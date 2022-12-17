Тегеран, 17 декабря, 2022, 17:57 — ИА Регнум. На сегодняшний день Иран увеличил свои темпы обогащения урана до высочайшего в истории своей атомной промышленности уровня. Об этом 17 декабря заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, его слова приводит агентство Тасним.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Сегодня мощность обогащения урана в Иране достигла самого высокого уровня за всю историю атомной промышленности страны, превысив предыдущие показатели более чем в два раза», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что предстоящие в ближайшие дни в Тегеране консультации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Ирана, которые планировались ещё на вторую половину ноября, но были отложены, не могут не радовать.