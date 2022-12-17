Иран заявил о рекордном росте темпов обогащения урана в стране
Иран сообщил о росте обогащения урана в стране до высочайшего в своей истории уровня
Тегеран, 17 декабря, 2022, 17:57 — ИА Регнум. На сегодняшний день Иран увеличил свои темпы обогащения урана до высочайшего в истории своей атомной промышленности уровня. Об этом 17 декабря заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, его слова приводит агентство Тасним.
«Сегодня мощность обогащения урана в Иране достигла самого высокого уровня за всю историю атомной промышленности страны, превысив предыдущие показатели более чем в два раза», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что предстоящие в ближайшие дни в Тегеране консультации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Ирана, которые планировались ещё на вторую половину ноября, но были отложены, не могут не радовать.