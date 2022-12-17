Париж, 17 декабря, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Учебный самолет французской армии разбился 17 декабря на юго-западе Франции во время учений, никто не пострадал, сообщается в пресс-релизе министерства вооруженных сил страны.

(сс) Steve Lynes Учебный самолет ВВС Франции

«Около 13:00 по местному времени из-за потери управления экипаж в составе инструктора и пилота-курсанта был вынужден десантироваться», — сообщили в министерстве.

В заявлении ведомства говорится, что два пассажира «невредимы и им оказана медицинская помощь».

Военный источник сообщил агентству AFP, что экипаж участвовал в «испытании на маневренность», в конце которого пилоты должны были восстановить управление. Учебный самолет разбился в безлюдном районе к востоку от города Сен-Жан д’Анжели. В минобороны добавляют, что «начаты технические и юридические расследования, которые прольют свет на причины этой аварии».

Как сообщало ИА REGNUM, воздушное судно упало 27 ноября возле посёлка Вязовец в Тверской области. В вертолёте находились два человека, оба скончались на месте.

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