Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение – все новости
Обмен ударами между Палестиной и Израилем начался после столкновений в Восточном Иерусалиме между палестинцами и израильскими военными, в ходе которых пострадали более 200 человек.
Палестинские группировки начали обстрел израильских территорий с вечера 10 мая. В ответ армия Израиля призвала пять тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Также Тель-Авив поразил более 130 целей в секторе Газа.
О новом обострении конфликта на Ближнем Востоке рассказывает ИА REGNUM.
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Россия призывает стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, ведущих к эскалации конфликта. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Пресс-служба полиции Израиля сообщила о возобновлении беспорядков в районе Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.
Израильский международный аэропорт имени Бен-Гуриона, расположенный возле Тель-Авива, приостановил свою работу из-за палестинского ракетного обстрела, сообщает 11 мая The Times of Israel.
Самолеты авиарейсов, направлявшихся в Тель-Авив, перенаправляются в аэропорты Кипра.
Читайте также: Аэропорт Тель-Авива остановил свою работу из-за ракетных обстрелов
О запуске 130 ракет в сторону Израиля 11 мая заявило боевое крыло ХАМАС, сообщает Donia Al-Watan.
Подробности в материале: Боевики ХАМАС заявили о запуске 130 ракет по Израилю
Армия Израиля заявила, что наносит удары по оружейным складам в гражданских постройках в секторе Газа.
Издание Times of Israel сообщает, что один человек погиб и не менее восьми пострадали в результате запуска палестинскими радикалами ракет в сторону Тель-Авива.
Аэропорт «Бен-Гурион» в Тель-Авиве приостановил взлеты из-за ракетных ударов, сообщают СМИ.
Оружейные склады, расположенные среди гражданских объектов сектора Газа (Палестина), обстреливают израильские военные, сообщили 11 мая в пресс-службе Армии обороны Израиля.
Читайте подробнее: Израильские военные атаковали оружейные склады в Газе
Израильский международный аэропорт имени Бен Гуриона возобновил свою работу, сообщает 11 мая The Times of Israel.
Ранее аэропорт приостановил свою работу более чем на час из-за ракетных обстрелов с палестинской территории.
Читайте также: Аэропорт Тель-Авива заявил о возобновлении работы прерванной обстрелами
Не менее 30 палестинцев, включая десять детей, стали жертвами начавшихся 10 мая обстрелов сектора Газа израильской армией, 11 мая сообщил портал Dunya Al Watan со ссылкой на минздрав сектора.
Читайте подробнее: Число погибших от ударов Израиля по сектору Газа достигло 30
Режим чрезвычайного положения ввели в израильском городе Лод из-за вспыхнувших в нем беспорядков, 12 мая сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля.
Об этом: В городе Лод в Израиле ввели режим ЧП из-за беспорядков
В столкновениях с израильской полицией на линиях соприкосновения Западного берега реки Иордан с Израилем ранения получили не менее 245 палестинцев. Об этом со ссылкой на представителя Палестинского общества Красного Полумесяца вечером 11 мая сообщает Alquds.
Об этом: В стычках с израильтянами на Западном берегу ранено более 240 палестинцев
Массированному ракетному обстрелу подвергла израильский город Беер-Шева палестинская группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама». Об этом 12 мая сообщает информационный портал Dunya Al Watan.
Об этом: Радикалы объявили о запуске 100 ракет из сектора Газа в сторону Беер-Шевы
Президент Палестины Махмуд Аббас призвал лидеров Организации освобождения Палестины (ООП) и Движения за освобождение Палестины (ФАТХ) срочно собраться в Рамалле для обсуждения ситуации, возникшей в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Об этом 12 мая сообщает агентство Ma’an News.
Подробности в материале: Аббас созывает экстренное заседание палестинских лидеров
Израильские вооруженные силы продолжили нанесение ответных ударов по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Читайте подробнее: Израиль вновь нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Лидер косовских мусульман Наим Тернава 11 мая подчеркнул, что Иерусалим является святыней для представителей всех монотеистических религий, а потому должен стать страной добрососедства и взаимопонимания. С особой горечью Тернава упомянул о смерти гражданских лиц в ходе священного для мусульман месяца Рамазан накануне завершающего пост праздника Ураза-Байрам
Об этом: Лидер косовских мусульман призвал Израиль стать страной добрососедства
До 35 человек увеличилось число палестинцев, погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа в течение последних дней, 12 мая передает телеканал Al-Mamlaka со ссылкой на минздрав Газы.
Подробности в материале: Из-за ударов Израиля по сектору Газа погибли 35 палестинцев
Авиация Израиля уничтожила двух важных представителей службы разведки палестинского движения ХАМАС. Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля 12 мая сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
Читайте подробнее: Авиация Израиля уничтожила двух ключевых сотрудников разведки ХАМАС
11 мая высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Исламская Республика Иран будет решительно поддерживать палестинцев и палестинское сопротивление. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Читайте подробнее: Иран решительно поддерживает палестинцев
Мэр Лода Яир Ревиво рассказал, что вечером 11 мая в городе начались стычки между еврейским и арабским населением, поджоги синагог и автомобилей. Подожжена ратуша, в городе «разразилась гражданская война».
«Весь Израиль должен знать, это полная потеря контроля», — заявил градоначальник.
Об этом: «Это гражданская война» — мэр израильского Лода рассказал о беспорядках
Власти Мексики выразили обеспокоенность ухудшением ситуации в Израиле и Палестине и призвали к прекращению действий, угрожающих жизни населения. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на официальное заявление МИД Мексики.
В заявлении МИД страны настаивает на необходимости прекратить конфронтацию и вместо этого принять меры, способствующие снижению уровня насилия.
Читайте подробнее: Мексика призвала к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке
Массовая акция в поддержку Палестины состоялась в Нью-Йорке. Она включала шествие к Центральному парку и коллективную молитву, сообщает телеканал Pix11.
В акции приняли участие несколько сотен человек, в числе которых были проживающие в США палестинцы и активисты различных левых организаций.
Об этом: В Нью-Йорке состоялось шествие в поддержку Палестины
При прямом попадании ракеты в автомобиль в Израиле погибли 50-летний мужчина и 16-летняя девушка. Об этом 12 мая сообщает газета The Jerusalem Post
Читайте подробнее: В Израиле в результате попадания ракеты в машину погибли два человека
С момента начала обстрелов по территории Израиля со стороны сектора Газа было выпущено более 1 тыс. ракет. Об этом 12 мая сообщил представитель израильской Армии обороны, его слова приводит Седьмой канал телевидения страны.
Об этом: В Израиле заявили о пуске более 1 тыс. ракет из сектора Газа
Прилетевший из сектора Газа на израильскую территорию беспилотный летательный аппарат (БПЛА) перехватила система противоракетной обороны (ПРО) Израиля «Железный купол». Об этом 12 мая сообщает пресс-служба израильской Армии обороны.
Читайте подробнее: В Израиле перехватили прилетевший из сектора Газа беспилотник
При обстреле из сектора Газа территории Израиля погибла уроженка Индии Соумия Сантош. Об этом 12 мая сообщил индийский государственный министр иностранных дел Велламвелли Муралидхаран на своей странице в соцсети Twitter.
Читайте также: В результате обстрела Израиля из сектора Газа погибла уроженка Индии
Соединённые Штаты осуждают ракетные обстрелы ХАМАСА и других группировок, включая нападения на Иерусалим. Об этом в ходе регулярного брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Reuters.
Подробности в материале: Вашингтон осудил ракетные удары по Иерусалиму
Удар по дому одного из высокопоставленных боевиков ХАМАС нанесла Армия обороны Израиля. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба израильской армии.
Читайте также: В Израиле сообщили об атаке на дом высокопоставленного боевика ХАМАС
YouTube-канал Ruptly опубликовал видео, на котором показаны последствия обстрела территории Израиля со стороны сектора Газа.
Об этом: В сети появилось видео последствий обстрела Израиля со стороны сектора Газа
Главный прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда выразила озабоченность в связи с эскалацией насилия между Израилем и Палестиной. Об этом она пишет в своем твиттере 12 мая.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл с российским лидером Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Иерусалиме. Об этом 12 мая сообщили в администрации главы Турции, передаёт агентство Anadolu.
Подробности в материале: Эрдоган по телефону обсудил с Путиным ситуацию в Иерусалиме
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны к деэскалации напряжённости и мирному урегулированию возникающих вопросов, сообщает сайт Кремля.
В результате вспыхнувших в 40 городах и посёлках Израиля беспорядков, участники которых поджигали автомобили, а также нападали на государственные здания и правоохранителей, 12 полицейских были ранены. Об этом 12 мая рассказал журналистам официальный представитель израильской полиции Мики Розенфельд.
Подробности в материале: В Израиле во время беспорядков пострадали 12 полицейских
Число жертв обстрелов сектора Газа со стороны Израиля продолжает расти. По последним данным министерства здравоохранения анклава, с палестинской стороны в результате атак израильских истребителей и вертолётов погибли 48 граждан, в том числе 14 детей и три женщины, сообщает радиостанция Dunya Al Watan.
Читайте также: Жертвами обстрелов Израиля по сектору Газа стали 48 человек
Количество погибших в результате авиаударов армии Израиля по сектору Газа увеличилось до 48. Об этом 12 мая сообщает портал Donia Al-Watan со ссылкой на минздрав Палестины.
Подробности в материале: Число жертв ударов ВВС Израиля по сектору Газа возросло до 48
Палестина заинтересована в достижении мира с Израилем и выступает за то, чтобы насилие в Восточном Иерусалиме было прекращено. Об этом 12 мая заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль в ходе онлайн-конференции.
Об этом: В Раммале заинтересованы в установлении мира с Израилем — посол Палестины
Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что израильским властям следует принести извинения Палестине за столкновения в Восточном Иерусалиме, не соответствует официальной позиции Москвы. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 12 мая журналистам.
Читайте также: Кремль отреагировал на требование Кадырова к Израилю
Тбилиси внимательно следит за обострением конфликта Израиля и Палестины и осуждает применение насилия. Об этом 12 мая сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на своей странице в соцсети Twitter.
Подробности в материале: МИД Грузии отреагировал на обострение конфликта между Израилем и Палестиной
Телефонные переговоры провёл президент Палестины Махмуд Аббас в связи с обострением отношений с Израилем с лидерами двух арабских государств, сообщает 12 мая WAFA.
Читайте подробнее: Аббас обсудил обострение на Ближнем Востоке с главами Ирака и Иордании
Обстрелу из сектора Газа (Палестина) подвергся город Ашдод (Израиль), пишет 12 мая The Times of Israel. Армия обороны Израиля сообщает о срабатывании сирен воздушной тревоги в городе Беэр-Шева. О каких-либо жертвах пока не сообщается. Ранее ХАМАС заявил, что по Ашдоду запущено 50 ракет и по городу Димона (Израиль) — 15 ракет.
Читайте подробнее: Израильские СМИ сообщили об обстреле Ашдода из Газы
Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Дамаск, чтобы обсудить вопрос о «предоставлении помощи палестинцам, страдающим от израильских репрессий». В столице Сирии глава МИД Ирана планирует встречу с базирующимися на сирийской территории лидерами палестинских фронтов.
Читайте также: Власти Ирана решили открыть генконсульство в Алеппо
Власти Израиля усилили безопасность городов Лод и Акко, написал 12 мая израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в Twitter.
Об этом: В израильские города Лод и Акко направлены дополнительные силы
Израильские военные нанесли авиаудар по автомобилю с группой участников движения ХАМАС из батальона «Шеджайя», сообщает 12 мая пресс-служба армии обороны Израиля.
Уточняется, что удар нанесен летательным аппаратом.
«Некоторое время назад армия обороны Израиля нанесла воздушный удар по автомобилю, в котором находился отряд террористов ХАМАС из батальона «Шеджайя», — указано в сообщении израильских военных.
Израильские военные нанесли авиаудар по автомобилю с группой участников движения ХАМАС из батальона «Шеджайя», сообщает 12 мая пресс-служба армии обороны Израиля.
Уточняется, что удар нанесен летательным аппаратом.
Читайте также: Израиль нанес авиаудар по автомобилю с членами движения ХАМАС
Лидерам арабской общественности в городе Лоде (Израиль) следует «осудить беспорядки и принять меры, чтобы остановить насилие», написал 12 мая израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в Twitter.
Читайте подробнее: Нетаньяху призвал палестинцев города Лод осудить беспорядки
О гибели израильского военного при атаке из сектора Газа (Палестина) сообщили 12 мая в пресс-службе Армии обороны Израиля.
Подробности в материале: Армия Израиля сообщила о гибели военного при ракетном обстреле из Газы
Число погибших от израильских авиаударов по сектору Газа достигло 56 человек, сообщает 12 мая министерство здравоохранения Палестины.
По данным палестинского минздрава, еще 335 человек ранены.
Читайте также: Палестинцы заявили о 56 погибших в секторе Газа
Не менее трёх человек погибли в результате обрушения многоэтажного здания в центре Газы — столицы одноимённого палестинского региона, передаёт 12 мая Al Arabiya.
Об этом: Названо число погибших при обрушении многоэтажки в Газе
Слезоточивый газ и светошумовые гранаты были применены полицией в Афинах для разгона палестинских протестующих у посольства Израиля, передаёт 12 мая ERT.
Подробности в материале: В Афинах силовики разогнали палестинцев у посольства Израиля
Несколько американских компаний-авиаперевозчиков отменяют воздушные рейсы в Тель-Авив из-за продолжающихся ракетных обстрелов, сообщает 12 мая RT.
Благодарность выразил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху американскому госсекретарю Энтони Блинкену в ходе телефонного разговора, посвящённого обострению арабо-израильского конфликта, сообщили 12 мая в пресс-службе главы правительства Израиля.
Подробности в материале: Нетаньяху обсудил с главой Госдепа США проблемы с Газой
Боевые самолеты ВВС Израиля нанесли удар по 14-этажному зданию, расположенному в секторе Газа, сообщает 12 мая пресс-служба Армии обороны Израиля.
По утверждению израильских военных, в здании размещались объекты палестинского движения ХАМАС.
Читайте также: Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по по 14-этажному дому в секторе Газа
Созыв «международного квартета» будет своевременным шагом в связи с обострением арабо-израильского конфликта, сообщил 12 мая журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Подробности в материале: Москва инициирует встречу «международного квартета» из-за событий в Газе
Израиль ждёт месть за смерть одного из командиров «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам» Бассема Исы, сообщает 12 мая палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa.
По словам представителя боевого крыла движения ХАМАС, в ответ Израиль получит «новую месть», «враг должен приготовиться заплатить за это».
Читайте также: ХАМАС обещает Израилю «новую месть» за смерть деятелей боевого крыла
Авиаудары по зданию министерства финансов и офису Исламского национального банка в секторе Газа нанесли военно-воздушные силы Израиля, 12 мая сообщил портал Dunya Al Watan.
Подробности в материале: Израиль нанес авиаудары по зданиям минфина и банка в секторе Газа
Президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого сообщил ему о контакте с Палестиной и рядом стран Ближнего Востока. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе Белого дома.
Подробности в материале: Байден заявил, что Израиль имеет право защищаться
Примерно 1500 ракет было выпущено в сторону Израиля из сектора Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
Читайте далее: В Израиле назвали количество ракет, выпущенных из сектора Газа
Ракетный удар по израильскому городу Тель-Авив нанесло военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригада аль-Кассам». Об этом 13 мая говорится в заявлении организации.
Об этом: Подразделение ХАМАС заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву
Один палестинец погиб и еще 40 пострадали в результате столкновений между палестинцами и израильскими полицейскими 12 мая в Иерусалиме и нескольких населенных пунктах Западного берега реки Иордан, сообщает агентство Vafa.
Читайте также: При столкновениях с полицией Израиля погиб палестинец
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обвинил палестинское движение ХАМАС в обострении ситуации на Ближнем Востоке и призвал к политическому решению конфликта. Об этом он сказал в опубликованном 13 мая интервью медиагруппе Funke.
Подробности в материале: Глава МИД Германии в обострении конфликта на Ближнем Востоке обвинил ХАМАС
Не менее 65 человек стали жертвами авиаударов, которые за несколько дней нанесли по сектору Газа военно-воздушные силы Израиля. Об этом 12 мая заявил журналистам представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра.
Об этом: Число погибших из-за авиаударов по сектору Газа увеличилось до 65
Заявление руководителя израильской армейской пресс-службы Йонатана Конрикуса о том, что за последние дни по Израилю из сектора Газа выпустили более тысячи ракет, вызвало множество комментариев со стороны интернет-сообщества. Граждане поделились своим мнением по этому поводу 13 мая в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: «Если бы не интересы США на Ближнем Востоке, Израиль давно жил бы спокойно»
Делегация из Египта прибыла в сектор Газа для посредничества в переговорах между палестинским движением ХАМАС и Израилем, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Каире.
Подробности в материале: Посредники из Египта прибыли в Газу для переговоров о прекращении огня
Власти Колумбии выступают с осуждением ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газа, сообщает пресс-служба колумбийского МИД.
Читайте подробнее: Колумбия осудила пуски ракет из сектора Газа по Израилю
Посольство Израиля в Анкаре 12 мая опубликовало осуждающий пост на своей странице в социальной сети после нанесения ХАМАС ракетных ударов по израильским городам 11 мая. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.
Об этом: В посольстве Израиля в Турции ХАМАС назвали террористической организацией
Президент Бразилии Жаир Болсонару осудил беспорядочные ракетные обстрелы Израиля и призвал к немедленному прекращению всех нападений на еврейское государство. Об этом 12 мая Болсонару написал в своём Telegram-канале.
Читайте подробнее: Президент Бразилии призвал прекратить нападения на Израиль
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении на пресс-конференции 12 мая заявил, что действия Израиля в Палестине, противоречащие международному праву и человеческим ценностям, должны быть немедленно прекращены в соответствии с решениями международных институтов. По его словам, если Совет Безопасности ООН не прекратит эти действия немедленными и решительными мерами, то этот орган безоговорочно признает право на безнаказанное нарушение закона. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.
Решение одобрить расширение военной кампании Израиля в секторе Газа приняла израильская министерская комиссия по вопросам безопасности, 12 мая передала радиостанция «Галей ЦАХАЛ».
Читайте также: Власти Израиля согласовали расширение военной кампании в секторе Газа
Количество жертв ударов авиации армии Израиля по территории сектора Газа увеличилось до 69. Об этом 13 мая сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на министерство здравоохранения анклава.
Читайте также: Количество погибших от ударов ВВС Израиля по сектору Газа возросло до 69
Запрос на проведение в пятницу, 14 мая, открытого заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения эскалации напряженности между Израилем и Палестиной, подали Китай, Норвегия и Тунис. Об этом 13 мая сообщает агентство France-Presse со ссылкой на дипломатические источники.
Об этом: Открытое заседание Совбеза ООН по Палестине и Израилю может пройти 14 мая
Как заявили в израильской армии, из сектора Газа по стране за последние дни выпустили не менее 1600 ракет, из них около 400 упали внутри анклава. Армия обороны Израиля в ответ атаковала около 600 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в секторе Газа, сообщает RT.
Израилю следует прекратить агрессивные действия против палестинского народа и освободить захваченные территории, заявил президент Палестины Махмуд Аббас в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает 13 мая агентство WAFA.
Об этом: Аббас: Израиль должен прекратить агрессию против палестинского народа
Стремительный бег событий в наших краях затрудняет попытки обобщенного взгляда. Все заняты обсуждением каскада ракет из Газы и ответных ударов по террористам. Но в это же время Израиль претерпевает тектонические перемены.
Читайте также: Погромная волна накрывает Израиль
С начала обострения конфликта из сектора Газа по территории Израиля было выпущено не менее 1600 ракет. Об этом 13 мая сообщил журналистам пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
Читайте также: В Израиле назвали количество выпущенных из сектора Газа ракет
Армия обороны Израиля с начала эскалации конфликта атаковала около 600 военных целей на территории сектора Газа. Об этом 13 мая сообщил на брифинге пресс-секретарь израильской армии Йонатан Конрикус.
Читайте подробнее: В Израиле назвали число атакованных военных целей в секторе Газа
В городе Иерусалиме необходимо сохранить мир. Об этом президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-служба Белого дома.
«Джо Байден выразил мнение, что Иерусалим — город, имеющий столь большое значения для верующих всего мира, — должен оставаться мирным местом», — говорится в тексте.
Подробности в материале: Байден подчеркнул значение мира в Иерусалиме
Израиль и палестинское движение ХАМАС должны немедленно прекратить насилие в отношение друг друга. С таким призывом выступила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.
Читайте подробнее: Глава ОБСЕ призвала Израиль и ХАМАС немедленно прекратить насилие
Военные армии обороны Израиля в настоящее время занимаются разработкой вариантов проведения наземной операции в секторе Газа. Об этом 13 мая сообщает израильская газета The Jerusalem Post (JP).
Читайте подробнее: Армия Израиля готовит план наземной операции в секторе Газа — JP
С призывом прекратить насилие обратилась ко всем сторонам арабо-израильского конфликта Великобритания. Об этом 13 мая заявил заместитель главы британского МИД Джеймс Клеверли в эфире телеканала Sky News.
Читайте также: МИД Великобритании призвал Израиль и Палестину остановить насилие
По меньшей мере 72 палестинца погибли в результате израильских ударов по сектору Газа. Об этом сообщает 13 мая новостной портал Dunya Al Watan со ссылкой на минздрав прибрежного анклава.
В нескольких городах Израиля, включая Лод, где объявлен комендантский час, в ходе беспорядков были задержаны десятки человек. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба израильской полиции.
Читайте подробнее: В Израиле в ходе беспорядков задержали десятки человек
Армия обороны Израиля нанесла утром 13 мая серию ракетных ударов по целям ХАМАС в секторе Газа.
Подробности в материале: Военные Израиля уничтожили штаб службы безопасности ХАМАС
В результате ударов Военно-воздушных сил Израиля по территории сектора Газа погибли 72 человека. Об этом 13 мая сообщает новостной портал Dunya Al Watan со ссылкой на минздрав анклава.
Подробности в материале: При авиаударах Израиля по сектору Газа погибли более 70 человек
На Украине оценили реакцию Владимира Зеленского на обострение вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной.
Читайте также: «А в Донбассе?» — Зеленский увидел, что «небо Израиля всё в ракетах…»
Многие страны используют контакты для побуждения Израиля и Палестины к прекращению боевых действий. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что разные страны прикладывают усилия, все используют свои контакты с тем, чтобы побудить стороны [конфликта на Ближнем Востоке] к сдержанности, побудить стороны к прекращению действий, которые ведут к стремительно растущему числу жертв среди гражданского населения», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков: Россия участвует в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его египетский коллега Самех Шукри обсудили 13 мая по телефону тему перезапуска прямых палестино-израильских переговоров.
«13 мая состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской ФедерацииС.В.Лаврова с Министром иностранных дел Арабской Республики Египет С.Шукри.
Проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на положение в Восточном Иерусалиме. Министры выразили глубокую обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на палестинских территориях и призвали к скорейшему прекращению насилия, чреватого дальнейшим обострением обстановки. Подтвержден обоюдный настрой Москвы и Каира на продолжение тесной координации усилий с целью перезапуска прямых палестино-израильских переговоров, в том числе путем задействования механизма «квартета» ближневосточных посредников», — говорится в сообщении МИД РФ.
Израильские самолеты нанесли удар по дому главы политбюро контролирующего сектор Газа движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом 13 мая сообщил телеканал Al Arabiya.
По данным телеканала, сам Хания в момент нанесения удара отсутствовал в доме, расположенном в городе Газа.
«Аэрофлот» отменит рейсы между Москвой и Тель-Авивом 14 мая из-за обострения палестино-израильского конфликта.
Компания «Аэрофлот» приняла решение о приостановке рейсов из Москвы в израильский Тель-Авив и обратно на один день. Об этом сообщили в компании.
«В связи с ограничениями в работе аэропорта Бен-Гурион (Израиль) «Аэрофлот» 14 мая 2021 года отменяет рейсы SU500/SU501 Шереметьево — Тель-Авив — Шереметьево», — говорится в сообщении.
Читайте подробнее: «Аэрофлот» временно прервал полёты из Москвы в Тель-Авив и обратно
Израильская армия готовится к проведению на территории сектора Газа наземной операции. Об этом 13 мая заявил на брифинге пресс-секретарь армии обороны Йонатан Конрикус.
Подробности в материале: Армия Израиля готовится к проведению наземной операции в секторе Газа
Военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» заявило об ударе боевыми беспилотниками по газовой израильской платформе, находящейся в Средиземном море.
Об этом 13 мая было заявлено на страницах «Бригады аль-Кассам» в соцсетях.
Читайте также: В ХАМАС заявили об ударе по морской газовой платформе Израиля
Первоочередным шагом в ситуации в Восточном Иерусалиме является прекращение насилия с обеих сторон. Об этом заявили в ходе видеоконференции российский президент Владимир Путин и Генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщили 13 мая в пресс-службе Кремля.
Читайте также: Путин заявил о необходимости остановить насилие в Восточном Иерусалиме
Вооружённые силы и полиция Израиля пытаются взять под контроль город Лод, где накануне начались массовые беспорядки, передаёт телеграм-канал военного эксперта Бориса Рожина.
Очевидцы сообщают о начале наземной операции в Газе в самое ближайшее время, утверждает ТГ-канал «Майор и генерал».
Существенного «перегибания палки» в отношении Палестины со стороны Израиля нет, сообщил 13 мая журналистам американский президент Джо Байден.
Читайте также: Байден заявил, что Израиль действует адекватно
Прекращение огня в регионе наступит в том случае, если ХАМАС прекратит обстрелы израильской территории, заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.
В городе Лод (ок. 20 км от Тель-Авива) подожгли синагогу, сообщает ТГ-канал «Восточный синдром».
Израильский политик Яир Лапид, которому президент страны Реувен Ривлин передал мандат на формирование правительства, охарактеризовал происходящее как «угрозу для существования Израиля».
Авиаудар по штабу внутренней безопасности палестинского движения ХАМАС в секторе Газа нанесли израильские военно-воздушные силы, 13 мая сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
Читайте также: Израиль нанес авиаудар по штабу внутренней безопасности ХАМАС
Наземную атаку на сектор Газа начали израильские военные, 14 мая сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
Операция ведется одновременно с ударами военно-воздушных сил Израиля по объектам в секторе.
Читайте подробнее: Военные Израиля начали наземную атаку на сектор Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утром 14 мая объявил, что начавшаяся в секторе Газа военная операция будет продолжаться до восстановления мира и безопасности в Израиле. Об этом говорится в распространённом канцелярией премьер-министра заявлении.
Подробности в материале: Операция в Газе продолжится до восстановления мира в Израиле — Нетаньяху
Не менее 1750 ракет были выпущены из сектора Газа по израильской территории с начала обострения палестино-израильского конфликта. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
Об этом: В Израиле заявили, что из сектора Газа были выпущены 1750 ракет
Три ракеты были запущены с территории Ливана по северу Израиля, сообщает пресс-служба израильской армии.
Об этом: Израиль обвинил Ливан в пусках ракет
Свыше 500 жилых строений полностью разрушены в секторе Газа в ходе авиаударов военно-воздушных сил Израиля, продолжающихся с 10 мая. Об этом 13 мая передала радиостанция Dunya Al Watan со ссылкой на власти палестинского анклава.
Об этом: В Газе заявили о разрушении более 500 жилых зданий из-за авиаударов Израиля
Силы безопасности Ливана опровергают причастность ливанского движения «Хезболла» к ракетным обстрелам Израиля, передает телеканал al-Manar TV.
Читайте также: Ливан опроверг причастность «Хезболлы» к обстрелам Израиля
Гражданам США, намеревающимся посетить Израиль или Палестину в ближайшее время, следует пересмотреть свои планы, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
Читайте также: Госдеп посоветовал гражданам США не ездить в Израиль и Палестину
Просьбу властей Египта о гуманитарном перемирии с сектором Газа отклонило руководство Израиля по итогам переговоров в израильском городе Тель-Авив, 14 мая передает телеканал Al-Arabia со ссылкой на свои источники.
Об этом: Израиль отклонил призыв Египта о гуманитарном перемирии с сектором Газа
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны палестино-израильского конфликта немедленно прекратить боевые действия. Об этом утром 14 мая он написал на своей странице в социальной сети Twitter.
Читайте также: Генсек ООН призвал остановить боевые действия в секторе Газа и Израиле
Военное командование Израиля рекомендовало жителям населённых пунктов, расположенных вблизи границы с сектором Газа, оставаться в защищённых укрытиях. Об этом утром 14 мая сообщается на сайте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Об этом: Израильтян из приграничных с Газой районов обязали оставаться в укрытиях
Наземная операция вооруженных сил Израиля в секторе Газа еще не началась, 14 мая передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в израильской армии и палестинских спецслужбах.
Подробности в материале: В Израиле опровергли информацию о вторжении в сектор Газа
Напомним, накануне, 14 мая генсек ООН призвал к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в секторе Газа и Израиле.
RT на русском опубликовал кадры из сектора Газа, по которому начали наносить удары наземные подразделения израильской армии при поддержке авиации.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в регионе продлится столько, сколько потребуется: «Я сказал, что ХАМАС нам дорого заплатит. Мы взимаем плату — и будем продолжать это делать с большой интенсивностью».
В ночь на 14 мая в секторе Газа сотни людей покинули свои дома после начавшейся атаки армии Израиля.
Израильская армия также предписала жителям приграничных населенных пунктов оставаться в бомбоубежищах.
По сообщениям палестинских СМИ, боевое крыло движения ХАМАС объявило о запуске 50 ракет в направлении израильских городов Ашкелон и Ашдод.
К границе уже подтянули танки — израильская армия.
Назначенную на 15 мая демонстрацию в поддержку Палестины в Париже запретили власти города. Об этом 13 мая сообщается на странице в Twitter префектуры парижской полиции.
За последние четыре дня в ходе эскалации конфликта между Израилем и Палестиной по израильской территории было выпущено свыше 1,7 тыс. ракет. Об этом 14 мая сообщает Армия обороны Израиля на своей странице в соцсети Twitter.
Об этом: За четыре дня по Израилю было выпущено свыше 1,7 тыс. ракет
По меньшей мере девять тысяч резервистов будут призваны Армией обороны Израиля на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом 13 мая передал «7 канал» (Израиль).
В ЦАХАЛ заявили, что в ночь на 14 мая для нанесения широкомасштабных ударов по сектору Газа использовалось 160 самолётов и подразделения артиллерии.
Общее количество погибших в секторе Газа в результате налетов ВВС Израиля и артиллерийских обстрелов израильской армии достигло 115. Об этом 14 мая сообщает минздрав анклава.
Читайте подробнее: Число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа достигло 115
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), пересекший границу Израиля с сектором Газа, перехватили силы израильских ПВО. Об этом 14 мая сообщает ВВС Израиля на своей странице в соцсети Twitter.
Подробности в материале: В Израиле заявили о перехвате прилетевшего из сектора Газа БПЛА
Страны Европы должны стать посредником в урегулировании обострившегося конфликта Палестины и Израиля. Такое мнение 14 мая высказал Лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцени, его слова приводит агентство DPA.
Об этом: В ФРГ заявили, что ЕС должен стать посредником между Палестиной и Израилем
Движение ХАМАС сообщило о нанесении удара по израильскому химзаводу 14 мая.
В секторе Газа после ночного массированного обстрела многие здания в руинах.
По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, операция в регионе продлится столько, сколько потребуется.
Израильские военные провели крупнейшую с начала нынешнего конфликта операцию против радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ночь на 14 мая. Об этом официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус сообщил в ходе брифинга.
Он уточнил, что ночью 160 израильских самолётов одновременно ударили по 150 целям, атака длилась 40 минут. Израиль стремился уничтожить сеть тоннелей под городом Газа.
Подробности в материале: Израиль провел крупнейшую атаку на объекты в секторе Газа
Движение ХАМАС объявило о нанесении удара по химическому заводу в Израиле, сообщает телеканал Al Jazeera.
Об этом: ХАМАС заявило о нанесении удара по химзаводу в Израиле
Сейчас самое важное — любой ценой остановить эскалацию боевых действий между Израилем и Палестиной, Россия традиционно выступает посредником в этом конфликте, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.
Подробности в материале: В Совфеде настаивают на «квартете посредников» по Палестине и Израилю
Телефонный разговор с гендиректором израильского МИД Алоном Ушпизом провёл заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба МИД РФ.
Читайте также: Вершинин обсудил с гендиректором МИД Израиля ситуацию в регионе
Заявление пресс-секретаря Армии обороны Израиля Йонатана Конрикуса о том, что вооружённые силы страны планируют наземную операцию в секторе Газа, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 14 мая в социальной сети Facebook.
Читайте также: «А нам в Донбассе можно?» — Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа
С момента начала массовых беспорядков в Израиле полицейскими было задержано 750 человек. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба израильской полиции.
Читайте также: В Израиле с момента начала беспорядков задержали 750 человек
Количество оперативников палестинского движения ХАМАС, ликвидированных в течение последних дней Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, исчисляется сотнями. Об этом заявил неназванный представитель сил безопасности страны, передаёт 14 мая 12-й канал израильского ТВ.
Об этом: В сектора Газа ликвидированы сотни оперативников ХАМАС
Поздно вечером 13 мая Израиль усилил свои атаки на сектор Газа, нанеся несколько сотен авиаударов и ведя плотный артиллерийский огонь. Палестинские ополченцы в Газе ответили наиболее интенсивными ракетными обстрелами на сегодняшний день за все время боевых действий. Однако почему Израиль отвечает все более жестко на атаки со стороны палестинских арабов именно сейчас — неизвестно. Об этом сообщила шведская газета Dagens Nyheter.
Читайте также: Dagens Nyheter: почему интенсивность атак Израиля нарастает?
С призывом к международному сообществу принять неотложные меры для того, чтобы немедленно прекратить атаки армии Израиля на сектор Газа? выступил МИД Турции. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.
Читайте подробнее: В МИД Турции призвали принять меры против атак Израиля на сектор Газа
В Москве территорию у здания посольства Израиля патрулируют усиленные наряды полиции.
Читайте подробнее: Посольство Израиля в Москве взяли под усиленную охрану
Израильские военные применили боевой беспилотник против автомобиля, в котором могли находиться бойцы шиитской вооруженной милиции «Хезболла». Инцидент произошёл вблизи границы Ливана с Сирией, сообщает 14 мая телеканал Al-Hadath.
Новостной портал Naharnet сообщает, что была атакована колонна с боеприпасами, которая следовала к погранпереходу в Сирию. Информации о раненых или убитых пока нет.
Федеральное правительство Германии резко осудило ракетные удары из сектора Газа по Израилю. Об этом от имени канцлера ФРГ Ангелы Меркель на брифинге в Берлине заявил пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт, сообщает Stern.
Подробности в материале: Меркель резко осудила ракетные обстрелы Израиля
«Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, похоже, достигла кульминации. Ракетные обстрелы с палестинской стороны, задействование наземных сил Израилем (хотя пока отрицается сам факт начала сухопутной операции Израиля в секторе Газа) — все это свидетельствует о том, что горячая фаза уже наступила», — написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Facebook.
Владимир Путин о палестино-израильском конфликте: «Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности».
Для предотвращения дальнейших ударов по сектору Газа Совет Безопасности ООН должен вмешаться в конфликт между Палестиной и Израилем. Об этом 14 мая написал глава МИД Кубы Бруно Родригес на своей странице в соцсети Twitter.
Подробности в материале: Глава МИД Кубы призвал Совбез ООН остановить удары Израиля по сектору Газа
Президент Турции Реджеп Эрдоган «хочет видеть Киргизию рядом в своих международных инициативах, чтобы преподать необходимый урок Израилю, который атакует мечеть Аль-Акса, Газу и палестинцев».
Читайте подробнее: Эрдоган предлагает Киргизии «вместе преподать урок Израилю»
Турция поддерживает Иерусалим с той же решительностью, с какой Анкара поддерживала Азербайджан в Нагорном Карабахе, заявил 14 мая турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Подробности в материале: Эрдоган заявил о решительной поддержке Турцией Иерусалима
Израильские танки открыли предупредительную стрельбу по группе нарушителей, замеченных на границе с Ливаном, сообщает 14 мая пресс-служба Армии обороны Израиля.
По данным израильских военных, несколько человек незаконно перешли через границу из Ливана.
Читайте также: Израильские танки открыли огонь на границе с Ливаном
«Безобразной варварской атакой» назвал действия ХАМАС в отношении Израиля в беседе с журналистами 14 мая министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.
Читайте подробнее: На здании МИД Чехии появился флаг Израиля
Для того чтобы остановить обострение палестино-израильского конфликта, необходимо использовать все возможности, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
«Актуальным был бы созыв Ближневосточного квартета. Думаю, решение будет найдено в кратчайшие сроки», — отметил Слуцкий в ходе лекции в МГУ.
Нужны также усилия «на земле», чтобы противостояние закончилось и стороны вернулись за стол переговоров, добавил парламентарий.
Турция 14 мая отреагировала на поступок премьер-министра Австрии Себастьяна Курца, который поручил поднять флаг Израиля на здании правительства.
Об этом: Пресс-секретарь Эрдогана резко осудил действия премьер-министра Австрии
Турция, если поступит такой запрос, готова отправить военный контингент в Восточный Иерусалим в качестве международных миротворческих сил, заявил 14 мая замглавы комиссии турецкого парламента по международным делам Ахмет Берат Чонкар.
Читайте также: Турция готова направить своих миротворцев в Восточный Иерусалим
Есть вероятность, что встреча глав Израиля и Палестины Беньямина Нетаньяху и Махмуда Аббаса пройдет в России.
Руководство Палестины обратилось к США с призывом немедленно прекратить «израильскую агрессию».
Свыше двух тыс. палестинских ракет было выпущено с территории сектора Газа по Израилю с начала последней эскалации конфликта, сообщает 14 мая пресс-служба Армии обороны Израиля.
По утверждению военных, не менее половины этих ракет было перехвачено системой ПРО «Железный купол».
Читайте также: Израиль заявил о двух тысячах ракет, выпущенных из сектора Газа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции 14 мая жестко отреагировал на нападения Израиля на Палестину. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.
Читайте также: Эрдоган осудил нападения Израиля на Палестину
Заявление генсека ООН Антониу Гутерреша, в котором он призвал к немедленной деэскалции ситуации и прекращению боевых действий в секторе Газа и Израиле, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 14 мая в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: «Где санкции США для Израиля? Или им можно, так как они правильно бомбят?»
Ракетную атаку по израильской военной базе Хацерим совершило боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригада аль-Кассам», 14 мая передает телеканал Haber со ссылкой на заявление организации.
Читайте подробнее: Боевое крыло ХАМАС заявило об обстреле базы Хацерим в Израиле
Здание, где располагался офис руководителя службы безопасности палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, разрушено израильскими военно-воздушными силами. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
Подробности в материале: Армия Израиля уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе
Свыше двух тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по территории Израиля с начала обострения конфликта, 14 мая сообщили в пресс-службе израильской армии.
Примерно тысяча снарядов перехватила израильская система ПРО «Железный купол». Еще около 350 не долетели до территории Израиля.
Читайте подробнее: Из сектора Газа по Израилю было выпущено более двух тысяч ракет
По меньшей мере 126 человек стали жертвами авиаударов Израиля по объектам в секторе Газа с начала обострения конфликта, 14 мая сообщили в пресс-службе палестинского минздрава.
Об этом: Число погибших от авиаударов Израиля по сектору Газа достигло 126
Не менее десяти палестинцев погибли при столкновениях с израильскими полицейскими на Западном берегу реки Иордан, начиная с 22 апреля. Об этом 14 мая передала радиостанция Saut Al-Aqsa.
Читайте подробнее: При столкновениях с полицией Израиля погибли десять палестинцев
Проект по мирному урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной предусматривает мониторинг прекращения огня Египтом и Соединенными Штатами, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на осведомленные источники.
Подробности в материале: США и Египет будут следить за перемирием в секторе Газа — СМИ
Палестинские группировки, связанные с движением ХАМАС, из сектора Газа продолжают обстрелы юга Израиля, передает радиостанция Saut Al-Aqsa.
Подробности в материале: Палестинцы продолжили обстрел юга Израиля
В результате израильского обстрела дома в секторе Газа, произошедшего в ночь на 15 мая, погибли не менее восьми жителей. Об этом сообщает палестинский новостной портал «Амад».
Подробности в материале: Израильский удар по дому в Газе привёл к гибели восьми палестинцев
Палестинское движение ХАМАС готово прекратить огонь в секторе Газа, заявил один из лидеров организации за рубежом Халед Машаль, 14 мая сообщило издание Times of Israel.
Об этом: В движении ХАМАС заявили о готовности к перемирию с Израилем
Ракетная атака была произведена с территории Сирии в направлении Израиля, 14 мая сообщили в пресс-службе израильской армии.
Подробности в материале: Из Сирии в направлении Израиля выпустили три ракеты
14 мая заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что поднятие флага Израиля над правительственными зданиями в Вене является «шокирующим и болезненным обстоятельством». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Подробности в материале: Иранский чиновник подверг критике действия Израиля
14 мая министерство иностранных дел Ирана в своём заявлении призвало все правительства и международные организации выполнить свой долг по прекращению оккупации и остановить Израиль от продолжения преступлений и агрессии против палестинского народа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Подробности в материале: Иран призывает мировое сообщество остановить агрессию против палестинцев
Истребители ВВС Израиля в ночь на 15 мая нанесли удар по расположенному на севере сектора Газа объекту военной разведки ХАМАС. Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
Об этом: Авиация Израиля поразила в секторе Газа объект военной разведки ХАМАС
Конфликт израильтян и палестинских боевиков длится уже пятый день. Израиль прризвёл на сегодняшний день самый жестокий артиллерийский обстрел и воздушные удары по Газе в ответ на палестинскую бомбардировку израильских городов. Конфликт прокомментировал израильский посол в Хорватии Илан Мор, который 14 мая дал большое интервью для хорватского новостного агентства Index.
Об этом: Посол Израиля в Хорватии отметил необходимость ввести войска в сектор Газа
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил во время брифинга 13 мая, что Соединенные Штаты вывезли из Израиля 120 сотрудников Пентагона. Об этом 14 мая сообщает Fox News.
Подробности в материале: 120 сотрудников Пентагона покинули Израиль
14 мая фасад городской ратуши Сараево был освещен цветами палестинского флага. Затем мэр Сараево Беньямина Карич написала в социальной сети, что администрация города тем самым выразила солидарность с невинными жертвами и их семьями. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.
Об этом: В Боснии и Герцеговине выразили солидарность с народом Палестины
В Тель-Авиве (Израиль) прозвучали сирены воздушной тревоги. Движение ХАМАС сообщило об обстреле израильской территории.
Подробности в материале: Военное крыло ХАМАС обстреливает Тель-Авив
Представители военного крыла палестинского движения ХАМАС заявили, что готовы наносить удары по Израилю в течение полугода.
Подробности в материале: Движение ХАМАС готово обстреливать Израиль в течение полугода
Израильские вооруженные силы нанесли удар по 15-этажному зданию в Газе, где, в частности, располагались офисы международных средств массовой информации.
Подробности в материале: Израиль разрушил здание в Газе, где базировались международные СМИ
Армия Израиля поразила 11-этажное здание в секторе Газа, в котором располагались офисы ряда мировых СМИ, апартаменты и коммерческие компании. Об этом передает телеканал Al Arabiya.
Читайте подробнее: Армия Израиля ударом ракет разрушила 11-этажное здание в секторе Газа
Лига арабских государств (ЛАГ) осудила действия Израиля в отношении палестинского народа, говорится в заявлении, опубликованном на странице ЛАГ в Facebook.
Читайте подробнее: В Лиге арабских государств оценили ситуацию в Израиле и Газе
Обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ является первостепенной обязанностью, заявила 15 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в связи с авиаударом Израиля по зданию с офисами международных СМИ в секторе Газа.
Читайте подробнее: США заявили Израилю об обязанности обеспечить безопасность сотрудников СМИ
Боевое крыло движения ХАМАС объявило о запуске десятков ракет в направлении нескольких городов Израиля, сообщает 15 мая палестинская радиостанция Donia Al-Watan.
Читайте также: Движение ХАМАС нанесло удары по нескольким городам Израиля
В столице Франции проходит акция в поддержку Палестины. Об этом в субботу, 15 мая, сообщил сайт газеты Le Parisien.
Читайте подробнее: В Париже проходит митинг в поддержку Палестины
Военно-воздушные силы Израиля разрушили в секторе Газа дом заместителя главы политбюро движения ХАМАС Халила аль-Хайи, сообщает 15 мая агентство Maan.
Подробности в материале: ВВС Израиля разрушили дом замглавы политбюро ХАМАС
Осуществление авиарейсов в Израиль приостановили по соображениям безопасности все иностранные авиакомпании. Об этом в субботу, 15 мая, сообщила израильская радиостанция Kan.
Читайте подробнее: Рейсы в Израиль приостановили все иностранные авиакомпании — Kan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал в ходе телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом о шагах, которые его страна предприняла и намерена предпринять для разрешения кризиса на границе с сектором Газа. Об этом 15 мая сообщила канцелярия премьер-министра.
Подробности в материале: Нетаньяху проинформировал Байдена о предпринимаемых Израилем шагах в Газе
Из сектора Газа по территории Израиля с начала обострения конфликта было выпущено более 2,8 тыс. ракет. Об этом 15 мая сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус во время онлайн-брифинга.
Подробности в материале: В Израиле назвали количество выпущенных из сектора Газа ракет
Прекращение огня между Израилем и сектором Газа произойдет нескоро, заявил официальный представитель израильской армии бригадный генерал Хидай Зильберман.
Подробности в материале: В Израиле заявили, что пока не готовы прекратить огонь с палестинцами
Двух боевиков палестинской группировки, запускавших ракеты по Израилю, ликвидировали израильские военные. Об этом 15 мая говорится в заявлении, распространенном армейской пресс-службой.
Об этом: В Израиле сообщили о ликвидации двух запускавших ракеты боевиков в Газе
Число жертв обстрелов сектора Газа со стороны Израиля продолжает расти. Об этом 15 мая сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на отделение минздрава Палестины в Газе.
Читайте также: В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 45 человек
Встреча президента Франции и его коллеги из Египта назначена на 17 мая в Париже.
Читайте также: Главы Франции и Египта обсудят ситуацию в Израиле и секторе Газа
Содержимое канала, на который было подписано более 176 тысяч человек, в настоящее время недоступно для подписчиков.
Об этом: Администрация Telegram заблокировала официальный канал военного крыла ХАМАС
Участники акции ведут себя мирно, беспорядков в месте сбора людей не наблюдается.
Читайте подробнее: Акция в поддержку Палестины началась на улицах Нью-Йорка
Девять человек были задержаны по подозрению в нарушении общественного порядка с применением насилия, ещё четверо — за нарушение ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.
Подробности в материале: В Лондоне девять полицейских были ранены в ходе акции в поддержку Палестины
Неизвестно, где в момент ракетного удара находился лидер политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Читайте также: Израиль атаковал дом главы политбюро движения ХАМАС в секторе Газа
В ответ на разрушение высотных зданий в секторе Газа боевое крыло движения ХАМАС выпустило более 40 ракет по Тель-Авиву и в сторону Ашкелона и Ашдода.
Читайте подробнее: Жилое высотное здание в секторе Газа было разрушено ракетным ударом Израиля
Энтони Блинкен выразил облегчение в связи с тем, что сотрудники Associated Press в секторе Газа находятся в безопасности.
Об этом: Госсекретарь США выразил поддержку главе агентства Associated Press
Предпринять все необходимые шаги по защите Палестины готовы власти Турции. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 16 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на экстренном заседании Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне глав МИД, проходящем в режиме видеоконференции.
Читайте также: Глава МИД Турции призвал привлечь Израиль к ответственности
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Ирана Хасан Рухани провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили турецко-иранские связи и ситуацию в Палестине. Об этом 16 мая сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на управление по связям администрации турецкого лидера.
Читайте также: Эрдоган и Рухани обсудили ситуацию в Палестине
В результате обстрела Армией Израиля территории сектора Газа погибли 188 человек, из них 55 — дети, сообщает 16 мая пресс-службе министерства здравоохранения анклава.
Читайте подробнее: Число жертв обстрелов Израиля в секторе Газа превысило 180 человек
Боевые действия в секторе Газа и Израиле должны прекратиться, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Подробности в материале: Гутерреш призвал Израиль и Палестину прекратить боевые действия
В Иерусалиме водитель автомобиля совершил преднамеренный наезд на пешеходов. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan.
Инцидент произошел в воскресенье, 16 мая, в районе Шейх-Джаррах. По последним данным, в результате происшествия пострадали по меньшей мере шесть человек.
Об этом: В Иерусалиме в результате наезда автомобиля пострадали шесть пешеходов
Постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций обвинил движение ХАМАС в умышленном провоцировании кризиса в секторе Газа.
Читайте подробнее: Постпред Израиля призвал Совбез ООН осудить действия ХАМАС
Израилю необходимо проявлять сдержанность и прекратить сносить дома и выселять палестинцев, а Палестине избегать шагов, ведущих к эскалации. Об этом 16 мая заявил глава МИД КНР Ван И.
Подробности в материале: Китай призвал Израиль проявлять сдержанность
Россия осуждает использование силы в отношении мирного населения в Израиле и Палестине, заявил 16 мая заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин на заседании Совбеза ООН.
Читайте также: В МИД России призвали Израиль и Палестину прекратить конфронтацию
Палестинская группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» движения ХАМАС нанесла удар по военному объекту на юге Израиля. Об этом 16 мая сообщает палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa.
Подробности в материале: Движение ХАМАС нанесло удар по военному объекту в Израиле
Армия обороны Израиля нанесла удары по сети тоннелей и подземных структур в секторе Газа, заявил 16 мая премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
Подробности в материале: Израиль нанёс удары по сети тоннелей в секторе Газа
Президент Чехии Милош Земан заявил о полной поддержке Израиля в конфликте этой страны с Палестиной.
Подробности в материале: Президент Чехии заявил о полной поддержке Израиля
Почти 3 тыс. ракет было выпущено из сектора Газа по территории Израиля с начала обострения конфликта. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба израильской армии.
Подробности в материале: В Израиле назвали количество выпущенных из сектора Газа ракет
Армия обороны Израиля продолжит предпринимать действия против радикалов в секторе Газа, заявил 16 мая премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе телеобращения.
Об этом: Нетаньяху: Израиль продолжит действия против радикалов в Газе
Посольство России в Израиле не получало информацию о гражданах РФ, пострадавших при обрушении трибуны в синагоге в поселении Гиват-Зеев.
Об этом: Данных о пострадавших при обрушении трибуны в синагоге граждан РФ нет
Албанское новостное агентство Telegrafi приводит текст заявления МИД Косово:
Читайте также: Израиль реализует право на защиту от ХАМАС — МИД Косово
Сирены ПВО вновь сработали в израильском городе Беэр-Шева и его окрестностях, оповещая население о ракетной атаке со стороны сектора Газа.
Читайте подробнее: Юг Израиля вновь подвергся ракетным обстрелам из сектора Газа
Президент США Джозеф Байден пояснил, что США будут взаимодействовать с Израилем, Палестиной и своими партнёрами на Ближнем Востоке с целью урегулировать конфликт в регионе.
Читайте также: Власти США продолжат диалог с участниками конфликта на Ближнем Востоке
По данным армии Израиля, некоторые дома использовались для хранения оружия.
Читайте также: Боевая авиация армии Израиля нанесла удары по домам командиров ХАМАС
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что основным источником страданий жителей Палестины является Израиль, сообщает Sindonews.
Подробнее в материале:Глава МИД Индонезии: «Действия Израиля ранят наши сердца»
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что единство Организации исламского сотрудничества (ОИС) имеет решающее значение для оказания помощи Палестине, сообщает Sindonews.
Подробности в материале: Индонезия призвала страны ОИС оказать помощь Палестине
Премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин заявил, что в телефонном разговоре с президентом Индонезии Джоко Видодо была достигнута договоренность о том, что атаки Израиля должны быть немедленно прекращены, сообщает Sindonews.
Об этом: Главы Малайзии и Индонезии обсудили по телефону ситуацию в Палестине
Президент Индонезии Джоко Видодо провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить ситуацию в Палестине, сообщает CNN Indonesia.
Об этом: Президент Индонезии обсудил с главой Турции ситуацию в Палестине
Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан обсудил с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном конфликт Израиля и Палестины, сообщает издание Arab News.
Подробности в материале: Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с госсекретарём США конфликт в Газе
Израилю и Палестине следует прекратить конфликт, который уносит человеческие жизни. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в телефонном разговоре с главой МИД Египта Самехом Шукри, говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров.
Об этом: Блинкен призвал Израиль и Палестину прекратить насилие
Президент Индонезии Джоко Видодо вместе с премьер-министром Малайзии и султаном Брунея выступил с заявлением относительно растущей эскалации насилия на территории Палестины, сообщает Sindonews.
Читайте также: Индонезия, Малайзия и Бруней осудили атаки на Палестину
За время обострения конфликта между Палестиной и Израилем с 10 мая из сектора Газа по израильской территории было выпущено 3150 ракет. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Читайте также: В Израиле сообщили, что из сектора Газа было выпущено 3150 ракет
Израильская армия поразила в секторе Газа 35 военных объектов и 15 км подземных сооружений. Об этом говорится в заявлении военных в Twitter.
Читайте подробнее: Израиль поразил 35 военных объектов и 15 км тоннелей в Газе
Обострение конфликта между Израилем и движением ХАМАС началось из-за «внутренних палестинских политических маневров», заявил постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан.
Подробности в материале: В Израиле назвали причину обострения конфликта с ХАМАС
В деревне Хавара, в которой действует региональная бригада Самарии, произошел теракт с использованием заминированного автомобиля. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в соцсети Twitter.
Подробности в материале: В Израиле взорвался заминированный автомобиль
«В среднем за эту неделю были дни [когда было] около 1 тыс. сигналов воздушной тревоги, которые звучали по Израилю», — сообщила пресс-секретарь Армии обороны Израиля Анна Уколова в интервью радиостанции «Эхо Москвы», уточнив, что говорит о южной части страны и Тель-Авиве.
Читайте подробнее: В Израиле воздушную тревогу объявляют тысячу раз в день
В районе Наблуса на Западном берегу реки Иордан совершена попытка преднамеренного наезда на израильских военнослужащих, сообщила 17 мая Армия обороны Израиля.
Читайте также: В Израиле пресекли попытку наезда палестинца на военных
Ближневосточный «квартет» международных посредников — ЕС, ООН, США и Россия — должен на министерском уровне провести заседание с последующей организацией консультативной встречи «четвёрки» с ключевыми арабскими странами, представителями Палестины и Израиля для урегулирования ситуации в зоне палестино-израильской конфликта. Об этом российская сторона заявила в ходе экстренных консультаций, которые спецпредставители ближневосточного «квартета» провели накануне, 16 мая, в формате телеконференции.
Читайте подробнее: Россия настаивает на заседании министров ближневосточного «квартета»
Президент Соединенных Штатов Джо Байден пока не выказывает желания усилить давление на Израиль для немедленного прекращения боевых действий с движением ХАМАС. Об этом сообщает Associated Press.
Подробности в материале: Администрация США не намерена усиливать давление на Израиль — AP
Власти Палестины планируют обратиться в Международный уголовный суд (МУС) после ударов Израиля по объектам СМИ в секторе Газа. Об этом 17 мая заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.
«Мы будем поднимать этот вопрос в Международном уголовном суде. Да, мы будем поднимать этот вопрос и другие, потому что атаки Израиля на сектор Газа — преступление», — цитирует его РИА Новости.
Фосфорные боеприпасы применила в ходе обстрелов территории сектора Газа 17 мая Армия обороны Израиля. Такое утверждение 17 мая сделал глава службы гражданской обороны северной части анклава Хасан аль-Джамаси в эфире телеканала Al Jazeera.
Подробности в материале: В секторе Газа обвинили армию Израиля в применении фосфорных боеприпасов
Ситуация, которая в настоящее время складывается в Палестине, является ужасающей. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с папой Римским Франциском, его слова приводит агентство Anadolu.
«Турция предпринимает активные дипломатические усилия по ситуации в Палестине на всех международных платформах, в том числе в ООН, однако Совет Безопасности ООН не проявляет должного ответственного подхода к данному вопросу. В Палестине сложилась ужасающая обстановка», — сказал он.
Конфликт между Израилем и Палестиной представляет опасность в случае бесконтрольного разрастания, заявил 17 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Об этом: В Кремле отреагировали на обострение конфликта между Израилем и Палестиной
Россия может сыграть существенную роль в разрешении конфликта между Израилем и Палестиной, так как она находится в тесном контакте с обеими сторонами. Об этом 17 мая заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали в ходе онлайн-конференции.
Читайте подробнее: РФ может помочь в разрешении конфликта Израиля и Палестины — посол Ирана
Европейский союз чрезвычайно обеспокоен ударом военных Израиля по офисам СМИ в Газе, так как журналисты должны вести свою работу в свободной среде. Об этом 17 мая заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Об этом: В Брюсселе заявили об обеспокоенности ударом Израиля по офисам СМИ в Газе
В израильском Ашдоде при попадании в жилой дом ракеты, запущенной из сектора Газа, пострадали несколько человек. Об этом 17 мая сообщил официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд.
Подробности в материале: В Ашдоде выпущенная из сектора Газа ракета попала в дом
Правительство Малайзии выразило разочарование Советом Безопасности ООН за то, что он не осудил действия Израиля и не призвал к прекращению насилия в Палестине, сообщает Antara.
Об этом: Малайзия разочарована действиями СБ ООН в отношении Палестины
Удар по группе боевиков ХАМАС, которая разворачивала подводную лодку на побережья Средиземного моря в секторе Газа, нанесли корабли ВМС Израиля и беспилотник израильских ВВС. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Читайте подробнее: Армия Израиля нанесла удар по подводной лодке ХАМАС
Акция в поддержку Палестины, прошедшая на территории Парижа, которая закончилась тем, что полиция применила против демонстрантов водомёты, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 17 мая в социальной сети Facebook.
Читайте также: «Кто там учил Белоруссию?» — в Париже полиция применила водомёты
Армия обороны Израиля ликвидировала командира одного из подразделений организации «Исламский джихад» Хасама Абу Харбида. Об этом 17 мая сообщила пресс-служба армии.
Об этом: В Израиле заявили о ликвидации командира подразделения «Исламского джихада»
Противостояние между Палестиной и израильской армией отвлекает внимание США и Европейского союза от конфликта в Донбассе, пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели». Издание опасается, что дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке обернется негативом для Украины.
Соединенные Штаты призывают движение ХАМАС и другие группировки в секторе Газа прекратить ракетные обстрелы Израиля, заявил 17 мая госсекретарь США Энтони Блинкен.
Об этом: В США призывали ХАМАС прекратить ракетные обстрелы Израиля
Количество палестинцев, которые погибли в результате ударов армии Израиля по сектору Газа и израильских действий на Западном берегу реки Иордан, увеличилось до 220. Об этом 17 мая сообщает министерство здравоохранения Палестинской национальной администрации.
Подробности в материале: Число погибших от ударов ВС Израиля в секторе Газа увеличилось до 220
Пожар начался на заводе в секторе Газа после воздушного налёта Израиля, его с трудом удаётся локализовать. Об этом сообщил 17 мая официальный представитель сил гражданской обороны в регионе Раид ад-Дахшан.
Читайте подробнее: В секторе Газа возник крупный пожар после авиаударов Израиля
В ситуации вокруг Израиля и Палестины Европейский союз ориентируется на дипломатические методы. Вопрос о введении санкций не рассматривается и не обсуждается. Об этом 17 мая заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
Читайте подробнее: ЕС назвал главную цель в разрешении конфликта между Израилем и Палестиной
Россия осуждает удары из сектора Газа по израильским жилым кварталам и атаки на палестинские гражданские объекты со стороны Израиля. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 17 мая на пресс-конференции в Москве.
«Я считаю, что достаточно уже прозвучало призывов к тому, чтобы немедленно эта ситуация была прекращена и начались бы переговоры», — подчеркнул Лавров.
Читайте также: Лавров осудил удары Израиля и Палестины по гражданским объектам
Принадлежащую ХАМАС субмарину уничтожили у побережья Газы израильскими боевым кораблём и беспилотником. Как утверждают израильские военные, её планировали отправить для совершения теракта.
Поддержку Израилю выражает федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в обострении арабо-израильского конфликта, сообщил 17 мая журналистам официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.
Читайте подробнее: Меркель высказалась по поводу обострения конфликта Израиля и Палестины
Палестина не вернётся к двусторонним переговорам с Израилем, где США являются единственным посредником, об этом заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль в интервью телеканалу РБК.
«Я хотел бы напомнить, что в последние дни администрации Обамы переговоры длились 9 месяцев, пытались достичь договорённости между Израилем и Палестиной. И в конце было официально заявлено, что переговоры провалились. Потому что Израиль продолжал политику расширения поселений. И поэтому мы вернемся к переговорам только в рамках нового международного подхода, где посредником выступит квартет по Ближневосточному урегулированию», — заявил посол.
Вопрос обострения конфликта Израиля и Палестины обсудили 17 мая в ходе встречи в Париже французский и египетский министры иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и Самех Шукри, сообщили в пресс-службе МИД Франции.
Об этом: Главы МИД Франции и Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Война между ХАМАС и израильской армией должна прекратиться. К такому выводу пришли в ходе встречи французский и египетский президенты Эммануэль Макрон и Абдель Фаттах ас-Сиси, сообщили 17 мая в пресс-службе главы Франции.
Читайте подробнее: Макрон обсудил с главой Египта обострение арабо-израильского конфликта
Никто бы и не сомневался, что Дональд Трамп вмешался и потребовал бы прекращения бомбардировок Израиля, если бы он все еще оставался в президентском кресле. Однако мировому сообществу гораздо труднее понять, почему нынешний глава Белого дома Джо Байден молчит перед лицом убийств мирных жителей на Ближнем Востоке. Об этом в своей авторской статье сообщил журналист шведской газеты Aftonbladet Вольфганг Ханссон.
Читайте подробнее: Aftonbladet: Байден, почему ты молчишь?
Быстро вспыхнувшее на прошлой неделе уличное насилие по-прежнему ощущается на улицах израильских городов. Об этом 17 мая сообщила корреспондент шведского телеканала SVT в Тель-Авиве Стина Блумгрен.
Читайте подробнее: В городах Израиля ощущается напряженность гражданского противостояния — SVT
Заседание Генассамблеи ООН на тему обострения арабо-израильского конфликта состоится 20 мая, написал 17 мая председатель 75-й сессии ГА ООН Волкан Бозкыр в Twitter.
Об этом: Конфликт Израиля и Палестины обсудят на заседании ГА ООН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 мая провёл телефонный разговор с папой Римским Франциском. В ходе встречи обсуждались атаки Израиля на Палестину. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.
Подробности в материале: Эрдоган и Папа Римский обсудили атаки Израиля на Палестину
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Израиля Пол Хиршсон и глава миссии посольства Израиля в Анкаре Ирит Лилиан провели брифинг для журналистов в Турции. На этой встрече Лилиан заявила, что с начала израильских бомбардировок сектора Газа с Турцией не было установлено контактов. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.
Об этом: Пресс-секретарь МИД Израиля: с начала конфликта не было контактов с Турцией
В вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта США считают лучшей тактикой «тихую дипломатию», сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 17 мая во время брифинга.
Читайте подробнее: Псаки объяснила, почему США не призывают Израиль и ХАМАС к прекращению огня
Президент США Джозеф Байден пишет историю Газы «окровавленными руками», поставляя Израилю вооружение, заявил 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в Анкаре.
Такими словами Эрдоган прокомментировал последние сообщения о поставках Вашингтоном Израилю высокоточного оружия на сотни миллионов долларов во время обострения палестино-израильского конфликта.
Читайте также: Эрдоган заявил о «кровавых руках» Байдена, продающих оружие Израилю
Здание одного из отделений организации Красного полумесяца в секторе Газа подверглось удару армии Израиля, в результате погибли люди, сообщает МИД Катара на своей странице в Twitter.
«Государство Катар выражает свое решительное осуждение бомбардировки израильскими оккупационными силами здания катарского Красного полумесяца в осажденном секторе Газа, в результате которой погибли и были ранены люди», — указано в сообщении МИД Катара.
Читайте также: МИД Катара обвинил Израиль в ударе по зданию Красного Полумесяца в Газе
Израильская артиллерия поразила ракетные установки, которые в ночь на 18 мая осуществили неудачные пуски ракет с территории Ливана. Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
Читайте подробнее: Израиль ответным огнём поразил ракетные установки в Ливане
Президент США Джо Байден поддержал право Израиля на самооборону и призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обеспечить защиту мирных граждан. Об этом говорится в заявлении, которое пресс-служба Белого дома распространила по итогам состоявшегося 17 мая телефонного разговора двух лидеров.
Армия обороны Израиля выпустила не менее 20 снарядов по ливанскому населенному пункту Кфар-Шуба на юге республики, передает телеканал Al-Jazeera.
Об этом: Израиль обстрелял населенный пункт на юге Ливана — Al Jazeera
Миротворцы временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) усилили патрулирование ливано-израильской границы после запуска ракет с ливанской территории по Израилю, заявил официальный представитель ВСООНЛ Андреа Тененти на странице в Twitter.
Подробности в материале: Миротворцы ООН усилили патрулирование границы между Израилем и Ливаном
Всем сторонам в палестино-израильском конфликте придётся пойти на компромиссы, чтобы прекратить кровопролитие в Иерусалиме и секторе Газа, заявил 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Об этом: Эрдоган предложил план урегулирования ситуации в Иерусалиме и Газе
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Турции Танжу Бильгич на пресс-конференции 17 мая заявил, что Анкара отвергает и осуждает заявления министра иностранных дел Австрии о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане, «оторванные от реальности». Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.
Подробности в материале: МИД Турции осудило слова главы МИД Австрии об Эрдогане и поддержке Израиля
Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Израиль объяснить причины и обстоятельства нанесения воздушных ударов по зданию в Газе, в котором располагались офисы агентств Associated Press и Al Jazeera. Об этом 17 мая сообщил телеканал France 24.
Подробности в материале: Макрон попросил у Нетаньяху объяснить атаку на медиацентр в Газе
Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля, вероятно, в связи с ракетным обстрелом, сообщает пресс-служба израильской армии.
Подробности в материале: На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Израиля Габи Ашкенази провели 17 мая телефонный разговор, в ходе которого обсудили палестино-израильский конфликт. Об этом сообщает The Times of Israel.
Читайте также: Глава МИД Израиля обсудил с Блинкеном планы по противостоянию ХАМАС
Операция в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется, заявил начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави.
Читайте также: В Израиле рассказали о сроках операции в Газе
Американские власти хотели бы улучшить материальное положение палестинцев, об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью датскому телеканалу TV 2.
Первым делом нужно остановить насилие, восстановить спокойствие, а потом работать над улучшением материального положения людей, добавил глава Госдепа, но не уточнил, в чём именно может заключаться американская помощь.
Читайте также: Блинкен заявил о желании США улучшить жизнь палестинцев
Продолжение конфликта между Израилем и Палестиной может привести к дестабилизации обстановки в регионе и другим негативным последствиями, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС Соединенных Штатов генерал Марк Милли.
Об этом: В США рассказали о последствиях палестино-израильского конфликта
В период с 19:00 17 мая по 07:00 18 мая из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 90 ракет. Об этом 18 мая сообщают израильские ВВС на своей странице в соцсети Twitter.
Читайте подробнее: По территории Израиля из сектора Газа за ночь выпустили 90 ракет
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который приблизился к границе Израиля в районе Эмек-ха-Мааянот на северо-востоке страны, были сбит израильским военными. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба Армии обороны страны.
Читайте также: Военные Израиля сбили приблизившийся к границе беспилотник
В ночь на 18 мая президент США Джо Байден подчеркнул в официальном заявлении Белого дома, что поддерживает «прекращение огня» в Израиле. В свою очередь профессор политологии Гётеборгского университета (Швеция) Изабель Ширенбек считает, что слова президента могут пойти на пользу прекращению огня. Об этом она заявила 18 мая в эфире телеканале SVT.
Читайте подробнее: Слова Байдена могут способствовать миру на территории Израиля — профессор
Обсуждение ситуации вокруг обострения конфликта между Палестиной и Израилем проведет министр иностранных дел России Сергей Лавров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе встречи, которая пройдет на полях заседания Арктического совета в Рейкьявике. Об этом 18 мая сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РБК.
Об этом: Лавров обсудит с Бликеном обострение палестино-израильского конфликта
Военные Армии обороны Израиля смогли 18 мая предотвратить попытку теракта в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Об этом 18 мая сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
Читайте подробнее: Военные Израиля предотвратили теракт в Хевроне — The Jerusalem Post
Израильские военные поразили пять домов командиров радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ночь на 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Военные уточнили, что эти дома «использовались в террористических целях», в некоторых находились командные штабы.
Читайте подробнее: Израиль ударил по пяти домам командиров ХАМАС в Газе
Пропалестинские протестующие маршируют к хорошо охраняемому посольству США в столице Индонезии, чтобы потребовать прекращения израильских авиаударов в секторе Газа на фоне боевых действий в рамках обострившегося израильско-арабского конфликта. Об этом сообщает Times of Israel 18 мая.
Размахивая индонезийскими и палестинскими флагами и плакатами с надписью «Свободная Палестина», несколько сотен демонстрантов собираются на главной улице Джакарты, которая проходит рядом с посольством. Более тысячи полицейских развернуты вокруг комплекса, доступ к нему перекрыт бетонными дорожными разделителями.
Подробности в материале: В Индонезии протестуют против Израиля возле посольства США
Война в секторе Газе далека от своего завершения. Но уже точно можно назвать хотя бы одного победителя. Благодаря боевым действиям премьер-министру Биньямину Нетаньяху удалось остаться у власти в Израиле. Об этом в своей авторской статье написал журналист шведской газеты Aftonbladet Вольфганг Ханссон.
Читайте также: Нетаньяху определенно является бенефициаром последних событий — Aftonbladet
Военное и политическое руководство Израиля проведет сегодня, 18 мая, обсуждение вопроса о возобновлении работы контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом, ведущего в сектор Газа; пункт был закрыт с начала боевых действий 10 мая. Об этом сообщает Times of Israel.
Читайте подробнее: Израиль может открыть КПП на границе с сектором Газа
Организация Объединенных Наций приветствует решение Израиля открыть контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом, чтобы разрешить доставку помощи в Газу. При этом со стороны Израиля еще не принято решение об открытии данного КПП.
Читайте также: В ООН похвалили Израиль за «открытие» КПП на границе с сектором Газа
Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором он проклял австрийское правительство, вывесившее израильский флаг на здании администрации канцлера, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 18 мая в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: «Это же его друзья!» — Эрдоган проклял Австрию за флаг Израиля
Правительство КНДР раскритиковало действия властей Израиля в отношении Палестины, приведшие к массовым жертвам. Об этом сообщает северокорейская еженедельная газета Rodong Sinmun.
Читайте подробнее: В КНДР раскритиковали действия властей Израиля в отношении Палестины
В результате обстрелов со стороны Израиля сумма ущерба, нанесенного сектору Газа, достигла $244 млн. Об этом 18 мая сообщили в правительстве анклава.
Читайте также: В секторе Газа оценили нанесённый Израилем ущерб
Палестина готова провести прямые переговоры с израильской стороной в Москве в любое время. Об этом палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль заявил 18 мая.
«Конечно, мы согласны [на переговоры] хоть завтра, потому что мы уверены в российской стороне», — сказал Нофаль ТАСС.
Читайте подробнее: Посол Палестины заявил о готовности к переговорам с Израилем в Москве
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас встретился с Патриархом Иерусалимским Феофилом III во время визита в Израиль и Иерусалимский патриархат 18 мая, сообщило греческое министерство иностранных дел. Как написал Дендиас в Twitter, на встрече он «подчеркнул важность защиты Священных паломничеств и сохранения их статуса». Вечером 18 мая он примет участие во внеочередной видеоконференции министров иностранных дел Европейского Союза, созванной Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем для обсуждения событий в регионе.
Читайте подробнее: Глава МИД Греции обсудил Патриархом Иерусалимским защиту мест паломничества
Второй человек, получивший ранения в результате минометного обстрела израильских общин за пределами сектора Газа, скончался от полученных ран, подтверждает израильская Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» 18 мая. По данным медиков, оба убитых — иностранные граждане в возрасте 30 лет. Ранее сообщалось, что один из людей, пострадавших в результате последнего минометного обстрела из Газы, скончался от полученных ран.
Подробности в материале: После ракетного обстрела в Израиле скончались двое иностранных рабочих
В результате ракетных ударов Израиля на территории сектора Газа разрушено как минимум 132 здания, а также повреждения получили десятки школ и больниц. Об этом 18 мая говорится в обнародованном докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
Об этом: В результате ударов ВС Израиля в секторе Газа разрушено 132 здания
У Израиля нет недостатка в целях для нанесения ударов в управляемом ХАМАС секторе Газа, заявил израильский министр обороны Бени Ганц на фоне роста международных призывов к прекращению боевых действий. «Ни один человек, ни один район или квартал в Газе не застрахован от этого. У нас есть еще тысячи целей для атак, которые только накапливаются. У ЦАХАЛа есть много планов продолжать наносить удары по ХАМАСу, и боевые действия не прекратятся до тех пор, пока мы не установим полное и долгосрочное спокойствие», — говорит Ганц, посещая военно-морскую базу в южном портовом городе Ашдод.
Читайте подробнее: «У нас есть ещё тысячи целей для атак» — министр обороны Израиля
Страны, нормализовавшие отношения с Израилем, должны испытывать позор в условиях вновь обострившегося арабо-израильского противостояния. Такое заявление сделал представитель палестинского движения ХАМАС в Алжире Мухаммед Осман Абу аль-Бараа, сообщило 18 мая информационное агентство Algeria Press Service(АPS).
«Страны, которые нормализовали отношения с Израилем, должны испытывать позор в ситуации, когда сионистскими оккупантами совершаются преступления против палестинского гражданского населения», — отметил Мухаммед Осман Абу аль-Бараа.
По его словам, речь идет о предательстве, увенчавшемся подписанием так называемых Авраамовых соглашений. «И это предательство — цена, уплаченная за то, чтобы оставаться у власти», — подчеркнул он, комментируя ситуацию вокруг резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает ТАСС.
Принцип сосуществования двух государств — Израиля и Палестины — поддерживают США, заявил, выступая в Рейкьявике, 18 мая американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Подробности в материале: США выступают за признание Палестины Израилем — Блинкен
16 мая 2021 года член Госсовета КНР и министр иностранных дел страны Ван И,председательствуя на экстренном открытом заседании Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту, заявил, что прекращение огня и насилия являются высшим приоритетом. Сила не может принести мира и спокойствия. Насилие только посеет новые семена ненависти.
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Израиль и Палестина
Иван Шилов © ИА REGNUM
Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором он проклял австрийское правительство, вывесившее израильский флаг на здании администрации канцлера, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 18 мая в социальной сети Facebook.
Читайте также: «Это же его друзья!» — Эрдоган проклял Австрию за флаг Израиля
Израиль, возможно, выигрывает войну против в ХАМАСА на поле боя, но он снова теряет поддержку в суде общественного мнения, потому что международное сочувствие склоняется в пользу палестинцев. Почему в этом виноват сам Израиль, обсуждает израильская газета Jerusalem Post в редакционной статье.
Читайте также: Почему Израиль проигрывает Палестине в битве за сочувствие — Jerusalem Post
Между тем израильское государственное радио Kan сообщает, что президент Израиля Реувен Ривлин прошел лечение по поводу «необычной боли» в спине. Лечение прошло в больнице Hadassah Mount Scopus Hospital в Иерусалиме. Отмечается, что президент будет находиться под наблюдением медиков. Сроки не уточняются.
Израильским силовикам необходимо время на ликвидацию угрозы со стороны сектора Газа (Палестина), пишет 18 мая The Times of Israel.
Подробности в материале: Нетаньяху дал прогноз по срокам военного противостояния с Газой
На Западном берегу реки Иордан в районе города Рамаллах произошла перестрелка, сообщает 18 мая пресс-служба Армии обороны Израиля.
Читайте также: Армия Израиля сообщила о перестрелке возле города Рамаллах
Инициативу председателя Генассамблеи ООН Волкана Бозкыра провести заседание по ситуации на границе Израиля и Палестины положительно оценил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передаёт 18 мая Haberturk.
Об этом: Глава МИД Турции отреагировал на планы по заседанию ГА ООН из-за Палестины
О праве Израиля на самооборону и защиту гражданского населения заявил 18 мая в ходе телефонных переговоров с израильским министром обороны Бени Ганцем глава Пентагона Ллойд Остин, сообщили в пресс-службе американского ведомства.
Призыв о прекращении огня к участникам конфликта Израилю и Палестине одобрен 26 странами из 27 на экстренном заседании Совета ЕС, сообщил 18 мая журналистам верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Читайте также: Боррель объявил о результатах экстренного заседания Совета ЕС по Палестине
Руководство США не считает, что резолюция СБ ООН по прекращению насилия в ходе арабо-израильского конфликта поможет «остановить страдания израильтян и палестинцев», поэтому не поддерживает её, сообщила 18 мая журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Читайте также: Псаки объяснила позицию США в СБ ООН по конфликту Израиля и Палестины
Желание приобрести систему ПВО, подобную той, которая стоит на вооружении в Израиле («Железный купол»), высказывают в Киеве, сообщает 18 мая Укринформ.
Читайте также: Киев заинтересовался системой ПВО «Железный купол»
Палестинские радикалы из сектора Газа за 12 часов с 07:00 мск 18 мая выпустили по городам Израиля 270 ракет, еще 45 снарядов разорвались на территории самого палестинского анклава, не перелетев границу, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля 18 мая.
Неспособность Совета Безопасности (СБ) ООН сформировать единое заявление по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта после ряда встреч является постыдным актом этого органа всемирной организации. Об этом 18 мая заявил представитель Палестины при ООН Рияд Мансур.
«Все страны высказались, а институт, который несет ответственность за сохранение международного мира и безопасности, провел три экстренных заседания, и ему не было позволено выразить позицию с призывом к перемирию и прекращению агрессии в отношении палестинцев, потому что одна страна этого не позволила», — сказал Рияд Мансур в ходе брифинга в штаб-квартире ООН.
О недопустимости дальнейшей деградации гуманитарной ситуации в секторе Газа (Палестина) заявил заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов в телефонном разговоре с членом Политбюро Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) Махером Тахером, сообщили 18 мая в пресс-службе МИД РФ.
Читайте также: МИД РФ обсудил ситуацию в Газе с Фронтом освобождения Палестины
Число палестинцев, погибших в стычках с израильскими сотрудниками правопорядка на Западном берегу реки Иордан, возросло до четырех. Об этом сообщило 18 мая агентство WAFA со ссылкой на палестинский минздрав.
Палестинцы в Нидерландах призвали исключить Израиль из числа участников «Евровидения».
В демонстрации в поддержку Палестины перед концертным залом «Ахой» в Роттердаме, являющимся местом проведения конкурса «Евровидение», приняли участие около 100 человек.
«Мы считаем, что нельзя давать такую большую площадку для выступлений оккупанту, — заявил в беседе с ТАСС один из организаторов акции, проживающий в Роттердаме палестинец по имени Ибрагим. — А тем более в такой стране, как Нидерланды, которая заботится о соблюдении прав человека и является участником многих международных соглашений».
В особенности, обратил внимание он, с учетом того, что израильская исполнительница Алене Эден исполняет песню «Освободи меня» (Set me free), «в то время как палестинцы живут под оккупацией». По мнению активиста, «Израиль должен быть исключен из участников «Евровидения». Однако он признал, что это вряд ли произойдет, и призвал зрителей хотя бы не аплодировать представительнице Израиля.
Трое убитых и 26 раненых — о таких результатах перестрелки палестинцев с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан сообщили 18 мая медицинские структуры Палестинской национальной администрации.
В ходе очередного обострения из сектора Газа по территории Израиля было запущено порядка 3,7 тыс. ракет, сообщает 18 мая пресс-служба Армии обороны Израиля.
Уточняется, что из 3,7 тыс. палестинских ракет 540 не смогли покинуть пределов палестинского анклава.
Читайте также: Израиль заявил о 3,7 тыс. палестинских ракет, запущенных из сектора Газа
Министр по делам религии Турции Али Эрбаш на встрече с послом Палестины в Анкаре Фаидом Мустафой 18 мая выступил с резкими заявлениями против нападений Израиля на Палестину. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.
Об этом: Министр по делам религии Турции осудил нападения Израиля на Палестину
Палестинское движение ХАМАС не договорилось о перемирии с Израилем с 20 мая, заявил член политбюро организации Иззат ар-Решек на своей странице в Twitter.
Госдепартамент США решительно осуждает «антисемитские высказывания» президента Турции Тайипа Эрдогана и призывает его воздержаться от «подстрекательских высказываний». Об этом говорится в распространённом 18 мая заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.
Подробности в материале: Госдеп США осудил «антисемитские высказывания» Эрдогана
Соединённые Штаты продолжают отрицать необходимость принятия резолюции Совбеза ООН по деэскалации палестино-израильского конфликта, несмотря на усилия Франции, сообщил 18 мая телеканал France 24.
Читайте подробнее: США продолжили блокировать в Совбезе ООН решение по Израилю и Палестине
В столкновениях с израильскими силовиками на линиях соприкосновения Западного берега реки Иордан с Израилем и в Восточном Иерусалиме 18 мая ранения получили более 1,4 тыс. палестинцев. Об этом Палестинское общество Красного Полумесяца в ночь на 19 мая сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: Палестинцы заявили о более 1,4 тыс. раненых на Западном берегу
Военная операция Израиля против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа может завершиться в ближайшие дни, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на осведомленный источник.
Об этом: Израиль завершит военную операцию в Газе за несколько дней — AP
Соединенным Штатам удалось уговорить власти Израиля отказаться от проведения наземной военной операции в секторе Газа, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.
Об этом: США смогли отговорить Израиль от наземной военной операции — Politico
Источники газеты Politico утверждают, что Израиль уже был готов начать наземную операцию на палестинской территории, что привело бы к дальнейшему обострению конфликта. Они подчеркнули, что израильские власти отказались от этих планов из-за вмешательства Соединенных Штатов.
Операция израильской армии против палестинских радикалов из сектора Газа может быть закончена в течение нескольких дней. Об этом 19 мая сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник, осведомлённый о ходе переговоров между США и Израилем.
Читайте также: AP: военная операция Израиля может завершиться в течение нескольких дней
В Нью-Йорке сотрудники полиции не дали участникам митинга в поддержку Палестины пройти к штаб-квартире ООН.
Читайте также: Полиция остановила у штаб-квартиры ООН протестующих в поддержку Палестины
После нескольких часов затишья в прилегающих к Газе израильских общинах раздаются ракетные сирены, передает Times of Israel утром 19 мая. Сообщений о столкновениях или жертвах не поступало.
Армия обороны Израиля дважды пыталась уничтожить военачальника ХАМАСа Мухаммеда Дейфа с тех пор, как на прошлой неделе вспыхнули нынешние боевые действия, при этом оба раза ему удалось уйти невредимым. Об этом сообщает Times of Israel 19 мая со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.
Читайте также: В Израиле рассказали о попытках уничтожить военачальника ХАМАС
По данным ЦАХАЛ, по состоянию на утро 19 мая за последние 12 часов из сектора Газа было выпущено порядка 50 ракет; 10 из них упали в Газе, передает Times of Israel.
За прошедшую ночь израильские ВВС нанесли удары по районам Хан-Юнис и Рафах, которые расположены в южной части сектора Газа. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в соцсети Twitter.
Подробности в материале: ВВС Израиля за ночь нанесли удары по 40 целям движения ХАМАС в Газе
За период с 19:00 мск 18 мая до 07:00 мск 19 мая из сектора Газа по территории Израиля было запущено 50 ракет. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба израильской Армии обороны.
Читайте подробнее: Из сектора Газа за ночь по территории Израиля запустили 50 ракет
По оценкам ЦАХАЛа, по меньшей мере 10 членов ХАМАСа и «Палестинского исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были уничтожены во время атаки на 40 подземных целей, которые являются частью так называемого «метро», охватывающего 12 километров туннелей. Цели включали места хранения оружия и командный центр.
Читайте подробнее: ЦАХАЛ оценил число боевиков, уничтоженных во время атаки на сеть туннелей
18 мая министры иностранных дел всех 27 стран — — членов ЕС провели встречу, во время которой обсуждался конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. По итогам мероприятия участники встречи планировали выпустить совместную декларацию, однако Венгрия выступила против неё. Об этом сообщает Polskie Radio.
Читайте подробнее: Венгрия не поддержала декларацию ЕС по израильско-палестинскому конфликту
Армия Израиля нанесла удар по цеху в секторе Газа, в котором производилось оружие. Об этом 19 мая сообщает Times of Israel со ссылкой на военных.
Читайте подробнее: Израиль нанёс удар по цеху по производству оружия в Газе
Жёсткие столкновения радикалов с военными и полицией продолжаются на Западном берегу реки Иордан. С обеих сторон применяется огнестрельное оружие.
Российская сторона на разных уровнях контактирует с Соединёнными Штатами по проблематике обострения между Израилем и Палестиной. Об этом 19 мая заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Подробности в материале: Названа одна из главных тем встречи Лаврова и Блинкена
В ночь на 19 мая в результате авиационных ударов израильской армии по территории сектора Газа погиб репортер и ведущий палестинского радио Saut Al Aqsa Юсеф Абу Хусейн. Об этом 19 мая сообщает информационный портал Dunya Al Watan.
Об этом: В результате ударов ВВС Израиля в секторе Газа погиб палестинский журналист
«Никто не разоружит ХАМАС, если мы не сделаем этого силой, — считает министр энергетики Израиля, наблюдатель в кабинете безопасности Юваль Штайниц. — Идея захвата Газы для полного уничтожения террористических организаций сопряжена с большими издержками. Вот почему я понимаю людей, которые думают иначе, чем я, и которые возражают против идеи в один прекрасный день совершить наземное вторжение и свергнуть режим ХАМАС».
Об этом: В Израиле предложили временно захватить Газу и разоружить ХАМАС
Politico со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США сообщает, что наземная операция в секторе Газа была предотвращена в результате давления, которое оказал Белый дом на израильское руководство.
Нетаньяху и его окружению рекомендовано военную операцию в Газе сворачивать.
Общее число погибших в результате ударов израильской армии по территории сектора Газа палестинцев увеличилось до 219, из них более 60 — дети. Об этом 19 мая сообщает министерство здравоохранения палестинского анклава.
Читайте также: Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа достигло 219
В Палестине не происходило всеобщих выборов вот уже 15 лет. Борьба за власть до сих пор продолжается между правящей партией ФАТХ и террористической организацией ХАМАС, которая до сих пор пользуется сильной поддержкой. Как это влияет на текущие события в секторе Газа, 19 мая в эфире телеканала SVT прокомментировал Карл Бильдт, возглавлявший правительство Швеции в 1991—1994 годах.
Подробности в материале: Экс-премьер-министр Швеции прокомментировал события в секторе Газа
18 мая министры иностранных дел всех 27 стран — членов ЕС провели встречу, во время которой обсуждался конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Однако к единству прийти дипломатам не удалось. В частности, свою роль сыграла позиция Венгрии. Об этом сообщил шведский телеканал SVT, с журналистами которого после встречи пообщалась министр иностранных дел Швеции Анн Линде.
Подробности в материале: SVT: Евросоюз не может добиться единства и осудить эскалацию в секторе Газа
Пропалестинские активисты протестовали перед полуфиналом конкурса песни «Евровидение» в Роттердаме вечером 18 мая.
Читайте также: Акция протеста прошла в Роттердаме перед выступлением израильской певицы
В Кремле внимательно следят за развитием ситуации в палестино-израильском конфликте и со всем миром разделяют крайнюю обеспокоенность в связи с новым обострением. Об этом 19 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В настоящее время со стороны Израиля предпринимаются попытки положить конец боевым действиям в секторе Газа. Об этом 19 мая заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, его слова приводит газета Times of Israel.
Подробности в материале: Израиль пытается положить конец боевым действиям в Газе — Нетаньяху
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что у Берлина есть трехступенчатый план урегулирования конфликта Израиля и Палестины.
Читайте также: В Германии предложили свой план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке
В МИД Украины заверили, что граждан страны вывезут из сектора Газа в кратчайшие сроки.
Читайте подробнее: Глава МИД Украины анонсировал эвакуацию граждан страны из сектора Газа
Латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic возобновит регулярные рейсы по маршруту Рига — Тель-Авив не ранее второй половины июня 2021 года. С таким заявлением выступила представительница авиакомпании Алисе Бриеде.
Читайте подробнее: Латвийская авиакомпания назвала дату возобновления полетов в Тель-Авив
На восстановление мировой торговли может негативно повлиять дальнейшее обострение локальных военных конфликтов — например израильско-палестинского конфликта, и вовлечение в него крупных военных держав. Об этом заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Лада Прогунова.
Подробности в материале: Эксперт назвала факторы, которые замедлят восстановление мировой торговли
Израильская артиллерия нанесла удар по территории Ливана после запуска оттуда нескольких ракет, сообщает 19 мая пресс-служба Армии обороны Израиля.
По утверждению израильских военных, по территории Израиля из Ливана были выпущены четыре ракеты.
Читайте также: Израиль нанес артиллерийский удар по территории Ливана
Президент США Джо Байден 19 мая четвертый раз за неделю провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля и лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху, в котором он сказал, что «ожидает значительной деэскалации на пути к прекращению огня», сообщает ABC со ссылкой на Белый дом.
Подробности в материале: Байден призвал к значительной деэскалации в разговоре с Нетаньяху
Около 230 человек погибли от израильских ударов по сектору Газа, сообщает 19 мая телеканал «Аль-Джазира».
По утверждению телеканала, ссылающегося на структуры здравоохранения Газы, в списках погибших значатся не менее 227 человек.
Читайте также: Арабские СМИ сообщили о новых погибших в секторе Газа
Российские дипломаты прорабатывают вопрос вывоза граждан России из сектора Газа, сообщило представительство РФ при Палестинской национальной администрации.
Подробности в материале: Дипмиссия прорабатывает вопрос выезда граждан России из сектора Газа
США выступают против проекта резолюции Совбеза ООН, призывающего к прекращению огня в конфликте между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, сообщило 19 мая агентство Associated Press.
Об этом: США выступили против резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Газе
Израилю необходимы еще несколько дней для завершения военной операции против палестинского движения ХАМАС, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в правительстве еврейского государства.
Читайте также: Израилю нужно еще несколько дней для завершения военной операции — Axios
Режим перемирия в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС может вступить в силу 21 мая, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Об этом: Перемирие между Израилем и ХАМАС может начаться 21 мая — WSJ
ВВС Израиля нанесли сегодня ночью серию ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа.
Список целей включает не только дома функционеров группировки, где хранились оружие и боеприпасы, но и места проживания министра юстиции, а также некоторых бывших заключенных. В их домах также размещались склады.
Не менее 813 ударов нанесла Армия обороны Израиля по объектам ХАМАС на территории сектора Газа с 10 мая.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Кадры приграничного с Израилем района сектора Газа, включая некоторые объекты военной инфраструктуры ЦАХАЛ, снятые с беспилотника.
Цитата канала «Военный обозреватель».
70 реактивных снарядов с территории сектора Газа было выпущено в период с 19:00 19 мая по 07:00 20 мая. 90% ракет перехвачены системами ПВО.
Израилю потребуется еще несколько дней на завершение военной операции в секторе Газа, несмотря на требование США прекратить ее в кратчайшие сроки — Axios.
Премьер-министр Израиля и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху отказался выполнять просьбу президента США Джо Байдена о «значительной деэскалации на пути к прекращению огня», сообщает 19 мая Fox News.
Об этом: Нетаньяху проигнорировал просьбу Байдена о деэскалации
Израиль. Дополнительные подразделения сил безопасности развёрнуты в городе Умм-эль-Фахм в Хайфском округе, где продолжаются акции радикалов.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Арабо-израильский конфликт перекинулся на улицы США. На фоне событий в Палестине на Манхэттане прошли уличные беспорядки, а по факту — столкновения между этническими арабами и этническими евреями.
Типичная для последних локальных войн картина, когда диаспоры воюющих сторон выясняют отношения в условной третьей стране. Синдром глобального общества. Конфликт на другом конце планеты отдается эхом в самых неожиданных местах и формах.
Хотя в случае США, конечно, это было как раз ожидаемо. Нечто подобное начинало разворачиваться и в РФ на фоне Второй Карабахской войны. Но спецслужбы оперативно подали соответствующие сигналы диаспорам и подобные инициативы довольно быстро замяли.
Цитата wargonzo.
Источники в израильской партии «Ликуд» сообщили газете Maariv 20 мая о своих опасениях, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху продлит боевые действия в Газе потому, что лидер противостоящей ему партии «Йеш Атид» Яир Лапид в настоящее время имеет мандат на формирование следующего правительства. Нетаньяху — лидер партии «Ликуд».
Читайте подробнее: Нетаньяху взял Израиль в «заложники» ради выборов — Maariv
Конфликт между Израилем и террористическими группировками в Газе вынудит администрацию президента США Джо Байдена принять большее участие в израильско-палестинском конфликте, чем она первоначально планировала, сообщили американские официальные лица израильскому общественному вещателю Kan 20 мая.
Об этом: Байден будет вынужден вмешаться в израильско-палестинский конфликт — Kan
Госсекретарь США Энтони Блинкен связался со своим израильским коллегой Габи Ашкенази, об этом он сообщил у себя в твиттере 20 мая. Блинкен обратился к главе МИД Израиля, чтобы сказать ему, что США ожидают деэскалации насилия и продвижения к прекращению огня.
Читайте подробнее: Блинкен позвонил главе МИД Израиля по вопросу деэскалации конфликта
Профсоюз работников Израильской электрической корпорации объявил, что они не будут ремонтировать линии электропередачи в Газу до тех пор, пока правящая в секторе террористическая группировка не вернет тела солдат ЦАХАЛ, сообщает Times of Israel 20 мая.
Читайте подробнее: В Израиле электрики отказались чинить линии передачи в Газу
После почти восьмичасового затишья в общинах Нирим и Эйн-Хашлоша, расположенных недалеко от границы с Газой, раздались звуки сирен, сообщает Times of Israel 20 мая.
Читайте подробнее: В израильских общинах возле Газы сирены зазвучали после восьми часов тишины
С момента обострения палестино-израильского конфликта из сектора Газа по территории Израиля было выпущено 4070 ракет. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба израильской Армии обороны (ЦАХАЛ).
Подробности в материале: В Израиле назвали количество выпущенных из сектора Газа ракет
Уличная драка в Нью-Йорке попала на видеозапись, которую разместила в своем твиттере журналист Михаль Дивон 20 мая. На видео заснят конфликт между группой пропалестинских протестующих и двумя произраильскими демонстрантами в Нью-Йорке.
Читайте также: Произраильские и пропалестинские активисты подрались в Нью-Йорке
Члены делегации США в ООН выступают против предложенной Францией резолюции Совета Безопасности ООН, которая призывает к немедленному прекращению боевых действий в конфликте между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа. Американская сторона подчеркнула, что это может «подорвать усилия» администрации президента США Джозефа Байдена по прекращению военных действий, поэтому заявила о намерении вновь блокировать резолюцию Совбеза международной организации. Об этом 20 мая сообщает агентство Associated Press.
Читайте также: США вновь выступили против резолюции СБ ООН о прекращении огня в Израиле
После практически восьми часов тишины совершен очередной пуск ракет с территории сектора Газа в направлении южной части Израиля.
Зафиксированы падения ракет на территории регионального совета Эшколь в безлюдных районах.
Автобус с израильскими солдатами был обстрелян из ПТРК палестинцев на границе с Газой. Внутри в момент попадания никого не было. Один солдат, стоящий рядом, получил легкие ранения.
Удар по ракетной установке палестинского движения ХАМАС в городе Хан-Юнис в секторе Газа нанес истребитель-бомбардировщик авиации израильской армии. Об этом 20 мая сообщают ВВС Израиля на своей странице в соцсети Twitter.
Читайте также: ВВС Израиля уничтожили ракетную установку движения ХАМАС
Ракетные сирены зазвучали утром 20 мая в южном израильском городе Ашкелон, а также в приграничных с Газой общинах Зиким, Нетив-Хаасара, Кармия, Нирим и Эйн-Хашлоша, предупреждая о приближающемся обстреле.
Об этом: В израильском городе, где не хватает бомбоубежищ, снова прозвучали сирены
Армия обороны Израиля публикует кадры уничтожения пусковых установок боевиков в секторе Газа, готовых к применению.
Интенсивность и сила ударов израильских военных по целям на территории сектора Газа в ночь на 20 мая снизилась. С таким утверждением 20 мая выступает израильский новостной портал Ynet.
Об этом: Военные Израиля снизили интенсивность ударов по сектору Газа — Ynet
В результате ударов израильских военных по сектору Газа с момента эскалации конфликта погибли в общей сложности 230 палестинцев, включая 65 детей. Об этом 20 мая сообщает информационный портал Donia Al-Watan со ссылкой на минздрав анклава.
Читайте также: Число жертв ударов Израиля в секторе Газа выросло до 230
Возможность проведения наземной операции в секторе Газа рассматривается Израилем постоянно. Об этом 20 мая заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.
Читайте подробнее: Израиль не отказался от наземной операции в секторе Газа — посол
ВВС Израиля уничтожили пять пусковых установок боевиков в секторе Газа за последний час.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Президент России Владимир Путин поручил эвакуировать из сектора Газа наших граждан и граждан других стран СНГ, желающих уехать из зоны конфликта.
Правительство Южной Кореи выразило глубокую озабоченность по поводу стремительного ухудшения гуманитарной ситуации в Палестине. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства Чхве Ён Сама.
Читайте также: В Сеуле озабочены ухудшением гуманитарной ситуации в Палестине
Предусмотреть эвакуацию граждан России и стран Содружества Независимых Государств из сектора Газа распорядился президент РФ Владимир Путин. Соответствующее распоряжение от 20 мая опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Читайте также: Путин распорядился эвакуировать граждан России и стран СНГ из сектора Газа
ВВС Израиля в эти минуты наносят удары по сектору Газа.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху поддержал «скорую деэскалацию палестино-израильского кризиса и прекращение огня», хотя ранее Вашингтон заблокировали не менее четырех попыток принять заявление Совета Безопасности ООН с призывом «о прекращении насилия и оказании гуманитарной помощи Газе». Во что играет Байден?
Читайте также: Израиль может перестать оглядываться на США
Правительство Малайзии продолжает поддерживать организации, которые выступают за борьбу палестинского народа.
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На границе Израиля и Иордании перехвачен вооруженный беспилотник, направленный туда Ираном, заявил 20 мая израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.
Читайте также: Премьер Израиля заявил о перехвате иранского вооруженного беспилотника
Американская актриса палестинского происхождения Белла Хадид подверглась критике за высказывания относительно конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает издание Peopletalk.
Читайте также: Беллу Хадид раскритиковали за поддержку палестинцев
Вспышка боевых действий на Ближнем Востоке после активизации движения Black Lives Matter выявила фундаментальный сдвиг в отношении американских демократов к Израилю. Об этом пишет главный редактор Jewish News Syndicate Джонатан Тобин.
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В случае, если Израиль будет вынужден пойти на концепцию двух государств и отдаст Восточный Иерусалим под столицу независимой Палестины, Ватикан и Католическая церковь окажутся в большом выигрыше, укрепив свои позиции как в новой стране, так и в святом городе в треугольнике Святой престол — Иерусалимская православная церковь — Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви. Ставки высоки, нужно лишь проявить терпение. Подробнее — в аналитическом материале ИА REGNUM.
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Решение об одностороннем прекращении огня против ХАМАС приняли власти Израиля, передаёт израильское телевидение.
Читайте также: Израиль принял решение об одностороннем прекращении огня с Газой
Порядка 4,3 тыс. ракет выпущено по израильской территории из сектора Газа с начала продолжающегося обострения конфликта, сообщает 20 мая пресс-служба Армии обороны Израиля.
Читайте также: В Израиле назвали общее число запущенных из Газы палестинских ракет
Заявление из Израиля о том, что там решили прекратить обстреливать сектор Газа (Палестина), оставляет без ответа ряд вопросов, его недостаточно для урегулирования конфликта, сообщил 20 мая журналистам министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.
Читайте подробнее: МИД Палестины отреагировал на решение Израиля прекратить огонь
Взаимное прекращение огня между ХАМАС и Израилем начнет действовать в ночь на 21 мая, сообщает 20 мая радио KAN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя ХАМАС.
По утверждению KAN, прекращение огня вступит в силу в 02:00 мск 21 мая.
Читайте также: Израиль и ХАМАС взаимно прекратят огонь в ночь на 21 мая — СМИ
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил направить две делегации в Палестину и Израиль для мониторинга ситуации после вступления в силу режима прекращения огня. Об этом 20 мая сообщило египетское государственное телевидение.
Читайте также: Египет направит мониторинговые делегации в Палестину и Израиль
Соединенные Штаты пытаются не допустить затяжного витка конфликта на Ближнем Востоке, и с этой целью вели интенсивные переговоры для урегулирования палестино-израильского конфликта, заявил 20 мая президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме.
Читайте также: Байден сообщил о подходах США к решению палестино-израильского конфликта
Соединенные Штаты помогут Израилю восстановить систему противоракетной обороны «Железный купол», заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции в Белом доме.
Читайте подробнее: Байден пообещал Израилю восстановить систему ПРО «Железный купол»
Россия предлагает активизировать деятельность «ближневосточного квартета» (Россия, США, ЕС, ООН) и созвать министерскую встречу в расширенном формате, заявил 20 мая первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Генассамблеи организации.
Читайте подробнее: Россия предложила провести встречу «ближневосточного квартета»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал прекращение огня между сектором Газа и Израилем и призвал перезапустить мирный процесс в регионе. Об этом он 20 мая заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке.
Читайте также: Генсек ООН выступил за перезапуск мирного процесса на Ближнем Востоке
Столкновение Палестины с Израилем — это очередной виток построения глобального Халифата, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Читайте далее: ХАМАС создавался Израилем, но не это главное — Кургинян о сути конфликта
Не существует США, всецело поддерживающих Израиль, а Великобритания ненавидит Израиль с самого его появления, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Читайте далее: Великобритания и США ненавидят Израиль и любят Халифат — Кургинян
Некоторым российским политикам пора понять, что поддержка Халифата против Израиля и якобы против США чревата гибелью России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Читайте далее: «Поддержите Халифат против Израиля?» — Кургинян — российским политикам
На Ближний Восток для переговоров с главами МИД Израиля, Палестины и ряда других стран региона в ближайшие дни отправится госсекретарь США Энтони Блинкен. Это следует из заявления главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса, распространённого 20 мая по итогам телефонного разговора Блинкена с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.
Читайте также: Блинкен в ближайшие дни отправится на Ближний Восток
Меры по недопущению гуманитарной катастрофы в секторе Газа на фоне обострения палестино-израильского конфликта необходимо принять международному сообществу. Об этом 21 мая заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь, в ходе выступления на специальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по эскалации в Израиле и секторе Газа.
Об этом: Китай призвал не допустить гуманитарной катастрофы в секторе Газа
Соединенные Штаты продолжают быть приверженными работе с ООН и другими организациями в вопросе направления гуманитарной помощи сектору Газа. Об этом 21 мая заявил президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке.
Подробности в материале: Байден заявил, что США направят в сектор Газа гуманитарную помощь
Вице-президент США Камала Харрис от имени президента страны Джозефа Байдена провела телефонный разговор с королём Иордании Абдаллой II, в ходе которого обсудила с ним урегулирование палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает газета New York Post.
Об этом: Харрис вместо Байдена обсудила с королём Иордании прекращение огня в Газе
Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази рассказал о телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном и поблагодарил его за «бескомпромиссную поддержку» во время боевых действий в Газе. Об этом он написал в своем твиттере 21 мая.
Читайте подробнее: МИД Израиля поблагодарил США за «бескомпромиссную поддержку»
Израильские силы обороны снимают почти все ограничения на передвижение по всей стране, включая общины, прилегающие к границе с Газой.
Читайте также: Израиль снимает ограничения на передвижение по стране
Полиция Израиля вновь открывает автомагистрали вблизи Газы, которые были закрыты во время боевых действий. Магистрали были закрыты из-за опасений, что террористы могут обстрелять противотанковыми управляемыми ракетами проезжающие по ним автомобили.
Читайте подробнее: Возле сектора Газа открываются автомагистрали
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о готовности американской стороны к сотрудничеству на международном уровне ради поддержания мира на Ближнем Востоке.
Читайте также: США готовы к сотрудничеству ради мира на Ближнем Востоке
Правительство Южной Кореи приветствовало соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня начиная с 21 мая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Об этом: Сеул приветствовал соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня
После 11 дней ракетных обстрелов и авиаударов Израиль и ХАМАС договорились прекратить боевые действия. Цифры, суммирующие операцию «Страж стены», приводит Times of Israel 21 мая со ссылкой на военных.
Подробности в материале: ЦАХАЛ подводит предварительные итоги боевых действий
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что она приветствует прекращение огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Соответствующая запись 21 мая размещена на странице главы ЕК в соцсети Twitter.
Подробности в материале: Глава Еврокомиссии приветствовала прекращение огня между Израилем и ХАМАС
«Мы должны работать над тем, чтобы создать механизм международной силы защиты палестинского населения», — заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
Подробности в материале: Турция предложила создать международный механизм для защиты Палестины
Глава МИД Египта Самех Шукри проинформировал греческого коллегу Никоса Дендиаса об усилиях египетской стороны по прекращению огня в израильско-палестинском конфликте, заявил Дендиас. «Я выражаю осторожный оптимизм в отношении того, что вскоре мы добьемся положительных результатов, с тем чтобы можно было восстановить стабильность в регионе в целом», — отмечает греческий политик.
Об этом: МИД Греции выразил «осторожный оптимизм» по ситуации на Ближнем Востоке
Силы обороны Израиля объявили об уничтожении за последние 11 дней боевых действий более 100 километров оборонительных туннелей в секторе Газа. В ходе кампании, получившей название «Операция Страж стены», уничтожены сотни ракетных установок и связанная с ними инфраструктура и нанесен «серьезный удар» по возможностям производства ракет ХАМАС и «Исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Читайте подробнее: В Израиле рассказали об уничтожении инфраструктуры ХАМАС
Россия удовлетворена решением о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом 21 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Читайте также: МИД: Россия удовлетворена прекращением огня между Палестиной и Израилем
Израильские арабы празднуют прекращение боевых действий, передают «Вести Израиль» 21 мая. В ряде городов прошли спонтанные торжества, так, в Умм-эль-Фахме арабы устроили фейерверк и развернули палестинские флаги, в Восточном Иерусалиме арабы скандировали «Аллах акбар» и стреляли в воздух.
Международные авиакомпании планируют возобновить полеты в Тель-Авив с воскресенья, 23 мая. Полеты были приостановлены 13 мая. В числе тех, кто намерен восстановить сообщение, — Lufthansa, Austrian Airlines и Swiss, передают «Вести Израиль».
Среди жителей юга Израиля раздаются голоса с критикой правительства за прекращение боевых действий с ХАМАСом, передает Channel 12 news 21 мая. В беседах с представителями канала жители выражают мнение, что операция в Газе должна была продолжаться.
«Мы чувствуем, что прошли через все это напрасно, — говорит мужчина в интервью телеканалу. — У нас были достижения благодаря армии, но стратегии нет. Что же это за прекращение огня?»
Подробности в материале: «Мы прошли через это напрасно» — в Израиле обсуждают прекращение огня
Победителями после соглашения о прекращении огня могут объявить себя как Израиль, так и ХАМАС. В то же время пока неясно, будет ли перемирие сохраняться в долгосрочной перспективе. Таким мнением 21 мая в эфире шведского телеканала SVT поделился эксперт по Ближнему Востоку Андерс Перссон, политолог из Университета Линнеуса.
Читайте также: США активизировали свою деятельность на Ближнем Востоке — эксперт
Общее количество погибших в результате ударов армии Израиля по территории сектора Газа увеличилось до 243. Об этом 21 мая сообщает минздрав анклава на своей странице в соцсети Facebook.
Читайте подробнее: Количество погибших от ударов ВС Израиля в секторе Газа увеличилось до 243
Перемирие между Израилем и Палестиной приветствовал папа Римский Франциск.
«Благодарю Бога за решение прекратить столкновения и надеюсь на прекращение диалога и установление мира», — приводит слова понтифика служба печати Ватикана.
Об этом: Папа Римский Франциск приветствовал прекращение огня на Святой земле
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем события в Афганистане, Ливии, Сирии, и в первую очередь палестинский вопрос. Он встретился с Гутеррешем после участия в заседании Генассамблеи ООН, на котором обсуждался кризис между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.
Читайте также: Глава МИД Турции обсудил с генсеком ООН ситуацию в Палестине
Из-под завалов на территории сектора Газа были извлечены тела еще пятерых погибших в результате ударов Израиля по анклаву. Об этом 21 мая сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники.
Подробности в материале: В секторе Газа извлекли из-под завалов тела еще пятерых погибших — AFP
Нынешняя операция Израиля против ХАМАСа закончилась с «совсем другими» результатами, чем предыдущие вспышки, сообщил в своем открытом заявлении начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля, генерал-лейтенант Авив Кохави 21 мая.
Читайте также: ХАМАС получил от Израиля ответ, которого не ожидал — ЦАХАЛ
Министр обороны Израиля Бени Ганц высоко оценил проведенную операцию в Газе, об этом он заявил в речи на базе Кирьят 21 мая.
Об этом: Нетаньяху просят не жалеть об «упущенной дипломатической возможности»
Военные Израиля достигли всех поставленных целей в секторе Газа, отбросив военные возможности палестинского движения ХАМАС на много лет назад. Об этом 21 мая заявил израильский министр обороны Бени Ганц во время телеобращения из комплекса минобороны страны в Тель-Авиве.
Об этом: В минобороны Израиля заявили о достижении поставленных целей в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил израильский народ за проявленную стойкость во время боевых действий в специальном заявлении из военного штаба Кирья в Тель-Авиве. Нетаньяху утверждает, что цели операции в Газе были достигнуты.
Подробности в материале: Нетаньяху поблагодарил израильский народ за проявленную стойкость
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что Израиль выполнил свою задачу нанести ХАМАСу «удар, который он не мог себе представить». Своей цели, говорит Нетаньяху, Израиль достиг, уничтожив сеть туннелей, которую ХАМАС построил в Газе и которая, по его словам, превратилась для хамасовцев в «смертельную ловушку». Им были нанесены массированные удары как над землей, так и под землей.
Читайте подробнее: Премьер-министр Израиля рассказал о «смертельной ловушке» для хамасовцев
Премьер-министр Израилья Биньямин Нетаньяху признал, что решения руководства страны во время майского конфликта с Газой будут критиковать, но оно действовало «решительно, мудро и с высшей ответственностью», говорит премьер.
«Я считаю своей обязанностью защищать матерей, сыновей, наших солдат и предотвращать ненужные человеческие жертвы. Поэтому мы нанесли максимальные потери ХАМАСу, минимизировав потери Израиля».
Читайте также: Нетаньяху рассказал о «крайних усилиях» не навредить гражданским в Газе
Массовые беспорядки начались на Храмовой горе в Иерусалиме, в конфликт вступили израильские полицейские и палестинцы, сообщает 21 мая РИА Новости.
Столкновения произошли на территории мечети Аль-Акса. В популярных телеграм-каналах сообщается о примерно 15 пострадавших.
Подробности в материале: В Иерусалиме на Храмовой горе начались столкновения
«Многие в мире способны провести различие между Израилем, демократическим государством, в котором жизнь священна и действует самая моральная армия в мире, и кровожадной террористической организацией, для которой священна смерть и которая совершает двойное военное преступление: преднамеренно стреляет по [нашим] гражданским лицам, используя своих гражданских лиц в качестве живого щита», — Биньямин Нетаньяху.
Подробности в материале: Нетаньяху поблагодарил Байдена за понимание
В общей сложности 2496 человек госпитализированы в Израиле в связи с травмами, связанными с нападениями из Газы и еврейско-арабскими беспорядками в течение 11 дней боевых действий. Об этом сообщает министерство здравоохранения 21 мая.
Об этом: В Израиле назвали точное число госпитализированных во время боевых действий
О важной роли ООН и ряда стран в урегулировании ситуации с Израилем заявил в своём обращении, опубликованном 21 мая, палестинский президент Махмуд Аббас.
Читайте подробнее: Аббас оценил роль международного сообщества в перемирии с Израилем
Хотя ХАМАС прекратил ракетные обстрелы Израиля после вступления в силу соглашения о прекращении огня в Газе, он пытается сохранить неспокойную обстановку в Иерусалиме, где напряженность вокруг Храмовой горы и планируемые выселения палестинцев стали поводом для начала боевых действий.
Подробности в материале: Полицейских на Храмовой горе в Иерусалиме забросали бутылками с горючим
Число палестинцев, получивших ранения в результате столкновений с полицией Израиля на Западном берегу Иордана, достигло 38, передаёт 21 мая Al Arabiya.
Подробности в материале: На Западном берегу израильские силовики ранили десятки палестинцев — СМИ
Заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран 20 мая выступил с речью на онлайн-мероприятии на тему «оккупированная Палестинская территория», организованном турецкой платформой права и правосудия. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.
Об этом: Замглавы МИД Турции: «Израиль должен прекратить оккупацию Палестины»
Египетское руководство очень помогло в достижении прекращения огня между Израилем и Палестиной, говорится в заявлении израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, опубликованном 21 мая.
Читайте подробнее: Нетаньяху оценил роль Египта в прекращении огня с ХАМАС
58-летней арабской христианке в Израиле пересадили почку от 56-летнего еврея Игаля Иешуа, который умер в понедельник через шесть дней после того, как его ударили кирпичом по голове во время беспорядков в городе Лод. Операция спасла Ранде Авейс жизнь, передает Jerualem Post.
Подробности в материале: В Израиле арабку спасла почка, пересаженная от убитого в беспорядках еврея
«Европейский союз приветствует объявленное прекращение огня, которое положило конец насилию в Газе и вокруг нее. Мы воздаем должное Египту, Катару, Организации Объединенных Наций, Соединенным Штатам и другим странам, которые сыграли в этом важную роль», — говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля.
Подробности в материале: Израиль и Палестина: ЕС назвал крайне важным «решение о двух государствах»
Четыре с половиной миллиона долларов будет выделено ООН на гуманитарные нужды сектору Газа (Палестина), пострадавшему в результате обострения конфликта ХАМАС с Армией обороны Израиля, сообщил 21 мая журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Дипломат сказал, что обеспокоен происходящим в Восточном Иерусалиме, «особенно в Старом городе и прилегающих районах»: «Очень важно, чтобы все чтили святые места в Старом городе и воздерживались от провокаций, которые могут привести к росту напряжённости».
Полиция американского Нью-Йорка задержала 27 участников митингов в поддержку Израиля и Палестины на Таймс-сквер, сообщает газета The New York Times.
Подробности в материале: В Нью-Йорке задержали почти 30 участников митингов за Израиль и Палестину
Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом пообещал содействие в предоставлении гуманитарной помощи для сектора Газа. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе американского Госдепартамента.
Об этом: США пообещали скорую гуманитарную помощь для сектора Газа
Палестино-израильский конфликт можно разрешить путём создания двух государств, заявил 21 мая президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме.
Об этом: Байден объяснил, каким видит решение ближневосточной проблемы
Совет Безопасности Организации Объединённых Наций призвал Израиль и Палестину к полному соблюдению режима прекращения огня в зоне конфликта. Об этом 22 мая говорится в заявлении Совбеза.
Читайте также: Совбез ООН призвал к соблюдению прекращения огня в секторе Газа
Утверждается, что президент США Байден, официально заявляя о поддержке стороны Израиля, в частном порядке пытался убедить премьер-министра Израиля Нетаньяху прекратить военную операцию.
Об этом: СМИ: Байден в беседе с Нетаньяху убеждал остановить операцию в секторе Газа
Здание с офисами средств массовой информации в секторе Газа было законной военной целью, поскольку там находилась ведущая лаборатория ХАМАС по блокировке систем наведения израильских ракет. Об этом заявил помощник премьер-министра Израиля Марк Регев.
Об этом: В Израиле назвали законной атаку здания с офисами СМИ в Газе
Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что сектор Газа нуждается в срочной помощи и запуске программы развития.
Подробности в материале: Премьер-министр Палестины: сектору Газа требуется запуск программы развития
Соединенные Штаты должны выработать беспристрастный подход к израильско-палестинскому конфликту, будучи одновременно произраильскими и пропалестинскими. Об этом заявил американский сенатор Берни Сандерс, уточняя, что США должны выработать беспристрастный подход к израильско-палестинскому конфликту. Телеведущий спросил сенатора, можно ли беспристрастно относиться к террористам, которые хотят уничтожить Израиль. В ответ Сандерс предложил «понять, что за эти годы правительство Нетаньяху стало крайне правым крылом и что в израильском правительстве сейчас есть люди, которые являются явными расистами».
Читайте подробнее: США должны быть произраильскими и пропалестинскими — сенатор Сандерс
Министр обороны Израиля Бени Ганц подписал пять административных приказов о конфискации оборудования, которое, как подозревается, пытались контрабандой ввезти в Газу через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом в дни, непосредственно предшествовавшие началу операции «Страж стены». Об этом сообщает телеканал Arutz Sheva 24 мая.
Об этом: В Израиле конфисковали контрабандное оборудование и химикаты