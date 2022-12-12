Бейрут, 28 мая, 2024, 17:41 — ИА Регнум. В результате прорыва Вооружённых сил России на разных направлениях в зоне спецоперации произойдёт обрушение целых участков фронта ВСУ. Об этом говорится в опубликованном 28 мая материале Al Mayadeen.

Отмечается, что на данный момент можно говорить о том, что у российских военных достаточно сил для прорыва обороны ВСУ на разных участках и удерживания инициативы на фронте.

«И даже без какого-либо «генерального наступления» эта тактика «тысячи мелких порезов» очень опасна для ВСУ, так как обескровливает силы украинской армии, что со временем может привести к обрушению целых участков фронта», — говорится в публикации

Уточняется, что это свидетельствует о том, что армия России навязывает бои на различных участках линии боевого столкновения и этим вынуждает ВСУ заниматься постоянным перебросом итак истощённых резервов. По мнению обозревателей, также обрушению фронта ВСУ поспособствует провал мобилизации на Украине.

Как сообщало, 25 мая государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело из-за провала ВСУ при обороне в Харьковской области в ходе наступления российских войск. Дело против 28 командиров украинских подразделений возбудили по статьям о халатном отношении к военной службе и самовольном оставлении поля боя.

Позднее в этот же день сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что из-за усиления раскола в рядах ВСУ может рухнуть фронт или активизироваться сдача в плен украинских бойцов. По его мнению, в связи с этим сейчас стоит предусмотреть механизмы перехода, фильтрации и интеграции пленных военных ВСУ, которые решили связать судьбу с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 мая заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский в последнее время делает много заявлений, скатываясь в истерику. По мнению представителя Кремля, это связано с тяжёлой для ВСУ ситуацией на фронте.