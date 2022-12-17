Экоактивисты в Германии заблокировали движение на площади в Берлине
Берлин, 17 декабря, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Движение на одной из центральных площадей Берлина в субботу было заблокировано из-за акции протеста представителей движения Letzte Generation («Последнее поколение). Об этом 17 декабря сообщает агентство DPA со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
По информации источника, около 16:30 мск (14:30 по местному времени) на улице Потсдамер Штрассе собрались порядка 30 человек, в результате чего «движение было полностью остановлено».
Экоактивисты во время акции протеста призывали к более решительной борьбе с изменением климата. Также представители движения Letzte Generation заявили о намерении продолжать регулярно проводить подобные мероприятия, пока власти ФРГ не найдут решения.
Как передает ИА REGNUM, ранее сообщалось, что 17 декабря в Афинах (Греция) состоялась акция протеста против действий НАТО и фашизма на Украине.