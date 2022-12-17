Львов, Украина, 17 декабря, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Свет в домах жителей Львовской области горит по четыре часа, затем электроснабжение снова отключают. Об этом 17 декабря в эфире телемарафона «Рада» сообщил глава местной областной военной администрации Максим Козицкий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

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«У нас критическая ситуация с электроснабжением», ― подчеркнул он, отметив, что в области действуют стабилизационные и аварийные отключения света.

Козицкий добавил, что «мощности на область доведены в два раза меньше, чем должны быть в этот период года».

Напомним, 16 декабря «Укрэнерго» объявила на Украине чрезвычайную ситуацию. По данным энергетической компании, в стране «произошла потеря более 50% потребления объединённой энергетической системы» «в результате российских обстрелов».

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что 16 декабря Вооружённые силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. Он подчеркнул, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.