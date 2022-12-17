Тбилиси, 17 декабря, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствует подписание соглашения о поставках электроэнергии из Азербайджана в страны Евросоюза. Об этом она сообщила 17 декабря в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

Глава республики отреагировала на достижение договорённостей Тбилиси, Баку, Будапешта и Бухареста о прокладке электролинии через грузинскую территорию и Чёрное море.

«Это означает, что сейчас Чёрное море становится европейским морем и является мостом, который соединяет обе стороны», — написала президент.

Зурабишвили отметила, что проект соединит Закавказье с ЕС. По её мнению, подписание данного «стратегического» соглашения стало «историческим шагом».

Напомним, 17 декабря в Бухаресте представители Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии подписали соглашение о поставках «зелёной» электроэнергии в страны Евросоюза. Планируется, что её будут вырабатывать на азербайджанской территории с использованием энергии ветра и солнца.