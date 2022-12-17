Москва, 17 декабря, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Минобороны России опубликовало видео боевых вылетов самолётов Су-35С ВКС России в ходе специальной военной операции. Ролик размещён в телеграм-канале ведомства.

Василий Иванов ИА REGNUM Су-35С

На кадрах видно, как экипажи многоцелевых истребителей отрабатывают задачи воздушного патрулирования, прикрытия действий самолётов-штурмовиков и вертолётов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.

«Выполняем боевой вылет по задачам специальной военной операции. Ведём патрулирование вблизи линии боевого соприкосновения. Просматривая воздушное пространство и радиолокационно активные цели», ― рассказал лётчик Су-35 Василий.

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«Моральный дух боевой, все готовы работать до победы», ― указал лётчик.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны на 17 декабря, всего с начала проведения специальной военной операции ВС России уничтожили 344 самолёта и 184 вертолёта киевского режима.