выпущено свыше 1,7 тыс. ракет

08:21 14.05.2021

По меньшей мере девять тысяч резервистов будут призваны Армией обороны Израиля на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом 13 мая передал «7 канал» (Израиль).

Об этом: Армия Израиля призывает девять тысяч резервистов

08:33 14.05.2021

В ЦАХАЛ заявили, что в ночь на 14 мая для нанесения широкомасштабных ударов по сектору Газа использовалось 160 самолётов и подразделения артиллерии.

09:25 14.05.2021

105-я эскадрилья («Скорпион») ВВС Израиля. iaf.org.il

09:36 14.05.2021

Общее количество погибших в секторе Газа в результате налетов ВВС Израиля и артиллерийских обстрелов израильской армии достигло 115. Об этом 14 мая сообщает минздрав анклава.

Читайте подробнее: Число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа достигло 115

09:49 14.05.2021

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), пересекший границу Израиля с сектором Газа, перехватили силы израильских ПВО. Об этом 14 мая сообщает ВВС Израиля на своей странице в соцсети Twitter.

Подробности в материале: В Израиле заявили о перехвате прилетевшего из сектора Газа БПЛА

10:17 14.05.2021

Страны Европы должны стать посредником в урегулировании обострившегося конфликта Палестины и Израиля. Такое мнение 14 мая высказал Лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцени, его слова приводит агентство DPA.

Об этом: В ФРГ заявили, что ЕС должен стать посредником между Палестиной и Израилем

10:28 14.05.2021

Движение ХАМАС сообщило о нанесении удара по израильскому химзаводу 14 мая.

11:00 14.05.2021

В секторе Газа после ночного массированного обстрела многие здания в руинах.

11:00 14.05.2021

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, операция в регионе продлится столько, сколько потребуется.

11:08 14.05.2021

Израильские военные провели крупнейшую с начала нынешнего конфликта операцию против радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ночь на 14 мая. Об этом официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус сообщил в ходе брифинга.

Он уточнил, что ночью 160 израильских самолётов одновременно ударили по 150 целям, атака длилась 40 минут. Израиль стремился уничтожить сеть тоннелей под городом Газа.

Подробности в материале: Израиль провел крупнейшую атаку на объекты в секторе Газа

11:26 14.05.2021

Движение ХАМАС объявило о нанесении удара по химическому заводу в Израиле, сообщает телеканал Al Jazeera.

Об этом: ХАМАС заявило о нанесении удара по химзаводу в Израиле

11:48 14.05.2021

Сейчас самое важное — любой ценой остановить эскалацию боевых действий между Израилем и Палестиной, Россия традиционно выступает посредником в этом конфликте, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Подробности в материале: В Совфеде настаивают на «квартете посредников» по Палестине и Израилю

11:51 14.05.2021

Телефонный разговор с гендиректором израильского МИД Алоном Ушпизом провёл заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба МИД РФ.

Читайте также: Вершинин обсудил с гендиректором МИД Израиля ситуацию в регионе

11:56 14.05.2021

Заявление пресс-секретаря Армии обороны Израиля Йонатана Конрикуса о том, что вооружённые силы страны планируют наземную операцию в секторе Газа, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 14 мая в социальной сети Facebook.

Читайте также: «А нам в Донбассе можно?» — Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа

12:04 14.05.2021

С момента начала массовых беспорядков в Израиле полицейскими было задержано 750 человек. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба израильской полиции.

Читайте также: В Израиле с момента начала беспорядков задержали 750 человек

12:34 14.05.2021

Количество оперативников палестинского движения ХАМАС, ликвидированных в течение последних дней Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, исчисляется сотнями. Об этом заявил неназванный представитель сил безопасности страны, передаёт 14 мая 12-й канал израильского ТВ.

Об этом: В сектора Газа ликвидированы сотни оперативников ХАМАС

12:43 14.05.2021

Поздно вечером 13 мая Израиль усилил свои атаки на сектор Газа, нанеся несколько сотен авиаударов и ведя плотный артиллерийский огонь. Палестинские ополченцы в Газе ответили наиболее интенсивными ракетными обстрелами на сегодняшний день за все время боевых действий. Однако почему Израиль отвечает все более жестко на атаки со стороны палестинских арабов именно сейчас — неизвестно. Об этом сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Читайте также: Dagens Nyheter: почему интенсивность атак Израиля нарастает?

12:50 14.05.2021

С призывом к международному сообществу принять неотложные меры для того, чтобы немедленно прекратить атаки армии Израиля на сектор Газа? выступил МИД Турции. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.

Читайте подробнее: В МИД Турции призвали принять меры против атак Израиля на сектор Газа

12:57 14.05.2021

В Москве территорию у здания посольства Израиля патрулируют усиленные наряды полиции.

Читайте подробнее: Посольство Израиля в Москве взяли под усиленную охрану

13:36 14.05.2021

Израильские военные применили боевой беспилотник против автомобиля, в котором могли находиться бойцы шиитской вооруженной милиции «Хезболла». Инцидент произошёл вблизи границы Ливана с Сирией, сообщает 14 мая телеканал Al-Hadath.

Новостной портал Naharnet сообщает, что была атакована колонна с боеприпасами, которая следовала к погранпереходу в Сирию. Информации о раненых или убитых пока нет.

14:16 14.05.2021

Федеральное правительство Германии резко осудило ракетные удары из сектора Газа по Израилю. Об этом от имени канцлера ФРГ Ангелы Меркель на брифинге в Берлине заявил пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт, сообщает Stern.

Подробности в материале: Меркель резко осудила ракетные обстрелы Израиля

14:28 14.05.2021

«Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, похоже, достигла кульминации. Ракетные обстрелы с палестинской стороны, задействование наземных сил Израилем (хотя пока отрицается сам факт начала сухопутной операции Израиля в секторе Газа) — все это свидетельствует о том, что горячая фаза уже наступила», — написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Facebook.

14:31 14.05.2021

Владимир Путин о палестино-израильском конфликте: «Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности».

15:00 14.05.2021

Последствия ракетного обстрела. Петах-Тиква. Израиль [Евгений Кубанцев © ИА Красная Весна]

15:11 14.05.2021

Полиция Израиля. Источник: gov. il

15:17 14.05.2021

Для предотвращения дальнейших ударов по сектору Газа Совет Безопасности ООН должен вмешаться в конфликт между Палестиной и Израилем. Об этом 14 мая написал глава МИД Кубы Бруно Родригес на своей странице в соцсети Twitter.

Подробности в материале: Глава МИД Кубы призвал Совбез ООН остановить удары Израиля по сектору Газа

15:37 14.05.2021

Президент Турции Реджеп Эрдоган «хочет видеть Киргизию рядом в своих международных инициативах, чтобы преподать необходимый урок Израилю, который атакует мечеть Аль-Акса, Газу и палестинцев».

Читайте подробнее: Эрдоган предлагает Киргизии «вместе преподать урок Израилю»

15:42 14.05.2021

Турция поддерживает Иерусалим с той же решительностью, с какой Анкара поддерживала Азербайджан в Нагорном Карабахе, заявил 14 мая турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Подробности в материале: Эрдоган заявил о решительной поддержке Турцией Иерусалима

16:35 14.05.2021

Израильские танки открыли предупредительную стрельбу по группе нарушителей, замеченных на границе с Ливаном, сообщает 14 мая пресс-служба Армии обороны Израиля.

По данным израильских военных, несколько человек незаконно перешли через границу из Ливана.

Читайте также: Израильские танки открыли огонь на границе с Ливаном

16:44 14.05.2021

Город Хеврон. © Ralf Roletschek

17:50 14.05.2021

Беспорядки в городе Лод. (сс) Israel Police

18:55 14.05.2021

«Безобразной варварской атакой» назвал действия ХАМАС в отношении Израиля в беседе с журналистами 14 мая министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

Читайте подробнее: На здании МИД Чехии появился флаг Израиля

18:59 14.05.2021

Для того чтобы остановить обострение палестино-израильского конфликта, необходимо использовать все возможности, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Актуальным был бы созыв Ближневосточного квартета. Думаю, решение будет найдено в кратчайшие сроки», — отметил Слуцкий в ходе лекции в МГУ.

Нужны также усилия «на земле», чтобы противостояние закончилось и стороны вернулись за стол переговоров, добавил парламентарий.

19:57 14.05.2021

Турция 14 мая отреагировала на поступок премьер-министра Австрии Себастьяна Курца, который поручил поднять флаг Израиля на здании правительства.

Об этом: Пресс-секретарь Эрдогана резко осудил действия премьер-министра Австрии

19:57 14.05.2021

Турция, если поступит такой запрос, готова отправить военный контингент в Восточный Иерусалим в качестве международных миротворческих сил, заявил 14 мая замглавы комиссии турецкого парламента по международным делам Ахмет Берат Чонкар.

Читайте также: Турция готова направить своих миротворцев в Восточный Иерусалим

20:25 14.05.2021

69-я эскадрилья («Молоты») ВВС Израиля. Источник: iaf.org.il

21:08 14.05.2021

Есть вероятность, что встреча глав Израиля и Палестины Беньямина Нетаньяху и Махмуда Аббаса пройдет в России.

21:11 14.05.2021

Руководство Палестины обратилось к США с призывом немедленно прекратить «израильскую агрессию».

21:12 14.05.2021

Израильский международный аэропорт имени Бен-Гуриона (cc) Rakoon

22:11 14.05.2021

Свыше двух тыс. палестинских ракет было выпущено с территории сектора Газа по Израилю с начала последней эскалации конфликта, сообщает 14 мая пресс-служба Армии обороны Израиля.

По утверждению военных, не менее половины этих ракет было перехвачено системой ПРО «Железный купол».

Читайте также: Израиль заявил о двух тысячах ракет, выпущенных из сектора Газа

22:30 14.05.2021

69-я эскадрилья («Молоты») ВВС Израиля. Источник: iaf.org.il

22:59 14.05.2021

Последствия ракетного обстрела. Петах-Тиква. Израиль. Евгений Кубанцев © ИА Красная Весна

23:19 14.05.2021

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции 14 мая жестко отреагировал на нападения Израиля на Палестину. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Читайте также: Эрдоган осудил нападения Израиля на Палестину

00:16 15.05.2021

Заявление генсека ООН Антониу Гутерреша, в котором он призвал к немедленной деэскалции ситуации и прекращению боевых действий в секторе Газа и Израиле, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 14 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Подробности в материале: «Где санкции США для Израиля? Или им можно, так как они правильно бомбят?»

00:51 15.05.2021

Ракетную атаку по израильской военной базе Хацерим совершило боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригада аль-Кассам», 14 мая передает телеканал Haber со ссылкой на заявление организации.

Читайте подробнее: Боевое крыло ХАМАС заявило об обстреле базы Хацерим в Израиле

01:09 15.05.2021

Здание, где располагался офис руководителя службы безопасности палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, разрушено израильскими военно-воздушными силами. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Подробности в материале: Армия Израиля уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе

01:33 15.05.2021

Свыше двух тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по территории Израиля с начала обострения конфликта, 14 мая сообщили в пресс-службе израильской армии.

Примерно тысяча снарядов перехватила израильская система ПРО «Железный купол». Еще около 350 не долетели до территории Израиля.

Читайте подробнее: Из сектора Газа по Израилю было выпущено более двух тысяч ракет

01:50 15.05.2021

По меньшей мере 126 человек стали жертвами авиаударов Израиля по объектам в секторе Газа с начала обострения конфликта, 14 мая сообщили в пресс-службе палестинского минздрава.

Об этом: Число погибших от авиаударов Израиля по сектору Газа достигло 126

02:17 15.05.2021

Не менее десяти палестинцев погибли при столкновениях с израильскими полицейскими на Западном берегу реки Иордан, начиная с 22 апреля. Об этом 14 мая передала радиостанция Saut Al-Aqsa.

Читайте подробнее: При столкновениях с полицией Израиля погибли десять палестинцев

02:36 15.05.2021

Проект по мирному урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной предусматривает мониторинг прекращения огня Египтом и Соединенными Штатами, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на осведомленные источники.

Подробности в материале: США и Египет будут следить за перемирием в секторе Газа — СМИ

04:20 15.05.2021

Палестинские группировки, связанные с движением ХАМАС, из сектора Газа продолжают обстрелы юга Израиля, передает радиостанция Saut Al-Aqsa.

Подробности в материале: Палестинцы продолжили обстрел юга Израиля

05:08 15.05.2021

В результате израильского обстрела дома в секторе Газа, произошедшего в ночь на 15 мая, погибли не менее восьми жителей. Об этом сообщает палестинский новостной портал «Амад».

Подробности в материале: Израильский удар по дому в Газе привёл к гибели восьми палестинцев

07:42 15.05.2021

Палестинское движение ХАМАС готово прекратить огонь в секторе Газа, заявил один из лидеров организации за рубежом Халед Машаль, 14 мая сообщило издание Times of Israel.

Об этом: В движении ХАМАС заявили о готовности к перемирию с Израилем

07:48 15.05.2021

Ракетная атака была произведена с территории Сирии в направлении Израиля, 14 мая сообщили в пресс-службе израильской армии.

Подробности в материале: Из Сирии в направлении Израиля выпустили три ракеты

07:57 15.05.2021

14 мая заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что поднятие флага Израиля над правительственными зданиями в Вене является «шокирующим и болезненным обстоятельством». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Подробности в материале: Иранский чиновник подверг критике действия Израиля

08:13 15.05.2021

14 мая министерство иностранных дел Ирана в своём заявлении призвало все правительства и международные организации выполнить свой долг по прекращению оккупации и остановить Израиль от продолжения преступлений и агрессии против палестинского народа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Подробности в материале: Иран призывает мировое сообщество остановить агрессию против палестинцев

08:15 15.05.2021

Истребители ВВС Израиля в ночь на 15 мая нанесли удар по расположенному на севере сектора Газа объекту военной разведки ХАМАС. Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Об этом: Авиация Израиля поразила в секторе Газа объект военной разведки ХАМАС

08:22 15.05.2021

Конфликт израильтян и палестинских боевиков длится уже пятый день. Израиль прризвёл на сегодняшний день самый жестокий артиллерийский обстрел и воздушные удары по Газе в ответ на палестинскую бомбардировку израильских городов. Конфликт прокомментировал израильский посол в Хорватии Илан Мор, который 14 мая дал большое интервью для хорватского новостного агентства Index.

Об этом: Посол Израиля в Хорватии отметил необходимость ввести войска в сектор Газа

08:25 15.05.2021

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил во время брифинга 13 мая, что Соединенные Штаты вывезли из Израиля 120 сотрудников Пентагона. Об этом 14 мая сообщает Fox News.

Подробности в материале: 120 сотрудников Пентагона покинули Израиль

08:28 15.05.2021

14 мая фасад городской ратуши Сараево был освещен цветами палестинского флага. Затем мэр Сараево Беньямина Карич написала в социальной сети, что администрация города тем самым выразила солидарность с невинными жертвами и их семьями. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Об этом: В Боснии и Герцеговине выразили солидарность с народом Палестины

14:24 15.05.2021

В Тель-Авиве (Израиль) прозвучали сирены воздушной тревоги. Движение ХАМАС сообщило об обстреле израильской территории.

Подробности в материале: Военное крыло ХАМАС обстреливает Тель-Авив

15:38 15.05.2021

Представители военного крыла палестинского движения ХАМАС заявили, что готовы наносить удары по Израилю в течение полугода.

Подробности в материале: Движение ХАМАС готово обстреливать Израиль в течение полугода

15:45 15.05.2021

Израильские вооруженные силы нанесли удар по 15-этажному зданию в Газе, где, в частности, располагались офисы международных средств массовой информации.

Подробности в материале: Израиль разрушил здание в Газе, где базировались международные СМИ

16:12 15.05.2021

Армия Израиля поразила 11-этажное здание в секторе Газа, в котором располагались офисы ряда мировых СМИ, апартаменты и коммерческие компании. Об этом передает телеканал Al Arabiya.

Читайте подробнее: Армия Израиля ударом ракет разрушила 11-этажное здание в секторе Газа

18:02 15.05.2021

Лига арабских государств (ЛАГ) осудила действия Израиля в отношении палестинского народа, говорится в заявлении, опубликованном на странице ЛАГ в Facebook.

Читайте подробнее: В Лиге арабских государств оценили ситуацию в Израиле и Газе

18:42 15.05.2021

Обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ является первостепенной обязанностью, заявила 15 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в связи с авиаударом Израиля по зданию с офисами международных СМИ в секторе Газа.

Читайте подробнее: США заявили Израилю об обязанности обеспечить безопасность сотрудников СМИ

19:20 15.05.2021

Боевое крыло движения ХАМАС объявило о запуске десятков ракет в направлении нескольких городов Израиля, сообщает 15 мая палестинская радиостанция Donia Al-Watan.

Читайте также: Движение ХАМАС нанесло удары по нескольким городам Израиля

20:14 15.05.2021

В столице Франции проходит акция в поддержку Палестины. Об этом в субботу, 15 мая, сообщил сайт газеты Le Parisien.

Читайте подробнее: В Париже проходит митинг в поддержку Палестины

20:38 15.05.2021

Военно-воздушные силы Израиля разрушили в секторе Газа дом заместителя главы политбюро движения ХАМАС Халила аль-Хайи, сообщает 15 мая агентство Maan.

Подробности в материале: ВВС Израиля разрушили дом замглавы политбюро ХАМАС

20:55 15.05.2021

Осуществление авиарейсов в Израиль приостановили по соображениям безопасности все иностранные авиакомпании. Об этом в субботу, 15 мая, сообщила израильская радиостанция Kan.

Читайте подробнее: Рейсы в Израиль приостановили все иностранные авиакомпании — Kan

21:13 15.05.2021

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал в ходе телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом о шагах, которые его страна предприняла и намерена предпринять для разрешения кризиса на границе с сектором Газа. Об этом 15 мая сообщила канцелярия премьер-министра.

Подробности в материале: Нетаньяху проинформировал Байдена о предпринимаемых Израилем шагах в Газе

21:57 15.05.2021

Из сектора Газа по территории Израиля с начала обострения конфликта было выпущено более 2,8 тыс. ракет. Об этом 15 мая сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус во время онлайн-брифинга.

Подробности в материале: В Израиле назвали количество выпущенных из сектора Газа ракет

22:28 15.05.2021

Прекращение огня между Израилем и сектором Газа произойдет нескоро, заявил официальный представитель израильской армии бригадный генерал Хидай Зильберман.

Подробности в материале: В Израиле заявили, что пока не готовы прекратить огонь с палестинцами

23:23 15.05.2021

Двух боевиков палестинской группировки, запускавших ракеты по Израилю, ликвидировали израильские военные. Об этом 15 мая говорится в заявлении, распространенном армейской пресс-службой.

Об этом: В Израиле сообщили о ликвидации двух запускавших ракеты боевиков в Газе

23:59 15.05.2021

Число жертв обстрелов сектора Газа со стороны Израиля продолжает расти. Об этом 15 мая сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на отделение минздрава Палестины в Газе.

Читайте также: В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 45 человек

00:38 16.05.2021

Встреча президента Франции и его коллеги из Египта назначена на 17 мая в Париже.

Читайте также: Главы Франции и Египта обсудят ситуацию в Израиле и секторе Газа

01:06 16.05.2021

Содержимое канала, на который было подписано более 176 тысяч человек, в настоящее время недоступно для подписчиков.

Об этом: Администрация Telegram заблокировала официальный канал военного крыла ХАМАС

01:57 16.05.2021

Участники акции ведут себя мирно, беспорядков в месте сбора людей не наблюдается.

Читайте подробнее: Акция в поддержку Палестины началась на улицах Нью-Йорка

02:26 16.05.2021

Девять человек были задержаны по подозрению в нарушении общественного порядка с применением насилия, ещё четверо — за нарушение ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.

Подробности в материале: В Лондоне девять полицейских были ранены в ходе акции в поддержку Палестины

03:30 16.05.2021

Неизвестно, где в момент ракетного удара находился лидер политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Читайте также: Израиль атаковал дом главы политбюро движения ХАМАС в секторе Газа

03:57 16.05.2021

В ответ на разрушение высотных зданий в секторе Газа боевое крыло движения ХАМАС выпустило более 40 ракет по Тель-Авиву и в сторону Ашкелона и Ашдода.

Читайте подробнее: Жилое высотное здание в секторе Газа было разрушено ракетным ударом Израиля

07:12 16.05.2021

Энтони Блинкен выразил облегчение в связи с тем, что сотрудники Associated Press в секторе Газа находятся в безопасности.

Об этом: Госсекретарь США выразил поддержку главе агентства Associated Press

12:48 16.05.2021

Сектор Газа. (сс) Marcin Monko

16:03 16.05.2021

Предпринять все необходимые шаги по защите Палестины готовы власти Турции. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 16 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на экстренном заседании Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне глав МИД, проходящем в режиме видеоконференции.

Читайте также: Глава МИД Турции призвал привлечь Израиль к ответственности

16:57 16.05.2021

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Ирана Хасан Рухани провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили турецко-иранские связи и ситуацию в Палестине. Об этом 16 мая сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на управление по связям администрации турецкого лидера.

Читайте также: Эрдоган и Рухани обсудили ситуацию в Палестине

17:20 16.05.2021

В результате обстрела Армией Израиля территории сектора Газа погибли 188 человек, из них 55 — дети, сообщает 16 мая пресс-службе министерства здравоохранения анклава.

Читайте подробнее: Число жертв обстрелов Израиля в секторе Газа превысило 180 человек

17:57 16.05.2021

Боевые действия в секторе Газа и Израиле должны прекратиться, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Подробности в материале: Гутерреш призвал Израиль и Палестину прекратить боевые действия

18:09 16.05.2021

В Иерусалиме водитель автомобиля совершил преднамеренный наезд на пешеходов. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 мая, в районе Шейх-Джаррах. По последним данным, в результате происшествия пострадали по меньшей мере шесть человек.

Об этом: В Иерусалиме в результате наезда автомобиля пострадали шесть пешеходов

18:28 16.05.2021

Постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций обвинил движение ХАМАС в умышленном провоцировании кризиса в секторе Газа.

Читайте подробнее: Постпред Израиля призвал Совбез ООН осудить действия ХАМАС

19:10 16.05.2021

Израилю необходимо проявлять сдержанность и прекратить сносить дома и выселять палестинцев, а Палестине избегать шагов, ведущих к эскалации. Об этом 16 мая заявил глава МИД КНР Ван И.

Подробности в материале: Китай призвал Израиль проявлять сдержанность

19:33 16.05.2021

Россия осуждает использование силы в отношении мирного населения в Израиле и Палестине, заявил 16 мая заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин на заседании Совбеза ООН.

Читайте также: В МИД России призвали Израиль и Палестину прекратить конфронтацию

19:55 16.05.2021

Палестинская группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» движения ХАМАС нанесла удар по военному объекту на юге Израиля. Об этом 16 мая сообщает палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa.

Подробности в материале: Движение ХАМАС нанесло удар по военному объекту в Израиле

20:14 16.05.2021

Армия обороны Израиля нанесла удары по сети тоннелей и подземных структур в секторе Газа, заявил 16 мая премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Подробности в материале: Израиль нанёс удары по сети тоннелей в секторе Газа

20:54 16.05.2021

Президент Чехии Милош Земан заявил о полной поддержке Израиля в конфликте этой страны с Палестиной.

Подробности в материале: Президент Чехии заявил о полной поддержке Израиля

21:14 16.05.2021

Почти 3 тыс. ракет было выпущено из сектора Газа по территории Израиля с начала обострения конфликта. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба израильской армии.

Подробности в материале: В Израиле назвали количество выпущенных из сектора Газа ракет

21:38 16.05.2021

Армия обороны Израиля продолжит предпринимать действия против радикалов в секторе Газа, заявил 16 мая премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе телеобращения.

Об этом: Нетаньяху: Израиль продолжит действия против радикалов в Газе

22:24 16.05.2021

Посольство России в Израиле не получало информацию о гражданах РФ, пострадавших при обрушении трибуны в синагоге в поселении Гиват-Зеев.

Об этом: Данных о пострадавших при обрушении трибуны в синагоге граждан РФ нет

23:36 16.05.2021

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит текст заявления МИД Косово:

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Читайте также: Израиль реализует право на защиту от ХАМАС — МИД Косово