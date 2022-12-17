Берлин, 17 декабря, 2022, 18:51 — ИА Регнум. В Германии продолжают вести борьбу с нелегальной миграцией. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что в целях противодействия проникновению в страну нелегальных мигрантов власти активно контактируют с Австрией и Чехией. Они в свою очередь проводят работу по контролю на границе со Словакией, сообщила министр в интервью газете Welt am Sonntag.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Я нахожусь в тесном контакте со своими австрийскими и чешскими коллегами. Обе страны начали осуществлять пограничный контроль со Словакией», — подчеркнула министр.

По словам Нэнси Фезер, Германия продлила действие временного стационарного контроля на границе с Австрией, также больше внимания стала уделять проверкам на границе с Чехией. Помимо этого, со Швейцарией согласован план мер по борьбе с нелегальными мигрантами. Изменена по требованию Германии визовая политика Сербии, отметила министр.

В целом работа в этом направлении ведется немалая. Из-за чего в будущем году в Германии будет учреждена должность специального представителя, который будет заключать дальнейшие миграционные соглашения со странами, из которых в Германию прибывают мигранты. Глава МВД назначила на этот пост Йоахима Штампа.

Напомним, в сентябре 2022 года Федеральная полиция ФРГ зафиксировала стремительный рост числа прибывающих нелегальных мигрантов. В I полугодии 2022 года в ФРГ въехало на 47% больше мигрантов, чем за тот же период 2021 года.