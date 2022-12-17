Москва, 17 декабря, 2022, 17:57 — ИА Регнум. На заместителя руководителя департамента ЖКХ Москвы Павла Калтурина было совершено нападение в ночь на 17 декабря, сообщили корреспонденту ТАСС в ГУ МВД по Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Со слов очевидца, 32-летний чиновник вышел из офиса в Богоявленском переулке Москвы и направился к автомобилю, его окликнул неизвестный мужчина, который затем нанес Павлу Калтурину несколько ударов. Нападавший заявил чиновнику, что 10 декабря на Тверской улице тот якобы сбил его беременную жену.

Павел Калтурин рассказал полиции, которая приехала на место конфликта, об угрозах и заявил, что не попадал в ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в Московской области задержали подозреваемого в нападении на художницу Галину Быстрицкую. Нападение произошло 23 октября в Солнечногорском городском округе.