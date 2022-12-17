Тбилиси, 17 декабря, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Родственники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, а также его сторонники 17 декабря вышли на акцию протеста в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По данным журналистов, протестующие вышли к президентскому дворцу. Они требуют, чтобы действующий президент страны Саломе Зурабишвили помиловала осужденного бывшего грузинского лидера.

Сообщается, что инициатором акции стал один из лидеров основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Георгий Мумладзе, который является одним из кандидатов на пост председателя ЕНД на предстоящих выборах.

«Это символическая акция, чтобы сказать Саломе Зурабишвили, что положение Михаила Саакашвили находится в её прямой ответственности и она должна использовать все имеющиеся в распоряжении правовые рычаги, чтобы третий президент страны не умер в тюрьме», — сказал Мумладзе журналистам.

Напомним, адвокаты и сторонники Саакашвили продвигают идею, что Саакашвили якобы «скоро умрёт», если его не вывезут лечиться за границу. Подобные заявления делаются около года. Защита экс-президента подала ходатайство в суд о его освобождении из-за болезней. Рассмотрение дела назначено на 22 декабря.