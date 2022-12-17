Стокгольм, 17 декабря, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Необходимо предпринять усилия, чтобы сделать предприятия Евросоюза конкурентоспособными и крепкими, а не оказывать им новую господдержку на фоне принимаемых США мер по сокращению влияния инфляции на их компании. Об этом 17 декабря в интервью радио Sveriges Radio заявила министр по вопросам ЕС Йессика Русвалль.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

По её словам, правительство Швеции не считает, что «решение заключается в гонке господдержек, или торговой войне, или в чем-то подобном».

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«Многие страны ― члены ЕС активно настаивают, что нужно сделать что-то, чтобы поддержать и европейских производителей», ― отметила она, подчеркнув, что Швеции в качестве председателя Совета ЕС в 2023 году этот вопрос придётся решать.

Русвалль уверена, что решение вопроса о конкурентоспособности на высоком уровне является единственным способом, каким «Европа может справиться с этим в глобальной экономике».

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Как сообщало ИА REGNUM, пакет инициатив, предусматривающий выделение властями $430 млрд на меры по снижению инфляции, здравоохранение и борьбу с изменением климата, президент США Джо Байден подписал 16 августа.

Так, на чистую энергетику по принятому «Акту сокращения инфляции» выделят $370 млрд, одна из целей финансирования — расширение субсидирования покупки электромобилей американского производства. Эти действия ставят в крайне невыгодную позицию европейские страны, Японию и Южную Корею, считает аналитик The National Interest Кауш Арха.