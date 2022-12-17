Экспорт чая из Индии за девять месяцев 2022 года вырос на 16%
Экспорт чая из Индии пока не достиг допандемийного уровня
Нью-Дели, 17 декабря, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Экспорт чая из Индии растёт, однако для того, чтобы страна вернулась к показателям, зафиксированным до пандемии, потребуется ещё как минимум два года. Такое мнение высказал председатель Индийской ассоциации экспортёров чая Аншуман Канориа, сообщает газета The Telegraph.
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По данным индийского Чайного совета, за первые девять месяцев текущего года экспорт чая из Индии увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За этот период страна экспортировала 165,58 млн кг чая. Годом ранее с января по сентябрь было зарегистрировано 142,55 млн кг чайного экспорта. Всего в 2020 и 2021 годах экспорт чая из Индии составил 209,72 млн кг и 195,5 млн кг соответственно.
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Согласно прогнозам экспертов, 2022 год закончится с более высокими объемами, чем последние два года, ― 225 млн кг. Однако всё равно такие объёмы экспорта будут ниже 2019 года, когда страна поставила за рубеж 252,15 млн кг чая.