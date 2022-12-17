Лондон, 17 декабря, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Женщина, получившая тяжелые травмы в результате давки на концерте нигерийского певца Асаке, скончалась от травм. Об этом 17 декабря сообщается в полиции столицы Великобритании.

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«К сожалению, одна из женщин, которая получила тяжелые травмы, умерла утром в субботу 17 декабря в больнице», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Отмечается, что специалисты продолжают оказывать поддержку семье погибшей.

Как передает ИА REGNUM, ранее в пресс-службе лондонской полиции сообщалось, что всего при давке на концерте на площадке 02 Academy Brixton в Лондоне пострадали десять человек. На тот момент четверо из них находились в тяжелом состоянии.