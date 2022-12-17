Пекин, 17 декабря, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Вашингтон и Брюссель не стремятся снизить напряжённость конфликта между Россией и Украиной, напротив, предоставляя Киеву оружие и боеприпасы, они движутся в противоположном направлении. Об этом говорится в статье китайской газеты Global Times, составленной на основе экспертных мнений по украинскому вопросу, которые прозвучали в ходе форума, традиционно проводимого изданием в конце года.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«Затянувшийся и расширившийся […] конфликт будет иметь серьёзные последствия для всего мира. Он повышает риск того, что ситуация выйдет из-под контроля и возникнет ядерный кризис», ― подчёркивают обозреватели.

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При этом именно США и Евросоюз могут поспособствовать урегулированию конфликта. По словам бывшего заместителя главы отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Чжоу Ли, «ключ к урегулированию украинской проблемы» находится в руках западных стран.

Эксперт считает, что эскалация этого конфликта чревата тремя возможными серьёзными последствиями. Это возникновение прямого вооружённого столкновения между Россией и членами НАТО, радиоактивное заражение территории Украины и то, что Москва в итоге будет вынуждена применить ядерное оружие.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Организация Объединённых Наций хотела бы видеть установление мира на территории Украины, а не поставки вооружений Киеву. Он также указал, что в последнее время на Украине наблюдается возрастание интенсивности конфликта.