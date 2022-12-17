Нью-Дели, 17 декабря, 2022, 19:02 — ИА Регнум. По меньшей мере 37 человек умерли после употребления фальсифицированного алкоголя в северо-восточном индийском штате Бихар, где запрещены алкогольные напитки, сообщает 17 декабря французское издание Le Figaro.

(сс) M M Патна. Штат Бихар. Индия

По неподтвержденным данным, число погибших достигло 60 человек.

Продажа и потребление алкоголя запрещены в нескольких частях Индии, что породило процветающий черный рынок, ежегодно убивающий сотни людей. По данным индийских властей, в результате последней трагедии в Бихаре погибли 37 человек. По словам семей погибших, жители нескольких деревень пили на свадьбе традиционный для Индии напиток, известный как «Махуа». Многие из них тогда жаловались на боли в желудке и потерю зрения, а затем у них начиналась рвота. В субботу, 17 декабря, более десяти человек находились в больнице в критическом состоянии.

Полиция Индии задержала за последние три дня более ста человек, причастных к незаконному изготовлению и продаже алкоголя. Изъято шестьсот литров спирта.

По данным международной ассоциации вин и спиртных напитков Индии, из примерно пяти миллиардов литров алкоголя, ежегодно потребляемого в стране, около 40% производится нелегально. Подпольные алкогольные напитки часто разбавляют метанолом для увеличения содержания алкоголя. В июле 42 человека умерли в западном штате Гуджарат после употребления спиртных напитков. В 2021 году около 100 человек погибли в северном штате Пенджаб при аналогичных обстоятельствах.