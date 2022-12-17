Анкара, 17 декабря, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 декабря прибудет в Катар для участия в церемонии закрытия чемпионата мира (ЧМ) по футболу. Об этом сообщает пресс-служба турецкого лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Наш президент по приглашению эмира Катара посетит 18 декабря Доху для участия в церемонии закрытия чемпионата мира по футболу», — сообщили в пресс-службе.

Эрдоган уже посещал Катар в ноябре. Он участвовал в церемонии открытия футбольного чемпионата. Его пригласил катарский эмир Тамима бин Хамад аль-Тани.