Берлин, 17 декабря, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Движение на одной из центральных площадей Берлина в субботу было заблокировано из-за акции протеста представителей движения Letzte Generation («Последнее поколение). Об этом 17 декабря сообщает агентство DPA со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экоактивизм

По информации источника, около 16:30 мск (14:30 по местному времени) на улице Потсдамер Штрассе собрались порядка 30 человек, в результате чего «движение было полностью остановлено».

Экоактивисты во время акции протеста призывали к более решительной борьбе с изменением климата. Также представители движения Letzte Generation заявили о намерении продолжать регулярно проводить подобные мероприятия, пока власти ФРГ не найдут решения.

Как передает ИА REGNUM, ранее сообщалось, что 17 декабря в Афинах (Греция) состоялась акция протеста против действий НАТО и фашизма на Украине.