Владивосток, 17 декабря, 2022, 18:12 — ИА Регнум. На складе во Владивостоке ликвидировали открытое горение, сообщили в ГУ МЧС по Приморью.

ГУ МЧС России по Приморскому краю Ликвидация пожара на складе во Владивостоке

«Открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении местного ГУ МЧС.

На складе во Владивостоке 17 декабря произошёл пожар, площадь которого составила около 1,1 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли. Позже пожар удалось локализовать.

Подробнее в материале: На складе во Владивостоке произошёл крупный пожар

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба прокуратуры Приморского края сообщила, что ход и результаты доследственной проверки по факту крупного пожара на складе во Владивостоке взяла под контроль прокуратура Первореченского района города.