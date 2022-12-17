Каракас, 17 декабря, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Российская система ГЛОНАСС появится в Венесуэле в 2023 году. О строительстве и введении в эксплуатацию наземной станции системы сообщили 17 декабря в Роскосмосе.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

«На 16-м заседании межправительственной российско-венесуэльской комиссии был заключен контракт на ее строительство с Боливарианским агентством по космической деятельности», — напомнили в госкорпорации.

Также было подчеркнуто, что станция поможет повысить координатно-временные и точностные характеристики навигационной системы в Западном полушарии и в глобальном масштабе. При этом «венесуэльские потребители получат ГЛОНАСС на безвозмездной и постоянной основе». Его использование будет полезно для наземного, морского и воздушного транспорта, земледелия, мониторинга состояния индустриальных и инфраструктурных объектов, а также при проведении научных исследований.

Возведением объекта займется «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» (входит в Роскосмос).

Ранее сообщалось о том, что между правительствами России и Венесуэлы в марте 2021 года было подписано соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. В июне 2022 года оно было ратифицировано.