Москва, 17 декабря, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Увеличение срока службы на два года не факт, что повысит эффективность Вооруженных сил России, однако пора менять подход к подготовке солдат, считает лидер «Новых людей» депутат Госдумы Алексей Нечаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Повысит ли это эффективность наших войск (речь идет о повышении срока службы в армии с одного года до двух лет — ред.)? Не факт. Сегодня тех, кто прошёл срочную службу, после мобилизации приходится переучивать. Может, нужен новый подход к подготовке солдат, а не лишний год муштры? И кто будет поднимать страну, если все молодые парни уйдут служить?» — рассуждает Нечаев в телеграм-канале.

Вот вопросы для Министерства обороны РФ, сначала стоит ответить на них, полагает парламентарий.

«Пока ответов не будет, такие обсуждения мы призываем прекратить на всех уровнях», — отметил Нечаев.

Депутат обратил внимание на то, что дмитровский военком Михаил Фотин в эфире телекомпании «Вечерний Дмитров» заявил о планах увеличить сроки срочной службы, сославшись на «официальную информацию» от военного комиссара Московской области. Позже видео было удалено. Срок срочной службы в российской армии составляет 12 месяцев, увеличивать его не планируется, заявил военный комиссар Подмосковья полковник Алексей Астахов, сообщил телеграм-канал Минобороны России.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, с предложением увеличить срок службы в армии по призыву до двух лет в середине октября выступил сенатор Владимир Джабаров. По его мнению, такой подход был бы более эффективным, поскольку за год призывника сложно всему обучить.

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